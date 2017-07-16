إنكلترا تحرز لقب بطولة أوربا للشباب تحت 19 عاماً

ريال مدريد يتدرّب في جامعة كاليفورنيا ويحتفل بعيد ميلاد دانيلو

{ مدن – وكالات: اختتم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم حصتيه التدريبيتين في جامعة كاليفورنيا بولاية لوس أنكليس الأمريكية، حيث كانت إحداهما مكثفة للغاية، ولكن أتيحت الفرصة في النهاية للاحتفال بعيد ميلاد الظهير البرازيلي دانيلو. ووصل دانيلو (26 عاما) لمقر المعسكر بصحبة كل من مواطنه مارسيلو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة حيث قاما بالغناء له احتفالا بهذه المناسبة. وجمع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاعبيه عقب ختام التدريبات ليصفقوا جميعا ويحتفلوا باللاعب الذي لا تزال الشكوك تحوم حول استمراريته مع الميرينجي موسم 2017-2018 المقبل. يذكر أن دانيلو وصل لريال مدريد في صيف عام 2015 وخاض معه إجمالي 56 مباراة رسمية، وتوج مع الملكي بلقبي دوري الأبطال ولقب واحد للدوري الإسباني. كان المران قد بدأ بإحماء خفيف ثم التدريب بالكرة، تم التركيز خلالها على التمرير السريع وتحركات اللاعبين وتبادل المراكز، تلاها بعد ذلك عدة مباريات مصغرة. يذكر أن الملعب الذي يتدرب عليه الفريق حاليا يتطابق في أبعاده مع ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الملكي، كما أرسلت الإدارة المسؤول عن الملاعب الخاص بالنادي ومساعديه إلى كاليفورنيا قبل شهر من سفر البعثة، وذلك للتأكد من حالة العشب التي سيتدرب عليها الميرينجي. وأعرب نادي ريال مدريد الإسباني في العديد من المناسبات عن رغبته القوية في ضم حارس مرمى جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. ودخلت إدارة النادي الملكي في مفاوضات مع العديد من نجوم مركز حراسة المرمى أبرزهم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنكليزي وجيانوليجي دوناروما الذي جدد عقده رفقة ناديه ميلان الإيطالي. وتبددت آمال ريال مدريد في ضم أياً من الحارسين في ظل تمسك إدارة أنديتهم بخدماتهم ورفض رحيلهم خلال الفترة المقبلة. ووفقاً لما نقلته صحيفة آس الإسبانية فإن الفرنسي زين الدين زيدان قد وضع كامل ثقته في الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الفريق الأساسي من أجل إعداده معنوياً بشكل جيد. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان قرر منح نافاس قبلة الحياة من خلال التدريب معه وعلاجه معنوياً وظهر ذلك من خلال إبتسامة الثنائي خلال الحصة التدريبية للفريق بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان كيلور نافاس محط إنتقاد العديد من جماهير الفريق في ظل تراجع مستواه خلال بعض من مباريات الموسم الماضي إلا انه ساهم في النهاية بتتويج الفريق ببطولتي الليجا ودوري أبطال أوربا. وأشارت الصحيفة الإسبانية ان زيدان لديه الفرصة لإعداد نافاس بشكل كامل من خلال فترة الإعداد الحالية وهي الأولى للحارس الكوستاريكي تحت قيادة زيدان حيث أن نافاس غاب عن الفترة الإعدادية للموسم الماضي بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوربا أمام أتليتكو مدريد الموسم قبل الماضي.

غموض في عقد سيميدو بين برشلونة وبنفيكا

أثارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الكثير من النقاط الغامضة في عقد انضمام نيلسون سيميدو إلى صفوف برشلونة الإسباني قادما من بنفيكا لمدة خمس سنوات. البند الأول : يحق لبرشلونة دفع 5 ملايين يورو لكل 50 مباراة يخوضها نيلسون سيميدو مع برشلونة خلال مدة عقده الذي سيمتد حتى 2022. البند الثاني : لن يجري احتساب المباراة على أنها ضمن الـ 50 مباراة إلا إذا خاض سيميدو 45 دقيقة فيها. البند الثالث : يحق لسيميدو ترك برشلونة مقابل دفع 100 مليون يورو كخيار لكسر العقد. البند الرابع : تطبق المتغيرات خلال مدة العقد المقدرة بخمس سنوات وعقب التجديد بين اللاعب وناديه في نهاية المدة تسقط المتغيرات. وذكرت الصحيفة أن العقد يعد انتصارا لبرشلونة لأنه لن يدفع إلا 10 ملايين يورو كحد أقصى لهذه المتغيرات لأن اللاعب عليه خوض 146 مباراة في لقاء عليه أن يلعب 45 دقيقة على اللأقل. وأشارت الصحيفة أن العدد الأقصى الذي يمكن لسيميدو أن يلعبه في الموسم الواحد يتراوبح بين 40 و 42 مباراة. وتناولت الصحيفة الانتصار الذي حققه برشلونة بضم سيميدو حيث باع بنفيكا حارسه إردسون إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو ثابتة بينما باع فيكتور لينديلوف قلب الدفاع إلى مانشستر يونايتد مقابل 35 مليون يورو أما كايل ووكر فانتقل إلى السيتي من توتنهام بأكثر من 75 مليون يورو وهو ظهير أيمن مثل سيميدو مما يعني أن البلوغرانا استطاع حسم صفقة كبيرة بأرقام معقولة.

إنكلترا تتوج بلقب شباب أوربا

توج المنتخب الإنكليزي بلقب كأس أمم أوربا للشباب تحت 19 عاماً في جورجيا بعد فوزه على نظيره البرتغالي 2-1 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اول امس السبت. تقدم منتخب الأسود الثلاثة بهدف إياساه سليمان مدافع أستون فيلا بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني من ضربة رأس مستغلاً ركلة حرة نفذها زميله ماسون مونت. وأدرك المنتخب البرتغالي التعادل في الدقيقة 56 بهدف بنيران صديقة سجله دوجون ستيرلينغ لاعب المنتخب الإنكليزي بطريق الخطأ في مرمى فريقه. ولكن لوكاس نميتشا تقمص دور البطولة وسجل هدف الفوز لإنكلترا في الدقيقة 68 وأنهى المنتخب الإنكليزي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أديتايو إيدون لاعب وسط فولهام في الدقيقة 86. وتوج منتخب إنكلترا بلقب كأس أمم أوربا للشباب تحت 19 عاماً للمرة الأولى في تاريخه. ويمتلك المنتخب الإنكليزي جيلاً واعداً من الشباب حيث فازت أيضاً بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما الشهر الماضي بعد الفوز على فنزويلا في النهائي. كما فاز المنتخب الإنكليزي للشباب تحت 18 عاما بدورة تولون للشباب بعد الفوز على كوت ديفوار بضربات الجزاء في المباراة النهائية.