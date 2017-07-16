مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م -7

الحاكم البريطاني دكسن يتوعّد شيوخ الواو بعد حركة شعلان أبو الجون

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

عملت الواجب، ونصبت مائدة في وسطها (قوازي) اثنين تناولت راسا ووضعته احتراما امام الميجر دكسن، وفجأة صاح بي الميجر: لماذا لا تعرف القواعد، الرأس الى الرأس، علمت انه ينافق وليس حقيقة، ورفع الماعون الذي فيه الرأس وجعله مقابل خيون العبيد (1) واخذت الرأس الثاني ووضعته امام سالم الخيون.(2)

بعد تناولهم الغذاء، كان لدي ابريقان فكان كل واحد من الشيوخ يغسل يده والمناشف بيد الحكام..! من بعد ذلك ذهبوا الى الصالة، اخذني الحاكم (دكسن) الى حجرة وقال لي لا تزعل من كلامي، يا خليل هذه الجماعة شيوخ الواوية، انهم يأكلون الدجاج ومن بعدها نحن نأكلهم..! بعد ذلك بأيام قليلة، رأيت ان الاوضاع غير مطمئنة هناك نية لدى البعض في مقاومة الانكليز بواسطة (الشرجية) اول حركة كانت من شعلان ابو الجون،(3) وعلمت انهم يراجعون الميرزا (الشيرازي) ولديهم فكرة مقاومة الانكليز. ثم اني كنت في السوق، وعندما وصلت باب دارنا، جاء خان بهادر الحاكم، قال: امشي معي سألته: خير ان شاء الله، هل هناك شيء؟ قال: انت اعلم، قلت له : اخبرنا قال هناك جماعة مجتمعين في البلدية شيوخ كربلاء يحبون حضوري.

سيادة الأمن

ذهبت معه، وصعدنا الى البلدية، شيوخ كربلاء كانوا مجتمعين، ورئيس البلدية الحاج رشيد جالسي، خان بهادر سالهم: هل عندكم شيء اردتم حضوري؟ اول من اجاب، عبد علي الحميري، قال: يا حضرة الحاكم، الاهالي غير مرتاحين من حكومتكم، ونحن نحب ان يسود الامن، نلاحظ ان الشرطة يدخلون الى المدينة ليقبضوا على احد المتهمين، ويمتنع هذا الاخير، فيصير (وكسه) على الحكومة..!، وفكرنا في الامر، فاتفق رأينا على ان نعين من قبلنا عشرين نفراً وعشرين شرطيا، حتى يساعد احدهما الاخر..!

خان بهادر قال: لا اظن ان هذه الطريقة صحيحة، سيؤدي ذلك الى فوضى، واردف موجهاً خطابه الى الجالسين، سألهم: هل تقبلون كلام الشيخ عبد علي، قالوا: بلى، وملة خضر تكلم ببضع كلمات حماسية، والتفت خان بهادر الى رشيد جلبي: وان ماذا تقول عن هذه الفكرة؟ اجابه: اني لا يمكن ان اعارض الشيوخ، واني تبع لهم، قال خان بهادر: غداً ساعطيكم الجواب، انكم تعلمون اني اراجع ما فوقي، وخرج ليلا. اني كنت في مكان لا يعلم المجتمعون به؟ ابن محمد حسن خان، تربطني به قرابة، حيث ان والده، هو ابن عمتي، قال احدهم: يجول بخاطري امر، ارجو ان توافقني عليه,, قال بعضهم: نوافق، قال: في الليل نذهب جماعة الى فلان، ومنه الى بيت دكتور لديه زوجة سبحان الخالق، لم ار اجمل منها..!!، بعضهم قال: هذا عيب، وسمعتها سيئة فاني ساشكره واذا لم يوافق فسأشكره ايضا. ميجر بولي كلف رئيس منزل فذهب. الاخير الى المندوب السامي وتكلم معه بهذا الخصوص قال المندوب السامي ضع خطا على اسم السيد ابراهيم رجح وقال صديقك خلص اذا تصر تضر صديقك رجعت بهمة وانا مسرور لنجاة السيد ابراهيم فلوحت له بيدي اشارة الافراج ثم تلقاني السيد احمد قال يا خليل اني ارسلت جواد عليك واني التمست منك وانت تخلص السيد ابراهيم وتتركني على غيرتك يا ابو جلال ضغط علي كثيرا وقال اذا لم يكن عيبا للطمت على راسي رجعت الى الدائرة السياسية قالوا لماذا جئت؟ اجبتهم اني مجيئي اليكم على شخصين فان لم يطلق سراح الاثنين فاني اترك السيد ابراهيم واسترحم من المندوب السامي ان يقبل رجائي جاء واحد وذهب اخر واخيرا طلبني المندوب السامي وكانت المس بيل جالسة عنده قالت يا خليل المندوب السامي يودك كثيرا ويقدرك خلص سيد ابراهيم ولا تضايقه يتألم اجبتها اني شاكر محبته جأت التمس لكي ارفض السيد ابراهيم ولا اريد شيئا اخر طلب القائمة وبقلم احمر (شخط) وضع خطا على اسم السيد احمد الوهاب، فصافحته وشكرته وخرجت. وصلت الى الدائرة كان الشيخ فخري الذي اتى بهم من كربلاء موجودا اخبرت السيد احمد بخلاصة فضمني الى صدره وقبلني الشيخ فخري قال الجماعة انهم وسطوا خليل حتى يخلصهم وقد وعده الحكام باطلاق سراحهم وجاء يبشرهم ولا يدري بانه يكذبون عليه..؟ لما ذهبوا بهم الى الدائرة وطلبوهم جميعا اربعة منهم ظلوا جالسين والباقي امر بحبسهم احمد، خليل توسط لهم، ورشيد جلبي توسط له خان بهادر حيث توسط عند المندوب السامي بسبب انه كان في ضيافته لمدة اسبوع في داره واما السيد محمد حسن الروضة جوان (ال طعمة) توسط له خان بهادر ايضا عند المندوب السامي الذي الزمه كتابة ان لا يتدخل بالسياسة مطلقا وكان الشيخ فخري له عداوة معه ومع كليدار الحسين والباقي انسحبوا. بعد اسبوع طلبوا السيد حسين الدده ارسل الى الحلة وحبس هناك ذهبت الى الحلة لعلي اقابله، اخبروني ان كل مواجهة ممنوعة وهناك الكثير من الشيوخ محبوسين ايضا الدده قال افعل شيئا لكي يسمحوا لنا بالذهاب الى الحمام ذهبت الى محكمة الحلة قابلت المحاكم ذهبت لاواجه الموقوفين قال اذا هم محبوسين ومجرمين لماذا تذهب اليهم؟ قلت له في زمان الترك كان الوالي بين حين واخر يذهب عند المحبوسين ويسأل منهم عن تعدي الموظفين او اخذ الدراهم من السجناء (رشوة) واذا تقبل نصيحة مني يجب ان تذهب اليهم وان ترى هل لديهم حمام في السجن لكي يذهب اليه السجناء ان ارادوا؟ قال غدا سأذهب اليهم خرجت من عنده وارسلت من يخبرهم بذلك. وفعلا ذهب الحاكم الى السجن وامر بان يخرجوا المساجين للحمام ففرحوا بذلك كثيرا ثم ان هناك في السجن رئيس عرفاء يخرج لهم برتقالة من جيبه ويقول هذه البرتقالة باي سعر تشترونها فيصل ثمن البرتقالة (في هذا المزاد) الى خمسين روبية ياخذها احد السجناء وفي يوم اخر يخرج لهم سبحة قيمتها مئة فلس مزاد ويقول بكم تشترونها يواصل ثمنها الى مئتي روبية وتكون اما من نصيب احد الشيوخ او الدده..! رئيس العرفاء هذا (هلكهم) باخذ الفلوس..!

سفر الباشا

ثم اني في كل اسبوع كنت اذهب يومين الى الحلة لرؤية الدده، وقد اصر المساجين علي ان اسعى لدى الحكومة لخلاصهم. ذهبت الى الحاكم وتكلمت معه بهذا الخصوص، قال: يا خليل انت تصر كثيرا، اعطني مهلة، ساخبرك في هذا الاسبوع عن خلاصهم. بعد مضي يومين، سافر السيد طالب باشا، وزير الداخلية، الى الحلة، واخذ معه الحكم الميجر دكسن الى السجن، ودخل على المساجين، من سوء حظهم، انهم تلقوا السيد طالب بحفاوة بالغة وسرور، يتكلمون معه، دون اعتناء بالميجر. من جملة الذين يتحدثوا من السجناء، ابن زوين، قال: يا باشه، نحن خنجر في حزامك، و (هوس)، وعدهم السيد طالب، انه تعد ثلاثة ايام سيقابل معهم في بغداد..!! فأخذ المساجين بالدعاء له، والميجر يشاهد ذلك، وكان ليس بيده شيء..!! المساجين اخبروا اهاليهم، فاجتمعوا في الحلة وهم في غاية السرور، من الجملة اخبروني، وذهبت الى الحلة، قابلت الحاكم، رأيته متألما جدا وقال لقد خرجت من يدي، وزير الداخلية يصدر الامر على اطلاق سراح المساجين من بغداد شعرت من كلامه انه متالم ويتكلم بالكنايات وليس بالصراحة فعرفت انه سوف لن يطلق سراحهم..! ارسلت خبراً الى الدده بهذا المعنى وهو بدوره اخبر المساجين بانه لم يطلق سراحه وذلك بسبب عدم اعتنائهم بالحاكم واني رجعت الى كربلاء. بعد اسبوعين جاء الميجر مع جماعة عندي في كربلاء انفتح الحديث على قضية السجناء وكان جواب الميجر لي انهم عرفوا اخيرا ان وزير الداخلية ليس بيده شيء اجبته ان كثيرا من الناس كانوا لا يصدقون ان بيده شيئاً يعمله ثم التمست منه وباصرار ان يلبي طلبي السابق قال يا خليل بعد اسبوع ادعوك ان تاتي الى بيتي في الحلة ظهرا على الغداء وسنتذاكر في الموضوع ذهبت اليه بعد اسبوع على الموعد قال اخبرك اني في هذا الاسبوع ساسرك قلت له ما هو المانع قال كل الامور بيد وزير الداخلية رأيته يتهجم كثيرا في كلامه على السيد طالب باشا فقلت له ارجوك اني لا احب ان اسمع هذا الكلام اقسمت بالخاتون زوجته التي ساعدتني اني اكف عنه وقال ساعطيك خبرا في هذا الاسبوع بعد ان ياسوا من السيد طالب اجبته الجميع ايسوا وعرفوا انه ليس في يده شيء قال في هذا الاسبوع سوف تسمع ما يسرك وقد التمست منه ان يسمح لي برؤية الدده في السجن قال: هل سمعت الى هذا اليوم ان احدا واجه محبوسا؟ قلت كلا قال تذهب الى الحجرة وترى الدده لوحده ولا تخبر احدا بذلك وقل له ان الحاكم قد وعد بالمساعدة ما امكن وان السيد طالب بوعده اياهم باطلاق سارحهم قد كذب عليهم اراد ان يطلق سراحهم فعكس الامر..! سمحوا لي بمواجهة الدده وتكلمنا في الموضوع وقلت له انقضى شهر ونصف على زيارة وزير الداخلية ولم يحدث لكم شيء. بعد مضي اسبوع اخذ الحاكم امرا من بغداد فاطلق سراحهم ولم يذهب احدا منهم الى السيد طالب ليشكره واخبروا الميجر دكن بذلك ففرح جدا. وكل واحد من المساجين المحررين ذهب الى محل سكناهم والكل ممتن مني لان الميجر اخبرهم ادعوا لخليل جلبي فانه ساعدكم وباخلاص. بعض شيوخ العشاير عندما ياتون الى كربلاء يريدون رؤيتي بسبب منزلتي عند الحكام احدهم يقول انه يخدمهم كثيرا والاخر يقول اظن جاسوس عند الانكليز ولابد انه ياخذ راتب نظير الولائم التي يقيمها لهم لانه لا يمكن لاحد منهم كبيرا كان او صغيرا ياتي الى كربلاء الا ويذهب الى بيت خليل. ثم ان هذه المذكرات فيها تقديم وتاخير شهر او شهرين وربما سنة وسبب ذلك عدم اهتمامي بكتابتها يوم بيوم.! من الجملة افتكر محبتهم معي.

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ابان الثورة ضربت الحكومة بعض العشائر ونهبت العشائر وضربتهم بالطائرات فهلك (دبشهم) وحلالهم وهم مدينين للحكومة والى الاهالي. قائد القوات اصدر امرا يقضي بان من اصابهم الضرر من العشائر بالارواح والاموال من جراء تلك العمليات ان يقدم طلبا بذلك يقسط التعويض على ثلاث سنوات. من الجملة الحاج عبد الحسين جلبي مع نفرين السيد مرتضى واخيه كانت لهم اراض في جرف الصخر قرب المسيب ماجريها للعشائر بمبلغ ثلاثة الاف دينار في السنة وبعد سنة او سنتين من المستحيل ان يحصل على شيء منهم. جاءني في احد الايام الحاج عبد الحسين جلبي في كربلاء مع صادق استربادي يلتمس مني ان اجد له وسيلة يحصل فيها على ماله اخرجت له منشورا يقضي بمنع التوسط لدى الحكام لكنه لكثرة الحاحه واصراره قلت له ساذهب واسال حاكم الهندية حيث لي خصوصية قوية معه ويبقى الحاج في البيت عندي. ركبت وتوجهت الى الهندية باسرع مسير دخلت على الحاكم بالسراي جلست وتكلمت معه في الموضوع اجابني الكلام والتوسط ممنوع في هذه الاثناء راينا زورقا بخاريا يبحر عباب النهر وعليه علما. قام الحاكم من مقعده وقال جاء قائد القوات نزلنا من السراي توجه الحاكم الى النهر واني امتطيت فرسي معي اتباعي وسرت قال القائد من هذا الرجل المعتمر بعمامة؟ قال الحاكم هذا خليل الاستربادي قال ليذهب حالا احد الرجال ويرجعه قال الكابتن هند ظننت انه سيأمر بحبسه وسأله هل هناك شيء ضده قال اني في شوق شديد لرؤيته ذهبت مرتين الى بيته وقد اخجلني كثيرا بحفاوته البالغة فله حق علي لحقني الخيال ارجعني والقائد ينتظر في باب السراي الموظفين جميعا واقفين والاهالي اجتمعوا ايضا. وهم يتساءلون عن سبب هذه الزيارة وهم يخشون ان يكون وراءها شيء كنت قد وصلت في هذه الاثناء فتلقاني القائد باظهار المحبة والسرور دخلنا الى السراي وصعدنا في حجرة الحاكم وقد قدمني في الدخول مما اثار فضول الموظفين ولابد ان كل واحد منهم قد استغابني بشكل..! سال الكابتن هند هل تذهب الى بيت خليل في كربلاء؟ قال في كل اسبوع اذهب مرة وابقى عنده اليوم باكمله دار خليل داري ودار الانكليز هذا مضيف وقال يوجد في الحلة مضيف للحكومة لماذا لا تعينون مخصصات الى داره قال عرض عليه ميجر دكسن عدة مرات وخليل يرفض وقال من المستحيل اقبل هناك محلات يمكن للحكومة ان تجعلها دار ضيافة..! واضاف ان هناك دار ضيافة في الحلة مصاريف فوق العادة تنصرف وهم يقولون عند خليل احسن اكل واحسن خدمة واحسن مكان كانوا متعجبين على هذا الوضع..! ثم انهم اخبروني بالهاتف من المسيب غدا سنكون ضيوف عندك فلان مع اربعة عشر ضابطا معهم قوة ومدافع ودبابات سيأتي هذا الجيش الى كربلاء ويقيم في الخيم، والضباط يقيمون في دارك كان المقرر ان يذهب هذا الجيش الى النجف ثم الى السماوة ويجولون في البلاد ويرجعون الى بغداد. لكن لما وصلوا الى كربلاء اخبروهم يجب ان ترجعوا غدا الى بغداد ثم تسيرون الى الشمال. لما رجعوا سأل القائد العام عن مكان نزولهم في كربلاء؟ فقالوا اقام الضباط عند خليل والباقي بالخيم قال القائد الكم معرفة معه قال البعض تربطنا صداقة معه وهو من جانبه يحب ان نذهب عنده. بالنسبة للحاج عبد الحسين جلبي فاني قضيت حاجته واستوفى دينه من الجنابيين مع شريكه وهو ابن عمي وشرح القضية انه كما ذكرت ان تقسيط الحكومة الدين على ثلاث سنوات فان دفعوا القسط الاول يمكن ان لا يدفعوا السنتين الباقيتين ذكرت القضية للقائد العام قال اني وقعت في المنشور سأنظر في القضية واخبرك بالنتيجة.