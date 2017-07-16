وزير الخارجية الفرنسي يبحث في الكويت وأبو ظبي الأزمة القطرية 

الكويت- الزمان

أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان محادثات مع المسؤولين الكويتيين الاحد في مسعى لدعم جهود الكويت في التوسط لحل الأزمة الخليجية. والتقى لودريان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووزير خارجيته، بحسب ما ذكرت وكالة كونا للانباء، وتناولت المحادثات الازمة الخليجية بعد ان قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر.

وتوجه بعد ذلك لودريان عقب زيارته الكويت إلى الامارات ليل الاحد والتقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي ووزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد . واستهل جولته التي تستمر يومين بزيارة قطر والسعودية السبت. ودعم وزير الخارجية الفرنسي دور الكويت كوسيط في الازمة معتبرا أنها يجب أن تحل «بين دول الخليج نفسها».واضاف اثناء زيارته السعودية السبت ان «فرنسا لا ترغب في أن تكون بديلا من الوسيط .. بل ترغب في القيام بدور مسهل للوساطة» التي تقودها الكويت. وتأتي جولة لودريان الخليجية بعد وساطة أجراها وزير الخارجيّة الأميركي ريكس تيلرسون استمرت أربعة أيام ولم تُحقّق الكثير من ناحية تخفيف حدة التوتر في الخليج. وفرضت الرياض وحلفاؤها عقوبات على الدوحة في الخامس من حزيران/يونيو، بما في ذلك إغلاق حدودها البرية الوحيدة، إضافة إلى حرمان قطر من استخدام المجال الجوي لكل من الدول الأربع التي أصدرت أوامر لمواطنيها بمغادرة قطر.

وتتهم هذه الدول الدوحة بدعم التطرف والتقارب مع ايران.

وهذه الازمة هي الاسوأ التي تشهدها منطقة الخليج منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 1981.