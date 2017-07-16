متظاهرون يطالبون بوظائف وتحسين الخدمات ويتحدثون عن وفاة العشرات بسموم الشركات الأجنبية

نفط الجنوب لـ (الزمان): لا خطر من الإنبعاثات الغازية وطلبات المحتجين تتعلق بالحكومة المحلية

بغداد – شيماء عادل

نفت شركة نفط الجنوب الاتهامات الموجهة اليها بشأن استخدامها مياه الشرب والغسيل في عمليات الاستخراج والحفر، مؤكدة ان لا صلة لها بالمطالب التي تقدم بها عشرات المتظاهرين من ابناء قضاء المدينة في محافظة البصرة الذين تجمعوا امس امام حقل غرب القرنة في ناحية عز الدين سليم المتمثلة بتحسين الخدمات والتعيين لكونها تتعلق بالحكومة المحلية ، مؤكدة ان بعض الإعتراضات الخاصة بالانبعاثات غير صحيحة لكون الشركات العالمية العاملة في المحافظة تعتمد اسساً صحيحة عند معالجتها للإنبعاثات المذكورة. وقال مدير الاعلام في الشركة عبد الله الفارس لـ(الزمان) امس ان (المتظاهرين اجتمعوا امام حقل غرب القرنة وتقدموا بـ 11 مطلبا من ضمنها تعيين العاطلين عن العمل اضافة الى تدريبهم عن طريق تنظيم ورش عمل مع تغيير لجنة التعيينات الخاصة بالحقل، فضلا عن زيادة حصة القضاء من التخصيصات المائية بسبب استخدام مياه القضاء لاغراض الحق )، موضحًا ان (اغلب هذه المطالب ليست من اختصاص الشركة وقد تولى تسلمها قائد عمليات البصرة الذي وعد المتظاهرين بالنظر فيها وتحقيق ما يمكن تحقيقه منها ). وتابع الفارس ان (الشركة تؤكد ان مسألة التعيينات وتوفير توفير فرص عمل يتمان عن طريق مركزالتشغيل المركزي في المحافظة وهو مرتبط بالمحافظ وتقدم الطلبات عن طريق المجلس البلدي القريب من الحقل ويتم الترشيح عن طريق هذا المركز)، مضيفًا (اما بشأن ما اثير من ان الشركة تستخدم مياه المحافظة، فهذا غير صحيح حيث لا يوجد اي تجاوز على التخصيصات المائية للمحافظة والشركة تستخدم في عمليات الاستخراج والحفر مياهًا لا تستخدم للشرب او الغسيل ). ولفت الى ان (المطالب تضمنت ايضا بناء مستشفى متخصص لتشخيص ومعالجة الامراض السرطانية والتقليل من عمليات حرق النفط وتقليل كمية الغازات المنبعثة في القضاء)، موضحًا ان (الانبعاثات الغازية التي المصاحبة للعمليات الاستخراجية تعالج محليا وهي لاتعد انبعاثاث خطيرة جدا وانما تمثل انبعاثات بسيطة جدا كون الشركات الاجنبية التي تتولى عمليات الاستخراج في حقل القرنة تستخدم تقنيات حديثة تقوم بمعالجة الانبعاثات الغازية محليا وفق آليات عالمية متفق عليها من المعهد الامريكي الدولي ). واكد ان (شركة نفط الجنوب غير مسؤولة عن المطالب المقدمة من المتظاهرين لأن هذه المطاليب لاتمت باي صلة للشركة).وقال احد المتظاهرين ان المطالب تتمثل بانشاء مركز لتدريب العاطلين عن العمل خاص بقضاء المدينة وناحيتيه وتوفير الوظائف للعاطلين سيما الخريجين وذلك باستبدالهم بابناء المحافظات خاصة مع توفر كافة الاختصاصات والحرف وتغيير لجنة التعيينات الخاصة بالحقل وزيادة حصة القضاء من التخصيصات المائية بسبب استخدام مياه القضاء لأغراض الحقن اضافة وزيادة حصة البترو دولار المخصص لمناطق القضاء وتحسين واقع الكهرباء والإسراع في تنفيذ خط 132 كي في ونصب محطة 132 كي في والربط بمحطات الحقول النفطية وبناء مستشفى متخصص لتشخيص ومعالجة الامراض السرطانية اضافة الى التقليل من عملية الحرق للنفط وكمية الغازات المنبعثة على ابناء القضاء وذلك من خلال استخدام الوسائل الحديثة التي تعمل بها الشركات في باقي الدول المتطور للتقليل من هذه السموم التي تسببت بوفاة 90 شخصاً من ابناء الناحية وانشاء حزام اخضر لتبيان الحدود بين اراضي نفط البصرة وأراضي القضاء وتشجير الشوارع لتخفيف الاتربة والاحتباس الحراري ولاسراع بإكمال الجسر الرابط بين ناحيتي عز الدين سليم والإمام الصادق مع انشاء جسر ثان يربط مركز القضاء بناحية عز الدين سليم.