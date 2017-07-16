نجوى كرم تضيء ليالي لبنان بأغنياتها وزرقة فساتينها

بيروت – الزمان

لمعت النجمة اللبنانية نجوى كرم في واحدة من أجمل حفلاتها الصيفية ضمن فعاليات مهرجانات «ليالي أرز تنورين».

شمس الأغنية اللبنانية أشرقت على المسرح بطلّة براقة ارتدت فيها فستان أنيق حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، واهتم بتصفيف شعرها طوني صوايا، فخطفت أطلالتها أنظار الحضور، وأشعلت نجوى حماسهم بباقة من أجمل أغانيها، وزادت أحواء الحفل صخباً بالرقص على الدبكة اللبنانية. من ناحية أخرى، تشارك نجوى كرم في «مهرجانات الأرز الدولية 2017 » نهار السبت 29 أغسطس المقبل في أوبريت غنائية خاصة بالأرز يشاركها فيها نخبة من الفنانين، كما تحيي شمس الأغنية حفل حاشد ضمن فعاليات «مهرجانات ليالي كفر عقا» يوم 19 أغسطس المقبل.