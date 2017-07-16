إنجاز إجراءات تسجيل مصرف الثقة الإسلامي والسماح له بالتداول

سوق الأوراق المالية: إرتفاع ملحوظ في الأسهم المدرجة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

حقق سوق العراق للاوراق المالية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الاسهم المدرجة خلال الاسبوع الماضي وصل الى 10.824 تريليون سهم بعد اضافة ايداع اسهم إحدى الشركات . ونقل بيان للسوق تلقته (الزمان) امس عن مديره التنفيذي طه أحمد عبد السلام قوله أن (عدد الاسهم المدرجة في السوق بلغ 10.824 تريليون سهم ليرتفع خلال الاسبوع الماضي وذلك بعد انتهاء اجراءات تسجيل وايداع اسهم شركة مصرف الثقة الاسلامي في السوق برأسمال بلغ 100 مليار دينار)، مشيرًا الى(قيام السوق خلال الاسبوع المنتهي في الثالث عشر من تموز الجاري بتنظيم اربع جلسات للتداول في السوق النظامي وثلاث جلسات لتداول في السوق الثاني حيث لم تنظم جلسة التداول يوم الثلاثاء الماضي لاعلانها عطلة رسمية ابتهاجا بالنصر العظيم بتحرير مدينة الموصل). وأكد ان (عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ مليار سهم مقابل ثلاث مليارات سهم للاسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة 48.78 بالمئة، فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي مليار دينار مقابل ملياري دينار للاسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة 54.42 بالمئة وبلغ عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي 1235 صفقة مقابل 1957 للاسبوع الذي قبله)، موضحًا أن (مؤشر السوق ISX 60 أقفل في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ570.27 نقطة منخفضا بنسبة 1.26بالمئة عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على 577.52 نقطة). واوضح أن (عدد الشركات المدرجة في السوق يبلغ 101 شركة مساهمة، منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني، حيث جرى تداول اسهم 41 شركة في السوق النظامي وشركتين في السوق الثاني خلال جلسات الاسبوع).

إفصاح سنوي

لافتًا الى ان (عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق اصبح 21 شركة بعد قرار الهيئة العامة ايقاف التداول على الشركات التي لم تقدم البيانات الفصلية للفصل الاول لعام 2017 وهذه الشركات هي المصرف التجاري العراقي ومصرف كردستان الدولي والهلال الصناعية والعراقية للنقل البري والبادية للنقل العام والخاتم للاتصالات والخير للاستثمار المالي وبين النهرين للاستثمار المالي، فيما استمر الايقاف على شركة الوائل للتحويل المالي والصناعات الخفيفة وصناعات الاصباغ الحديثة والعراقية لنقل المنتجات النفطية وايضا الشركات التي ضمن المناطق الساخنة التي يجب عليها تقديم افصاح من جانب رئيس مجلس الادارة عن الوضع الاجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهما شركتا المواد الانشائية الحديثة وصناعة الاثاث المنزلي) . وعن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في السوق أوضح أن (عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين للاسبوع الماضي بلغ 40 مليون سهم منخفضا بنسبة 74بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله فيما بلغت قيمت تلك الاسهم 85 مليون دينار منخفضة هي الاخرى بنسبة 49بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله من خلال تنفيذ 78 صفقه على اسهم 10 شركات)،لافتًا الى ان(عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 186 مليون سهم مرتفعا بنسبة 28بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله بقيمة بلغت 154 مليون دينار مرتفعة بنسبة 79بالمئة من خلال تنفيذ 97 صفقة على اسهم 4 شركات).