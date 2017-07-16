100 مليون يورو من تشيلسي لضم هيغواين

{ مدن – وكالات: ذكرت تقارير صحفية أنَّ تشيلسي قدَّم عرضًا خرافيًا إلى يوفنتوس للحصول على خدمات أحد أبرز نجومه خلال انتقالات هذا الصيف. وقالت صحيفة مترو البريطانية، اليوم السبت إنّ توتو سبورت الإيطالية كشفت عن أنَّ يوفنتوس تلقَّى عرضًا من تشيلسي بقيمة 100 مليون يورو (88 مليون إسترليني) للتعاقد مع الأرجنتيني غونزالو هيغواين وأوضحت مترو أنّ كونتي، مدرب البلوز، غاضب من توقيع مانشستر يونايتد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، من إيفرتون بمبلغ 75 مليون إسترليني، ولذلك قدّم عرضًا من 10 أيام لأجل التوقيع مع هيغواين. وانضم هيغواين الصيف الماضي إلى يوفنتوس قادمًا من نابولي بـ90 مليون يورو، وسجَّل 32 هدفًا في 55 مباراة مع البيانكونيري، كما حصل على لقبي الدوري والكأس قبل خسارة التشامبيونزليغ أمام ريال مديد.