الرافدين يحتسب فوائد تأخيرية على المتلكّئين بتسديد الأقساط الشهرية

النزاهة: للمصرف الصناعي 76 مليار دينار بذمة المقترضين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعت هيئة النزاهة المصرف الصناعي إلى إيجاد آلية عملية تسهم في سرعة استرجاع أكثر من 76 مليار دينارٍ من أموال المصرف ما زالت في ذمة المقترضين ، فيما فرضن مصرف الرافدين فوائد تأخيرية على المقترضين الذين لم يسددوا اقساطهم المستحقة.

وقال بيان للهيئة تلقته(الزمان) امس أن المصرف لم يسترجع لغاية 13 آذار الماضي اكثر من 76 مليار و 111 مليون و 616 الف دينار من قيمة القروض التي منحها .

واوضح ان (دائرة الوقاية في الهيئة لفتت في معرض استعراضها لتقرير أعدَّه فريقها الاستقصائي الذي راقب مستوى أداء المصرف الصناعي، إلى عدم اتخاذ المصرف في السنوات السابقة الإجراءات القانونية الجادَّة بحق المتلكـئين عن تسديد القروض أو السلف المالية، فيما نبَّـهت إلى استمرار المصرف بمنح القروض على الرغم من عدم معالجته لموضوع عدم استحصال الديون غير المسددة).

رؤية وخطة

مضيفة ان (الفريق شخَّـص، في تقريره المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير المالية، حاجة المصرف إلى رؤية وخطـة واضحة لتحديد سياسته ، بغية زيادة رأس ماله بما يتوافق مع المبلغ المقَرر له من قبل البنك المركزي العراقي، وتقديم الدعم اللازم له، والتركيز على الهدف الرئيس لإنشائه في تنمية وتنشيط القطاع الصناعي من خلال منح القروض لتأسيس المشاريع الصناعية المتوسـطة والصغيرة، وتوسيع النشاط الائتماني، والمساهمة في تأسيس الشركات الصناعية لما لذلك من أهمية في دعم القطاع الصناعي والقطاع الخاص في البلد)، حاثاً إدارة المصرف على (وضع جهة استشارية أو خبراء يقومون بمراقبة نشاطات المصرف المالية والائتمانيية،وتفويضهم الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف أو استمرار أي نشاط يزاوله المصرف بما يخدم تطوير عمله ويضمن عدم ضياع رأس ماله وإيراداته). كما اوصى التقرير بـ(تأليف لجان تدقيقية وتحقيقية؛ لغرض تدقيق كل أضابير المعاملات المروَّجة في المصرف والفروع التابعة له – معاملات القروض والتسليف – وتأشير جميع المعاملات التي فيها مخالفات أو تجاوزات والتحقيق بذلك، وتحديد المساهمين في ترويج المعاملات المخالفة واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم).مقترحًا (الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال دراسات الجدوى بخصوص قروض المشاريع المقدَّمة إلى المصرف ؛ لتقويم تلك المشاريع بالسرعة والدقة الممكنة بما يضمن للمصرف نجاح تلك المشاريع، واسترجاع المبالغ المقترضة لذلك الغرض).

دعم القطاع الصناعي

وبحسب البيان (فقد رصد التقرير أن تقويم تلك الدراسات لا يتم من قبل ملاكات متخصصة أكاديمياً ومهنياً، في وقت كان لرئاسة الوزراء دور في دعم القطاع الصناعي، والتوجُّه نحو التنمية والتطوير في هذا المجال)، موضحًا ان (هذا الدور برز من خلال المبادرة الصناعية التي رُصد لها ما يقدر بستمئة وخمسة وخمسين مليار دينار ، إلا أنه لم يصرف أي مبلغ من هذا الرصيد؛ بسبب الآلية والإجراءات المرسومة في تهيئة متطلبات منح القروض على حساب المبادرة الصناعية)، على حد قول البيان . وفي الشأن المالي ايضًا ، اعلن مصرف الرافدين عن احتسابه فوائد تأخيرية على عدد من المقترضين والمستلفين الذين لم يقوموا بتسديد اقساطهم المستحقة بذمتهم من القروض والسلف التي منحها لهم المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (المصرف ولضمان حقه في استرداد مبالغ القروض والسلف الممنوحة لبعض الموظفين والمواطنين فقد عمد الى فرض احتساب فوائد تاخيرية للذين تلكأوا في تسديد اقساطهم الشهرية).

داعيًا فروعه في بغداد والمحافظات كافة الى(متابعة استحصال تلك الفوائد وابلاغ المقترض بها مسبقاً).