فينغر يوضّح حقيقة رحيل تشامبرلين عن أرسنال

{ لندن – وكالات: كشف المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لنادي آرسنال عن حقيقة الأخبار التي تشير إلى اقتراب رحيل لاعب الفريق أليكس أوكسلايد تشامبرلين. وقال فينجر بعد الفوز الذي حققه فريقه على ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي بشأن بقاء الجناح الأيمن صفوف الجانرز نعم أنا واثق بنسبة 100 بالمئة. وأضاف المدرب الأقدم في الدوري الإنكليزي الممتاز في حديثه عن لاعبه الدولي قائلاً أنا أتوقع منه أن يبقى، لا يهمني ما هي الشائعات، سوف يبقى. الجدير بالذكر أن التقارير الصحفية الإنكليزية كانت تشير إلى أن نادي ليفربول ينوي الحصول على خدمات تشامرلين في المريكاتو الصيفي الحالي. وأعلن النجم تشيلي ألكسيس سانشيز رغبته في الرحيل عن آرسنال، والانتقال إلى ناد يمنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوربا. وينتهي عقد الدولي تشيلي مع آرسنال الصيف القادم، وفشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مرضي، حيث رفض النادي اللندني تلبية طلبات سانشيز المادية بمنحه راتب 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. وقال ألكسيس سانشيز في تصريح له من تشيلي حيث يقضى عطلته الصيفية: أريد أن ألعب في دوري أبطال أوربا، لكن مستقبلي لا يعتمد علي، القرار في يد آرسنالî. وأضاف: الآن أنا في انتظار آرسنال، رغبتي هي اللعب في دوري أبطال أوربا، والفوز بها، إنه حلم الطفولة. ويذكر أن آرسنال سيشارك في الدوري الأوربي بعد احتلالهم المركز الخامس في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، وحسب العديد من التقارير فهي بطولة لا ترقى لطموحات ألكسيس سانشيز. وفي وقت سابق من اليوم كشف فينجر أنه آجرى محادثات إيجابيةî مع سانشيز برسائل نصية. وقال فينجر بالطبع (سيبقى) ليس هناك الكثير لحله مع اللاعب. لقد تكلمت معه من خلال رسائل نصية كانت إيجابية جدا، وأفكاري هي دائما إيجابية.