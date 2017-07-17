علاوي يعد شيوخ نينوى معالجة مشكلات ما بعد داعش

وزير بريطاني في بغداد ومعصوم يطالب لندن بتشجيع الإستثمارات

بغداد – قصي منذر

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليستر بيرت، الذي وصل الى بغداد امس سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة المتحدة في المجالات كافة. وقال بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس ان النقاش تركز على (المشاركة الفاعلة في إعادة اعمار الموصل والمناطق المحررة وتشجيع الاستثمارات البريطانية على التوظيف في العراق بمجالات الصناعة والزراعة والبنى التحية). نقل البيان عن معصوم تأكيده(ضرورة مواصلة التعاون الدولي والإقليمي لتصفية الإرهاب في المنطقة والعالم)، معربًا عن (امتنانه للمملكة المتحدة على استمرار دعمها للعراق في المجالات الأمنية والإنسانية). وأكد إن (العراق بحاجة إلى المزيد من الدعم الدولي لتعزيز نجاح القوات العراقية بتحرير الموصل وكسر شوكة تنظيم داعش الإرهابي تمهيدا لدحره نهائيا في العراق )، مشيرا إلى (أهمية السير قدما في تحقيق خطط إعادة الاعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم والمصالحة المجتمعية في المناطق المحررة خاصة). كما رحب معصوم بالوزير البريطاني وأشار إلى أن زيارته للعراق تؤكد عمق التعاون المشترك بين البلدين. من جانبه، قدم بيرت عن تهاني بلاده للعراق بتحرير الموصل وأشاد ببطولة وتضحيات الشعب العراقي وبانتصاراته الكبيرة على الإرهاب, كما جدد تصميم المملكة المتحدة على استمرار دعمها في إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب وعودة النازحين. الى ذلك، دعا وزير الخارجية ابراهيم الجعفري خلال لقائه بيرت بريطانيا الى المساهمة في فتح مقر لصندوق النقد الدولي في بغداد .

العلاقات بين البلدين

وقال بيان لمكتب الجعفري أن (الجانبين بحثا سير العلاقات الثنائية بين بغداد ولندن، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، إضافة إلى التطرق للانتصارات العراقية المتحققة في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية).وأعرب الجعفري عن (تطلع العراق لدعم بريطانيا في فتح مقر لصندوق النقد الدولي في بغداد، وعقد اجتماع للمجلس التجاري العراقي البريطاني خلال المدة المقبلة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين بغداد ولندن).بدوره، اشاد بيرت بـ(الانتصارات الكبيرة على عصابات داعش الإرهابية) وقال انها(تمثل إنجازا تاريخيا). واكد استمرار بلاده في (دعم العراق حتى تحقيق الأمن، اضافة الى الاستقرار والدعم الإنساني وإعادة الإعمار والبناء).

الى ذلك وعد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي بمعالجة المشكلات التي يعانيها اهالي محافظة نينوى ما بعد مرحلة داعش، مشددا على ضرورة تشكيل لجان مشتركة لإعادة النازحين وادارة شؤون المحافظة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس ان (علاوي استقبل وفدا من شيوخ المحافظة وناقش معهم الاوضاع التي تمر بها المنطقة والبحث عن الحلول الكفيلة لمواجهة المشكلات وتداعيات ما بعد مرحلة داعش).

معربا عن (تفهمه لمخاوف اهالي المحافظة ومعاناة النازحين والعمل على معالجتها), مناشدا الجهات المعنية والامم المتحدة بـ(التدخل لمواجهة تلك التهديدات وضمان عودة النازحين وتطبيع اوضاعهم وبسط الامن والاستقرار في الموصل), مشددا على (تشكيل لجان مشتركة تضم قيادات عسكرية واخرى من اهالي المحافظة لادارة شؤونها ورسم خارطة الطريق خلال مدة انتقالية تشرف خلالها على اعادة النازحين وتعويضهم وتحصين المكتسبات العسكرية التي حققتها القوات الامنية ). من جهة اخرى طالب النائب أحمد الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي بملاحقة مثيري الخطاب الطائفي التحريضي ، مشيرا الى أن البرلمان سيبادر بتشريع قوانين للحفاظ على اللحمة الوطنية ونبذ أشكال التفرقة والمذهبية.وقال الجبوري في بيان امس إن (مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع تضمنت خطابا تحريضيا واضحا لأشخاص لا يدركون حجم مخاطر هذا الخطاب الذي استفاد منه أعداء العراق في إذكاء الفتنة الطائفية وخلق المناخ المناسب لظهور داعش وتمدده), مشيرا الى انه ( من باب الحرص على الأمن الوطني وعدم تعكير النصر الكبير الذي صنع بدماء الشهداء وتوجيهات المرجعيات الدينية التي لطالما تشدد على نبذ الخطاب الطائفي أيا كان مصدره), مطالبا الجهات المعنية بـ(ملاحقة مثيري الخطاب الطائفي التحريضي وتطبيق القوانين بحقهم والقاء القبض عليهم لإيقاف هذا الخطاب الذي بدأ يتصاعد), وتابع الجبوري ان (البرلمان سيبادر الى تشريع ما يلزم من قوانين للحفاظ على اللحمة الوطنية ونبذ أشكال التفرقة الطائفية والمذهبية من خطاب وممارسات وتصرفات لاي شخص أكان مسؤولا ام مواطنا بسيطا).