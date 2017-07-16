اردوغان يفاجئ مستخدمي الهاتف المحمول برسالة صوتية

اسطنبول -الزمان

فوجىء مستخدمو الهاتف في تركيا بسماع رسالة صوتية من الرئيس رجب طيب اردوغان عند اجرائهم اتصالا قرابة منتصف ليل السبت الاحد في الذكرى الاولى لانقلاب 15 تموز/يوليو الفاشل. فبعد ادخال الرقم لاجراء الاتصال، وعوضا عن نغمة الاتصال سمع المستخدمون رسالة صوتية من اردوغان مهنئا اياهم بالعيد الوطني «للديموقراطية والوحدة» في اشارة الى افشال الانقلاب. وبعد انتهاء الرسالة الصوتية تسمع نغمة الاتصال. ويقول اردوغان في الرسالة «بصفتي رئيسا للجمهورية اوجه التهنئة في 15 تموز/يوليو باليوم الوطني للديموقراطية والوحدة واتمنى الرحمة للشهداء وللابطال (الذين افشلوا الانقلاب) الصحة والرفاه». والرسالة متوفرة على «توركسل» اكبر شبكات الهاتف في تركيا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. ويمكن سماع الرسالة على شبكة فودافون بحسب صحيفة حرييت. وكتبت الصحيفة التركية «الاشخاص الذين ارادوا التحادث عبر الهاتف تلقوا مفاجأة من اردوغان…».وارسلت شبكة توركسل رسائل نصية لمشتركيها تعد فيها بمنحهم استخداما مجانيا للبيانات بحجم غيغابايت واحد ابتداء من 15 تموز/يوليو احتفالا بافشال الانقلاب.وكان المشتركون تلقوا في اعقاب الانقلاب رسائل نصية من اردوغان.

الا ان هذه الرسالة الصوتية هي الاولى من نوعها.

وعلق النائب المعارض ايكوت اردوغلو عبر تويتر «كفى (…) اخترق هواتفنا (…) انها اهانة كبرى، الامر اشبه بكابوس».

وبعيد منتصف الليل رفعت مآذن تسعين الف مسجد في تركيا صلاة تكريما لضحايا الانقلاب الفاشل بحسب وسائل الاعلام التركية.