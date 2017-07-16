تصعيد جديد بين واشنطن وطهران بعد الحكم على أمريكي مدان بالتجسس 

توقيف شقيق الرئيس الايراني بتهمة ارتكاب جنح مالية

واشنطن- طهران – الزمان – ا ف ب :

اعلن المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي الاحد ان شقيق الرئيس الايراني حسن روحاني ومستشاره الخاص اوقف بتهمة ارتكاب جنح «مالية». وقال محسني ايجائي في مؤتمر صحافي ان حسين فريدون «استجوب مرارا اضافة الى اشخاص مرتبطين به. تم تحديد كفالة ولكن بما انه لم يدفعها تم نقله الى السجن». واوضح ان التهم الموجهة الى شقيق الرئيس تتصل بجنح «مالية». فيما اعلن القضاء الايراني الاحد صدور حكم بالسجن عشر سنوات بحق مواطن اميركي دين بتهمة «التسلل»، في حين تشهد العلاقات بين ايران والولايات المتحدة توترا متزايدا. ولم يكشف المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي هوية الاميركي ولا تاريخ القاء القبض عليه، كما لم يقدم تفاصيل حول ماهية «التسلل» الذي قام به. الا انه اوضح ان الاميركي يحمل «جنسية اخرى». وقال المتحدث في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الايراني الرسمي ان «اجهزة الاستخبارات اوقفت الاميركي وحددت هويته، وهو قدم في مهمة تسلل وحكم عليه بالسجن عشر سنوات». وتابع «ان «هذا الشخص كان يعمل بتوجيه مباشر من الاميركيين»، من دون ان يحدد طبيعة المهمة. وتابع المسؤول الايراني ان الاميركي «استأنف الحكم بحقه» لافتا الى انه سيدلي بتفاصيل اضافية «ما ان يتم تأكيد الحكم». وردا على ذلك، صرح مسؤول في الخارجية الاميركية الاحد لفرانس برس ان الولايات المتحدة تطالب ايران ب»الافراج الفوري» عن جميع الاميركيين «المعتقلين في شكل ظالم» في الجمهورية الاسلامية، وذلك بعدما حكم القضاء الايراني بالسجن عشرة اعوام على اميركي بتهمة «التسلل». وقال المسؤول الاميركي، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، ان «النظام الايراني يواصل اعتقال مواطنين اميركيين واجانب آخرين مستندا الى ملاحقات مختلقة في موضوع الامن القومي».

ولم يدل المسؤول باي تفاصيل عن الاميركي الذي حكم في ايران لكنه ذكر بان «على جميع مواطني الولايات المتحدة وخصوصا من يحملون جنسية مزدوجة (اميركية وايرانية) ممن ينوون التوجه الى ايران ان يقرأوا بعناية اخر مذكرة تحذير حول الرحلات» والتي لا تنصح الاميركيين بالتوجه الى هذاالبلد.

وحكم على مواطنين ايرانيين اميركيين هما رجل الاعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي في تشرين الاول/اكتوبر 2016 مع اربعة اشخاص اخرين، بالسجن عشرة اعوام بتهمة «التجسس» لحساب واشنطن.

كذلك، تطالب واشنطن بان تتعاون طهران معها في قضية روبرت ليفنسون، العنصر السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الذي فقد في ايران منذ 2007.

ولم يدل المسؤول الامريكي باي تفاصيل عن الاميركي الذي حكم في ايران لكنه ذكر بان «على جميع مواطني الولايات المتحدة وخصوصا من يحملون جنسية مزدوجة (اميركية وايرانية) ممن ينوون التوجه الى ايران ان يقرأوا بعناية اخر مذكرة تحذير حول الرحلات» والتي لا تنصح الاميركيين بالتوجهالى هذا البلد.

واعلن المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي الاحد ان حكما بالسجن عشرة اعوام صدر بحق مواطن اميركي متهم ب»التسلل».

وقال محسني ايجائي في مؤتمر صحافي نقل التلفزيون الرسمي وقائعه ان «اميركيا يحمل ايضا جنسية اخرى (غير ايرانية) تم كشف هويته وتوقيفه من جانب اجهزة الاستخبارات (…) كان آتيا في مهمة تسلل وحكم بالسجن عشرة اعوام»