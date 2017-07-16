ثمانية قتلى بسبب صدامات وتدافع في ملعب رياضي

دكار-(أ ف ب) – قتل ثمانية أشخاص على الاقل مساء السبت في إستاد رياضي في دكار بسبب تدافع حصل اثر اندلاع صدامات في المباراة النهائية لبطولة السنغال في كرة القدم. وقال وزير الرياضة ماتار با لوكالة فرانس برس ان بين القتلى فتاة.

وجرح ستون شخصا على الاقل في التدافع ونقلوا الى عدد من مستشفيات العاصمة السنغالية، حسبما ذكر وزير الرياضة الذي وعد «باتخاذ اجراءات صارمة حتى لا يتكرر اي حدث من هذا النوع فيالسنغال بعد اليوم».وبقيت شاحنات لرجال الاطفاء وسيارات اسعاف متمركزة حول الموقع حتى وقت متأخر من ليل السبت الاحد.

وكان ستاد ديمبا-ديوب مكتظا بالمشجعين الذين جاؤوا لحضور المباراة بين فريقين سنغاليين «اواكام» و»ستاد مبور» في هذه المباراة النهائية التي كانت منتظرة جدا. وخلال الوقت الاضافي وبينما كانت النتيجة 2-1 لصالح ستاد مبور، بدأ مشجعو الفريق الآخر رشق مشجعي ستاد مبور بالحجارة ما دفع الحضور الى المغادرة بسرعة، كما ذكر صحافيون من وكالةفرانس برس.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين الذين نزلوا الى ارض الملعب بينما انهار احد جدران الاستاد عندما كان المتفرجون يحاولون الخروج من الملعب. وسادت حالة من الهلع سحقخلالها عدد من الاشخاص.

وقال الشيخ مادا ديوب الذي ساعد في اجلاء الضحايا من الملعب وفقد صديقا في الحادث «عندما انهار الجدار (…) كان الناس يبكون (…) وكنا نعرف تماما ان هناك اقرباء لنا فقدوا حياتنا لان الجدارسقط فوق اشخاص».

وصرح مارا ديي ضيوف احد المشجعين انه يأسف لتنظيم المباراة في «ملعب كهذا لا تتوفر فيه اجراءات سلامة كافية». وقال ان «المباراة النهائية يجب الاعداد لها (…) ماذا ستقولون للضحايا؟ ان الاستادامتلأ؟».

واوضح ان الشرطة انسحبت من منطقة تفصل بين مشجعي الفريقين عندما بدأت التراشق، مما ادى الى تدافع الحشد الذي ادرك انه لا يستطيع حماية نفسه.

واعلن الناطق باسم الرئيس السنغالي ماكي سال ان الحملة التي تجري قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في 30 تموز/يوليو علقت الاحد تكريما للضحايا.

من جهته اعلن رئيس الحكومة السنغالي سيدو غيي تعليق كل النشاطات الرياضية والثقافية. وقال «كل النشاطات الثقافية والرياضة ممنوعة في جميع انحاء البلاد حتى انتهاء الحملة الانتخابية».

واضاف ان تحقيقا قضائيا سيفتح لتحديد المسؤول عن مأساة السبت.

وواجهت السنغال هذه السنة انتقادات حادة بسبب خروقات أمنية حصلت خلال مناسبات كبرى ولا سيما مقتل عشرات الاشخاص خلال حفل ديني في نيسان/ابريل.