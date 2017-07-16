موسم إنتحار الطلاب وتلميذة تفارق الحياة في مركز إمتحاني

لهيب تموز يؤازر تردي الخدمات وصعوبة الأسئلة في مضاعفة الإحباط

بغداد – تمارا عبد الرزاق

فتحت وزارة التربية تحقيقًا للكشف عن ملابسات وفاة طالبة لدى ادائها الامتحان النهائي في مدرسة ثانوية في بغداد جراء انعدام وسائل الراحة والتبريد داخل المركز الامتحاني بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما أقدم طالب اخر على الانتحار خلال الايام الاخيرة لأسباب قيل انها تتعلق بسوء الحالة النفسية جراء صعوبة الاسئلة الامتحانية وعدم الاجابة عنها بشكل يؤدي للنجاح . وقال المتحدث باسم الوزارة ابراهيم سبتي لـ(الزمان) امس ان الوزير محمد اقبال وجّه جهاز الاشراف في الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث المركز الامتحاني في ثانوية الخنساء للبنات الذي شهد حالة وفاة لطالبة اثناء امتحان البكالوريا)،واضاف ان (الوزارة تنتظر نتائج اللجنة). وتوفيت الطالبة اثناء اداء الامتحان بعد شعورها بضيق في التنفس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود وسيلة تبريد.واتهمت والدة الطالبة المتوفاة ادارة المدرسة بالتقصير. وتفيد المعلومات الواردة بأن بناية المدرسة قديمة جدا ويعود بناؤها الى ستينات القرن الماضي كما انها تعاني الاهمال. وفي ذي قار،أقدم طالب في السادس الاعدادي على الانتحار في ثالث حالة يشهدها العراق خلال الامتحانات العامة النهائية للعام الدراسي الجاري التي تنتهي هذا الأسبوع. وسجلت شرطة المحافظة حادثة انتحار هي الثانية في المحــــافظة لطالب خلال 24 ساعة الماضية. وقال بيان لإعلام شرطة المحافظة ان (شاباً يبلغ من العمر 22 عاما أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بسلاح نوع كلاشنكوف)،موضحاً ان (الطالب في السادس الإعدادي ويسكن منطقة آل جويبر قضاء سوق الشيوخ). وأضاف البيان،أن (مركز شرطة الثورة وخبراء الأدلة الجنائية أجروا الكشف على محل الحادث،فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع التي دعته إلى الانتحار).وأقدم طالب في الرابع الثانوي في محافظة ذي قار على الانتحار ايضًا بسبب رسوبه في الامتحان .

وقال عضو مجلس المحافظة مظفر الشمري في تصريح أن (طالبا في السادسة عشرة من العمر من سكنة قضاء سوق الش?وخ طعن نفسه بسك?ن بسبب رسوبه في الامتحانات النهائية)،موضحًا ان (الطالب فارق الح?اة بعد نقله إلى المستشفى) . وكان طالب آخر من اهالي المحافظة قد نجا من الموت قبل ذلك بيومين عندما أقدم على الانتحار بسبب الضغوط النفسي?ة عليه نتيجة أدائه السيء في احد امتحانات السادس العلمي الوزارية . وشهدت محافظة بابل مؤخرًا انتحار طالب في الثالث المتوسط عندما أقدم على شنق نفسه داخل منزله بسبب رسوبه. وعزا اولياء امور هذه الحالات الى صعوبة أسئلة الامتحانات لهذا العام وعدم تمكن ابنائهم من الاجابة عنها. وشهدت الامتحانات العامة للعام الدراسي الجاري حالة نادرة اخرى تمثلت بسؤال خطأ وضعته اللجنة المعنية طالبت من خلاله الطلبة بكتابة نص حديث نبوي شريف ورد في المنهج المقرر للشرح والتفسير وليس للحفظ.