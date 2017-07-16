نائب يكشف لـ (الزمان) تلقي الإقليم تهديدات بالحرب ليتراجع عن الإستفتاء

بغداد – قصي منذر

كشف القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد عن توجيه تهديد لاقليم كردستان بالحرب والغزو من قبل بعض الجهات في حال عدم التراجع عن خطوة الاستفتاء ،عادا تلك المحاولة باليائسة لافشال طموح الاكراد في الاستقلال ،فيما حذر التحالف الوطني من تسونامي التقسيم الذي سينعش طموح الانفصال عند مناطق في البلاد والمنطقة. واكد سعيد لـ (الزمان) امس ان (الاقليم رحب بالمباحثات مع بغداد شريطة اشراك الاكراد كمكون رئيس وليس حبرا على ورق فيما يخص الجوانب المالية التي اشعرت الاكراد طوال الاعوام الماضية بانهم مواطنون من الدرجة الثانية)،كاشفا عن (تلقي الاقليم تهديدا بالحرب والغزو من بعض الجهات من اجل التراجع عن اجراء الاستفتاء وافشال طموح الاكراد وبالتالي فان كردستان مهددة بأبادة جماعية ولهذا السبب نبحث عن الاستقلال والابتعاد عن الجبهات المكتظة بالعنف والارهـاب) على حد تعبيره.

واستبعد سعيد (تهديد البارزاني بشأن اعلان حرب دموية)،داعيا الى (تطبيق الدستور بشكل عادل بين المكونات)،مؤكدا ان (الاقليم متجه نحو اجراء الاستفتاء سواء كان حاليا ام في المستقبل ،واذا اختار الشعب خيار الاستقلال فعلى المكونات الاخرى احترام رغبة الاكراد في حق الانفصال). وعد مسؤول في حكومة الاقليم ناظم الدباغ الاستفتاء المقرر إجراؤه في أيلول المقبل تكتيكا تفاوضيا للضغط على بغداد من اجل الوفاء بوعودها بشأن ملفات الطاقة وتقاسم السلطة .

وقال الدباغ في تصريح امس انه (لا توجد هناك نية للانفصال ولهذا السبب نسعى لانتهاز الفرص المناسبة عبر الدبلوماسية من أجل المطالبة بحقوقنا)،واضاف ان (الشعب مستعد للتضحية من اجل حل المشكلات)، متهما (بغداد بعدم الالتزام بوعودها المدرجة في الدستور بما فيها حل وضع محافظة كرظكوك)،معربا عن خشيته من (احتمال مهاجمة الجيش وقوات الحشد الشعبي للاقليم). فيما انتقد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي تصريحات رئيس الاقليم مسعود البارزاني التي هدد خلالها بحرب دموية .وقال الطرفي في تصريح امس ان (تلويح البارزاني بحرب دموية لأجل تحقيق الانفصال يأتي لوجود مشكلات سياسية داخل الاقليم وكذلك خيبة الامل التي اصيب بها نتيجة تحول انظار العالم الى الحكومة المركزية بعد تحقيق القوات الامنية وأبناء الحشد الانتصار على داعش)،مستبعدا (مساعي حكومة الاقليم لاجراء استفتاء الانفصال عن المركز كونها غير الواقعية من الناحيتين القانونية والدستورية فضلا عن اصطدامها برفض اقليمي ودولي).