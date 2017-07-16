الهجرة تضع خططاً لإعادة نازحي الموصل إلى مناطقهم

بغداد- شيماء عادل

وضعت وزارة الهجرة والمهجرين خططا لإعادة نازحي الموصل إلى مناطق سكناهم خلال العام الجاري فيما دعت سياسيي محافظة نينوى الى الحفاظ على مصلحة الشعب والعمل على عدم تكرار ما حدث في المدينة. وقال الوزير جاسم محمد في تصريح امس إن (الوزارة وضعت خططا لإعادة جميع نازحي الموصل إلى أماكنهم خلال العام الحالي)، مشيدا بـ(دور الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مساعدة النازحين)، مؤكداً (أهمية توفير الخدمات في الموصل)، داعيا (سياسيي نينوى إلى الحفاظ على مصلحة الشعب والعمل على عدم تكرار ما حدث في المدينة). على صعيد متصل باشرت مديرية سكك الحديد التابعة لوزارة النقل الشروع بأولى الخطوات الخاصة في أعمال إصلاح خط سكك الحديد الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الموصل تمهيداً لربط العراق بتركيا.

تقويم الأضرار

وقال مدير المشاريع في المديرية بالوزارة خليل لفتة في تصريح امس إنه (يجري الآن تقويم الأضرار بسكك الحديد بين بغداد والموصل تمهيداً لإعادة تأهيلها وربطها بتركيا). ويذكر ان القوات المسلحة حررت مدينة الموصل الأسبوع الماضي بعد ثلاث سنوات من بقائها تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي وتضرر جزء كبير من البنى التحتية للمدينة من بينها خطوط سكك الحديد المستخدمة لأغراض تجارية ومدنية، التي تعاني في الأساس من التقادم. وأضاف لفته أن (الوزارة تخطط لربط العراق من خلال شبكة سكك حديد مع دول الجوار وهي تركيا والأردن وإيران)، وأوضح أنه (سيتم تأهيل خط الموصل – بغداد ليتم ربطه بتركيا خلال المرحلة المقبلة وإصلاح خط بغداد – القائم في محافظة الأنبار لربطه مع الأردن)، مشيرا الى (وجود خط سكك بطول 32 كيلومتراً مطروح للاستثمار في معبر الشلامجة الحدودي مع إيران الواقع في محافظة بالبصرة والذي يربط العراق بإيران)، واضاف أنه (حال اكتمال هذه الخطوط، ستحقق الشركة إيرادات مالية ضخمة نتيجة نقل المسافرين والبضائع من تلك الدول دون تقدير قيمتها)،واشار البيان ان (العراق يعمل على إعادة بناء سكك الحديد،بعد أن تعرض قسم كبير منها للتدمير والإهمال جراء الحروب المتعاقبة والحصار على مدى عقود). وعلى صعيد اخر باشرت الملاكات الهندسية في مطار كربلاء الدولي بصب ركائز برج المراقبة في المطار. وقال مدير الإعلام والعلاقات غزوان العيساوي في تصريح امس ان (الملاكات الهندسية في المطار باشرت بصب ثلاث ركائز لبرج المراقبة بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط الإماراتية للحفريات)، واضاف أن (برج المراقبة يبلغ ارتفاعه ما يقارب 64 مترا وقاعدته بقطر 10أمتار ويتكون من 18طابقا وعددا من الركائز الكلية تبلغ 22 ركيزة يكون قطر كل واحدة منها مترا واحدا)، وتابع ان (جميع أعمال الصب تخضع إلى الفحوصات المختبرية سواء لمادة الصب أو للتربة)، مؤكدا أن (العمل في المطار مستمر وفق التصاميم الهندسية وبوتيرة متصاعدة رغم الظروف الجوية والمعوقات التي قد تحصل. واعلنت الوزارة عن اعادة هيكلية قسم التضييف بالخطوط الجوية، فيما اشارت الى انها بصدد فتح دورات جديدة وفق المعايير الدولية لقبول المضيفين والمضيفات لرفد الخطوط.