إبعاد بعض الملاكمين بسبب التلاعب بالأعمار

بغداد التخصصي يتوج ببطولة اندية الناشئين في حلبة السليمانية

بغداد- قاسم شلاكه

توج فريق مركز بغداد التخصصي بالملاكمة ببطولة اندية العراق بالملاكمة للناشئين التي اختتمت منافساتها في مدينة السليمانية بعد ان جمع 38 نقطة فيما احتل المركز الثاني نادي الخطوط بعد ان جمع 22 نقطة و احتل فريق شباب الخيرات المركز الثالث برصيد 16 البطولة التي استمرت اربعة ايام تنافس فيها 146ملاكما يمثلون 42 ناديا من بغداد والمحافظات حيث شهدت البطولة تنظيما رائعا من حيث توفير الأجواء المناسبة لاقامة البطولة كما اتسمت البطولة بالاثارة والندية لاسيما ان الاتحاد شكل لجنة مختصة بالتعاون مع ضباط الجنسية للكشف عن حالة التزوير والقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تلقي بظلالها على الملاكمين واللعبة عامة، الاجراءات اعطت قوة للمنافسة في البطولة حيث افرزت ملاكمين يتوقع لهم مستقبل في لعبة الفن النبيل، كما اتسمت البطولة بحضور جماهيري واسع وغفير من الجماهير المحبة للعبة الفن النبيل.وفاز بالمركز الاول كل من الملاكمين وزن 46 كغم من فريق العمارة عقيل خالد وزن 49 كغم من فريق التحدي غيث حمودي وزن 50 كغم مؤمل عقيل من مركز بغداد وزن 52 فريق شباب الخيرات مرتض باسم وزن 54 كغم من مركز بغداد حسن عبدالهادي وزن 67 كغم من مركز بغداد حسن علي وزن 60 كربلاء الحسن عامر وزن 63 كغم من فريق الخطوط سف سعد وزن 66 كغم من الاعظمية عمر ايهاب وزن 70 كغم من مركز بغداد مظاهر عماد وزن 75 كغم من فريق الزوراء عبد الوهاب عمار وزن 80 كغم من فريق الشرطة حمزة علي وزن 81 كغم من فريق الخطوط علي حسين.

رئيس الاتحاد العراقي بشار مصطفى اكد ان التنظيم كان اكثر من رائع خصوصا في ختام البطولة حيث التعاون الكبير من قبل الاتحاد الفرعي لمدينة السليمانية ونادي اشتي الذي اقيمت البطولة على ملاعبه كما شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً حيث حظي الاختتام بحفل اعطى البطولة طابع البهجة خصوصا ونحن نعيش افراح تحرير مدينة الموصل في ظل انتصارات جيشنا الباسل والحشد الشعبي ودحر الارهاب.كما ظهرت مستويا تجيدة برغم قوة المنافسة كون الفائزين بالمراكز الأولى سيمثلون منتخب العراق وسكيون لهؤلاء منهاج خاص يتضمن معسكرات ومشاركات خارجية من اجل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، نتوقع لهذه الكوكبة من الشباب مستقبلاً زاهراً في لعبة الفن النبيل.

القضاء على آفة التزوير

واوضح امين سر الاتحاد عبد الرضا علي ان التنظيم كان ناجحا والاتحاد عمل بجهد كبير بالتعاون الاتحاد الفرعي لمدينة السليمانية والاندية المشاركة على نجاح البطولة بشكل لافت للنظر من حيث تسهيل مهام الفرق المشاركة وتقديم كل المتطلبات ، كما شكل الاتحاد لجنة من اجل كشف تزوير اعمار اللاعبين واستطعنا الكشف عن بعض اللاعبين وتم ابعادهم عن البطولة.نشكر ادارات الاندية التي ابدت تعاونها من اجل نجاح البطولة من خلال الالتزام بالقوانين والانضباط بشكل كبير. برغم ان البطولة شهدت مشاركة واسعة حيث شارك 146 ملاكما يمثلون 42 ناديا، والحقيقة ان معظم المشاركين قدموا عروضا مميزة ونستطيع من خلالهم تشكيل منتخب وطني للاستحقاقات المقبلة ونتوقع ان تكون لهم بصمة في عالم الفن النبيل.

جهود كبيرة

مدير مركز بغداد التخصصي بالملاكمة الدكتور عبدالجليل جبار قال: لقد احرز فريقنا البطولة بجدارة حيث قدم لاعبونا مستوى اكثر من رائع إذ جمع 38 نقطة واحرز من خلالها المركز الاولى كون فريقنا يمتلك عناصر شبابية مميزة بالإضافة الى ادارة متابعة ومهتمة بلعبة الملاكمة واستطاعت ان تذلل جميع العقبات امامنا من اجل احراز لقب البطولة ، وكانت استعداداتنا مبكرة للبطولة وحرصنا على تأهيل عناصرنا للبطولة من حيث التدريبات المكثفة والحمد لله قد تحقق بجهود الادارة والملاك التدريبي والملاكمين.

وهذه هي المرة الثالثة التي نحصل على المركز الاول اذ سبق وان حققنا بطولة اندية العراق للناشئين في وقت مضى، في الحقيقة كان هنالك عمل كبير لاربعة ايام متتالية من الصباح الى المساء لم يهدا جميع منتسبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للملاكمة حتى تحقق الفوز الكبير بالمركز الاول في البطولة اذ جاء ذلك بتضافر جهود المدربين واللاعبين على حد سواء، كل الشكر لابطال المركز من اللاعبين.. وكل الشكر للمربين والمدربين في مركز بغداد حيث لهم الفضل الاول بالفوز،شكرا للاتحاد العراقي للملاكمة على التنظيم الرائع و شكرا لجميع الحكام الذين بذلوا جهودا كبيرة من اجل نجاح البطولة.

تنظيم رائع

مدرب الخطوط الدكتور رافد خليل صاحب المركز الثاني اكد ان البطولة كانت قوية جدا حيث تنافس 146 ملاكماً يمثلون اغلب اندية العراق بالاضافة الى المشاركة المميزة لمركز بغداد الخصصي والذي استحق لقب البطولة بعد ان جمع 38 نقطة.

كما ان فريقنا قدم جهودا جيدة حيث قدم ملاكمونا نزالات كبيرة و رائعة استطعنا من خلالها احراز مركز الوصيف بعد ان جمعنا 22 نقطة التي اهلتنا لذلك، بصورة عامة البطولة رائعة من كل الجوانب حيث تميزت بالتنظيم الجيد .

كما كان لحفل الختام اثر جميل في نفوس المشاركين حيث الروح المعنوية العالية وجاء ذلك بجهود ملاك المركز التخصصي لرعاية الموهوبين واتحاد الملاكمة حيث شهدنا ختاماً نموذجياً، تمنياتنا ان تكون لهذه الكوكبة من الناشئين مستقل متميز حيث يتمتع معظمهم بالمستويات العالية ولاتنقصهم سوى الخبرة.