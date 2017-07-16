خبير لـ (الزمان ): المجتمع العراقي شبابي منتج

بغداد – صباح الخالدي

اكد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ان عدد الذكور في العراق ارتفع بنسبة ضئيلة تتناسب مع نسبة عدد الاناث ،فيما اعلنت وزارة التخطيط ارتفاع نسبة الذكور الى 51 بالمئة . وقال الصائغ لـ(الزمان) امس ان (نسبة الذكور ارتفع اليوم الى 51 بالمئة ومع هذا فأن هذه النسبة تكون متناسبة مع نسبة الاناث في البلد اي لا يوجد اي خلل في اعدادهم وبالتالي بالامكان الان ان يكون لكل رجل امراة )،واضاف ان (المجتمع يتميز بانه يزيد فيه العمرالشبابي وهذا في المنطق الاقتصادي يعد مجتمعا منتجا وكفوءا بالامكان النهوض بالاقتصاد بهذه الاعمار الشبابية). من جانبها اعلنت الوزارة عن ارتفاع نسبة الذكور في العراق الى 51بالمئة ،مشيرة الى ان نسبة السكان في عام 2016 بلغ 37.883.543 نسمة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (التقديرات السكانية لعام 2016 تشير الى ارتفاع نسبة الذكور الى 51بالمئة مقارنة بعدد الاناث الذي تراجع الى 49 بالمئة )،واضاف ان( نسبة النمو السكاني تراجـــــــــع في العراق الى 2.5 بالمئة بعد ان كان 2,9بالمئة) ،واوضح الهنداوي ان (الجهاز المركزي للاحصاء يعمل الان على اعداد رؤية تنموية مستقبلية لسكان العراق في ضوء نسب الزيادة السنوية للسكان)،وتابع ان (لجنة السكان والقوى العاملة اعتمدت مقاربة افتراضية لدخول العراق مرحلة النافذة الديموغرافية وفق المعطيات السكانية الحديثة التي تشير الى انخفاض ملحوظ في تراجع نسبة السكان في الفئة العمرية 0-15 سنة الى 37بالمئة بعد ان كانت تشكل 41 بالمئة سنة 2009 مقابل ارتفاع في نسبة السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة الى 58 بالمئة عام 2016 مما يعني احتمالية دخول العراق هذه المرحلة اذا ما تم الاستعداد والتخطيط الامثل لها)، واشار الى ان (نمو السكان في العراق ما يزال مرتفعا عند معدلاته السابقة وهو 2.5 بالمــئة على الرغم من تراجــــــع نســـبة النمو من 2.9بالمئة).

واضاف الهنداو ي ان (التقديرات السكانية تبين ان عدد الســـــــــكان في عام 2016 بلغ 37.883.543 نســــــــــــــمة منهم 19.139.364ذكـــــــــــــــــــور و18.744.179 اناث).