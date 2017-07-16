المتحدث باسم الجيش الليبي لـ (الزمان ):تحرير بنغازي تأخر كثيراً بسبب تخاذل المجتمع الدولي السراج يدعو الى انتخابات رئاسية وبرلمانية في اذار المقبل

طرابلس- القاهرة- الزمان -مصطفى عمارة

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية الى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2018 لوضع حد لانعدام الامن والتنافس السياسي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وقال فايز السراج في خطاب متلفز بث ليل السبت الاحد «ندعو الى انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة من الشعب في اذار/مارس 2018 تستمر ولايتهما ثلاث سنوات او حتى انتهاء اعداد الدستور والاستفتاء عليه». واضاف «يستمر العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني حتى تسمية رئيس الحكومة من قبل رئيس الدولة المنتخب واعتماد حكومته من قبل البرلمان». وعرض السراج خارطة طريق من تسع نقاط لاخراج البلاد من الازمة وتحريك الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بين مجموعات ليبية متنافسة في نهاية 2015 برعاية الامم المتحدة والذي ادى الى انشاء حكومة الوفاق الوطني. واقترح ان «تقوم المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة بالاعداد والاشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». فيما اكد العميد احمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى فى تصريحات ل (الزمان) ان تحرير بنىغازى تاخر كثيرا بسبب تخاذل المجتمع الدولي عن دعم الجيش الليبى فضلا عن وجود دعم للارهابيين وان الجيش الليبى نجح فى الحصول على اسلحة حديثة من الارهابيين فى بنىغازى . وعن احتمال قيام الجيش الليبى بدخول طرابلس قال المسمارى لن ندخلها محاربين ولكن فاتحين بدون معرك وفق خطه اعددنها ولن نكشف عنها بعد وعن التنسيق المصرى – الليبى قال انه هناك اتفاق بين البلدين على مراقبة الحدود الا انه لاتوجد قوات مصريه تحارب فى ليبيا وعن امكانية حدوث مصالحه مع حكومة السراج قال ان حكومة السراج غير شرعيه لانها لم تحصل على موافقة البرلمان فيما اعتبر النائب الليبى فى البرلمان العربى .

وفى البرلمان الليبى ابو صلاح شلبى فى تصريحات خاصه ان تحرير بنى غازى خطوه مهمه نحو التخلص من داعش واضاف ان الامور اصبحت مهيأه للحل اكثر من اى وقت مضى وباتت الامم المتحده على قناعه باهمية الحل العربى لمشكلات المنطقه وهو ماانعكس على اختيارها غسان سلامه مندوبا لها فى ليبيا.

فى السياق ذاته كشف د/ محمد ابو راس الشريف المحلل السياسى عن وجود ترتيبات اماراتيه لعقد لقاء بين المشير خليفه حفتر قائد الجيش وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسى لتنقية الاجواء بين الفرقاء الليبيين وتوحيد الجهود الليبية لمكافحة الارهاب واشار الى وجود رغبه دوليه لانهاء الازمة الليبية .