الخالصي يدين الاعتداء على القدس ويدعو إلى مناصرة الفلسطينيين

رفض شديد لمشروع إقامة دولة في شمال العراق

الخالصي يدين الاعتداءعلى القدس ويدعو إلى مناصرة الفلسطينيين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دان المرجع الديني محمد مهدي الخالصي الهجمة التي تستهدف المسجد الأقصى، ووصفها بأنها خطوة اجرامية واعتداء إرهابي ليس له مثيل.

ونقل بيان لمكتب الخالصي تلقته(الزمان) امس عنه قوله خلال كلمة له في درس يومي (اليس من الغريب أن يجرأ الصهاينة على الإعتداء على المسجد الأقصى، ومنع إقامة الصلاة فيه، وعدد المسلمين تجاوز المليار ونصف المليار مسلم، ولديهم من الأموال ما يستطيعون بها شراء اقوى الاسلحة لإزالة هذا الكيان من الوجود؟).

موضحًا ان (سبب هذا التراجع الذي نشهده في عالمنا الإسلامي، وتكالب الأعداء علينا سببه قلة أهل الحق والداعين به، وشيوع البدع وإماتة السنن، واموال المسلمين تصرف لحرب المسلمين وأمرائهم أذلاء عند المستكبرين).

وأشار إلى ان (اسرائيل لم تجرؤ على غلق المسجد الاقصى ومنع الصلاة فيه بهذه الصورة الإرهابية من قبل، ولكنها اليوم تحركت لتفعل ذلك بعد ان خضع حكام العرب والمسلمين للإرادة الامريكية الصهيونية،

ونقلوا المعركة من معركة حق بين العرب والمسلمين والكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين، إلى معارك داخلية بين المسلمين انفسهم، وحتى الاسلحة التي تأتي من امريكا بعشرات المليارات لم تستخدم لردع الارهاب الصهيوني، بل تستخدم اليوم لقتل العرب والمسلمين، وتدمير البنى التحتية لبلدانهم).

وشدد على (أهمية ان تعيش الشعوب بسلام رافضة للإرهاب بكل اشكاله والوانه)،

مضيفًا (اننا سنقاتل ونحارب الارهاب بشرط أن تكون امريكا في مقدمة الدول التي تحــــــــــاسب على اعمالها الارهـــــــابية على مر التاريخ، وهي الدولة الحامــــــــــــية والراعية للإرهاب الصهيوني بكل اشكاله القاسية).

ادارة مجرمة

وحيا الخالصي (الأخوة الفلسطينيين وهم يدافعون عن ارضهم ومقدساتهم بأنفسهم واموالهم ضد ارهاب الكيان الصهيوني المدعوم من الإدارة الامريكية المجرمة)

داعياً المسلمين كافة إلى (مناصرة كل من يدافع عن فلسطين ومقدساتها، وأن يرفع الصوت عالياً لفضح المشروع الصهيوني الامريكي الرامي لتقسيم المنطقة عبر انشاء كيانات قومية أو دينية طائفية)، مضيفًا (نحن نخاصم كل من يستعين بأمريكا على شعبه، فلا يجوز الإعتماد على قوةٍ صهيونية لإثبات شيء يريده) .

وتابع (إذا نظرنا إلى بعض الحكّام في الخليج نراهم يقدمون المليارات من اموال الشعوب لعدوهم الذي صرح بانه لم يوافق بالحضور الى مؤتمراتهم الا بعد الموافقة على شراء أسلحة امريكية فاقدة الصلاحية بمليارات الدولارات، في الوقت الذي نرى فيه ابناء الشعب الفلسطيني يحاصرون ويجوعون ولا تتوفر لهم ابسط سبل العيش والكرامة).

وعدَ الخالصي ان (الاستعانة بالكيان الصهيـــــــــــوني لإقامـــــــــــــة دويلة في شـــــــــمال العراق خيانة وعمالة، ومن يسكت عنها ولا يبين موقفه من ذلك، فهو مشترك معهم في هذه الجريمة).