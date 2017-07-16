قوى ويليامز تنهار في نهائي الكرة الصفراء

موجوروزا تكشف سر فوزها بلقب ويمبلدون للتنس

{ مدن – وكالات: كشفت اللاعبة الإسبانية، جاربيني موجوروزا، سر تتويدها بلقب ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، على حساب الأمريكية فينوس ويليامز. وأوضحت اللاعبة الشابة (23 عاما)، أن سر فوزها بالمباراة، واللقب، هو قدرتها على مواجهة أسلوب منافستها. وقالت: أعتقد أنني استطعت مواجهتها، كان إرسالي قويا، وعرفت كيف أكون شرسة، وكيف أفوز بكل نقطة، المباراة كانت مزيجا من الشراسة والذكاء في اللعب. وتابعت: عندما وصلت للملعب ورأيته ممتلئا عن آخره، فكرت أنني هنا حيث أريد أن أكون، هذا هو ما يمنحني الحافز. وأشارت: لم أكن أحب اللعب على الأراضي العشبية، عانيت من أجل التأقلم عليها، ولكن بمجرد تأهلي لنهائي ويمبلدون، تغير كل شيء، قلت لنفسي، كفاك شكوى، يمكنك تحقيق الإنجاز من خلال أسلوب لعبك ومنذ هذه اللحظة أحببت اللعب على هذه الأراضي. وأتمت: الآن سأستمتع قليلا، عندما فزت برولان جاروس، لم أستمتع بالقدر الكافي، أريد الاستمتاع بالإنجاز الذي حققته. وخارت قوى فينوس ويليامز، خلال هزيمتها في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، أمام الإسبانية جاربيني موجوروزا، اول امس السبت، بعد خسارتها المجموعة الثانية 6-0، لكنها رفضت إلقاء اللوم على الإرهاق. وبعد تقديم أداء رائع طيلة البطولة، وضربات مذهلة وبتركيز واضح، فشلت ويليامز في الاستفادة من فرصتين لحسم المجموعة الأولى، عندما كانت متقدمة 5-4، ثم خسرت 9 أشواط متتالية، لتتبخر آمالها في اللقب السادس للفردي في ويمبلدون. وأدت طريقة خسارتها إلى طرح تساؤلات حول المشاكل البدنية، التي ربما عانت منها اللاعبة البالغ عمرها 37 عامًا، ومنعتها من المنافسة بنفس القوة التي أظهرتها في الأدوار الأولى. وفي 2011 أصيبت ويليامز بمرض مناعي، يسبب الإجهاد وألم المفاصل، وعند سؤالها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، هل تسبب ذلك في الهزيمة؟، غيرت مجرى الحديث، وأوضحت أنها تريد منح منافستها الإسبانية حقها. وقالت ويليامز: هي لعبت بشكل جيد.. أعني أنها قدمت أداءً رائعًا، لذا يجب منحها حقها، لأنها لعبت بشكل أفضل.. وأنا قدمت أسبوعين رائعين، وأتطلع لبقية الصيف. وبعد ذلك طُلب من اللاعبة الامريكية، توضيح الفارق بين مستواها في المجموعتين الأولى والثانية. وردت: هناك أخطاء ما كان لها أن تحدث.. اعتمدت على الضربات القوية ولم تكن داخل الملعب، ربما كان علي ارتكاب أخطاء أقل. ولم تكشف ويليامز، من خلال إجاباتها المقتضبة في تعليقاتها أو شرحها، سبب الهزيمة، لكنها أشارت إلى أن طريقها إلى النهائي، والذي تضمن الفوز على البريطانية جوهانا كونتا، في الدور قبل النهائي، تطلب الكثير من الجهد. وقالت: كل بطولة تختلف عن الأخرى.. هذه البطولة مختلفة جدًا على وجه الخصوص. ووصلت ويليامز إلى ويمبلدون وسط جدل كبير، بعد حادث سير كانت طرفًا فيه وتسبب في وفاة شخص. وأُجهشت بالبكاء خلال مؤتمر صحفي، بعد فوزها في الدور الأول على البلجيكية اليسه ميرتنز، بمجموعتين متتاليتين، قائلةً إن الحادث كان مدمرًا.

وقالت شرطة فلوريدا، الأسبوع الماضي، إن ويليامز كانت تقود بطريقة سليمة عند دخول تقاطع، قبل حادث تصادم مع سيارة أخرى، في التاسع من حزيران. وتُوفي جيروم بارسون (78 عامًا)، وهو أحد ركاب السيارة الأخرى، وقررت أسرته مقاضاة ويليامز.