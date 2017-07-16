الموصل تحتاج هيئة وطنية عليا

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فاتح عبد السلام

نعرف امكانات الحكومة العراقية المتواضعة فيما لو توافرت النيات السليمة لاعادة اعمار الموصل ، والمأساة الان لا تقل خطورة عن وقوع الموصل ذاتها تحت احتلال داعش . لا يمكن الركون الى حلول ترقيعية تنساها الايام . نسمع في هذه الايام تصريحات مغرية وبراقة تجيء بها العواصف الانتخابية المبكرة في البلاد ، وكلها هشيم تذروه الرياح. في هذا الوقت العصيب ، يبدو عقد المؤتمرات السياسية نوعاً من الترف لجماعات منفصلين عن الواقع ، إن لم يكن بعضهم يعاني انفصاماً في الشخصية أيضاً. الان وقت العمل الانتاجي لتصحيح مسارات بالتزامن مع خطة خمسية لاعمار مدينة منكوبة،هي جزء من العراق، ولن يكون العراق قوياً من دونها . العمل من اجل الاعمار واعادة النازحين الى بيوتهم بعد استكمال التدقيق الامني الذي استغرق اكثر مما يجب ، إنما هو عمل يساوي العمل من اجل التحرير بقوات عسكرية . وكان اهالي الموصل تواقين الى اعلان حملة دولية لإعادة مدينة عراقية كبيرة للحياة ، تتبناها الحكومة بدلاً من مؤتمر يكرر فشله في لندن عاماً بعد آخر لجذب الاستثمارات الاجنبية الى العراق، ومن المستحيل جذبها في ظل الضبابية السياسية والامنية التي يبدو انها تترسخ وتتسع وقد تأخذ اشكالاً عنيفة لا تغري أحداً بالاستثمار . كون الموصل كانت العنوان الاكبر في الحرب على الارهاب ، فلابد ان تتصدر حملات اعمار المدن التي دمرت في هذه الحرب مع مدن وبلدات الانبار وتكريت وديالى .

ألا تستحق ثاني مدينة بالعراق هذا الجهد الوطني في اعلان حملة دولية لجلب شركات العالم لاعمارها .

الاعمار لا يعني الماء الصالح للشرب والمساعدات الغذائية ومولدات الكهرباء في زوايا المدينة . إنّما الاعمار يحتاج الى اقرار هيئة وطنية ذات صلاحيات كبيرة يمثل فيها النخب الموصلية والعراقية لمفاتحة العالم بشأن بناء المدينة وفتح مسارات الحياة فيها، وهي مهمة وطنية أساسية ، إذا تخلفنا عنها نكون قد أخللنا بالواجب الوطني . وهي مناسبة لتقوية اللحمة الوطنية وتنشيط التجارة والاعمال بين الناس ايضاً، ولكن شبح الفساد كبير ولابد من مهاجمته وطعنه بمقتل مع الوثوب لانقاذ مدينة عراقية كبيرة .التقصير سيفتح الباب أمام التدخل الدولي، وسيجد مؤيدين له .

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لندن