العراق ينفي مقتل البغدادي ويحذّر من هجمات دولية للتنظيم

يار الله: 25 ألف قتيل داعشي في أيمن الموصل والدور الإنساني كان رائعاً

بغداد- محمد الصالحي

اوجزت قيادة العمليات المشتركة اخر الاحصائيات بشان عدد القتلى والمدن والنسب التي حققتها القوات الامنية في عمليات تحرير ايمن الموصل، مشيرة الى ان الدور الانساني كان متميزا للغاية وقد تمكن من تحرير نحو مليوني مواطن موصلي خلال تسعة اشهر.

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير يارالله في الايجاز العسكري لمعركة الموصل أمس ان (قوات جهاز مكافحة الارهاب انطلقت برتلين لتحرير ايمن الموصل الاول بقيادة الفريق الركن سامي العارضي والثاني بقيادة اللواء معن السعدي وتمكنا من تحرير معسكر الغزلاني ووادي حجر والصناعيات الاولى والثانية والثالثة والرابعة والنجار والصحة الاولى والثانية وقضيب البان وجامع النوري والحدباء في معركة حاسمة تاريخية).واضاف ان (دور قائد الجهاز الفريق الركن عبد الغني الاسدي ونائبه الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الميداني كان حاسما في دحر الارهاب وتحرير المناطق وانقاذ الاهالي المحاصرين).مشيرا الى ان (القوات المشتركة قتلت اكثر من 25 الف إرهابي بينهم اكثر من 450 عملية تحرير الجانب الايمن).

تحرير أحياء

وأوضح يار الله ان (قوات الجيش حررت 22 حيا من الجانب الايمن للموصل ابرزها احياء الفاروق الشمالي والمشاهدة و الشهواني والمشيرفة الاولى والثانية وحاوي الكنيسة و30 تموز والمنطقة الشمالية).واضاف ان (صنف الهندسة العسكرية ادى دورا بارزا في ربط الساحل الايمن في الايسر من خلال نصب الجسور العائمة لتتمكن القوات المحررة من اجتياز الجسور وتحرير ايمن الموصل). واوضح يار الله (الشرطة الاتحادية شاركت في معارك تحرير الموصل بالفرقة الثالثة والخامسة والسادسة الالية). واضاف ان (القوات تمكنت من تحرير احياء الشفاء الدوسر والطيران والجسر الحرية الثاني و المدينة القديمة والميدان و الهرمات الاولى والثانية والاقتصاديين و17 تموز والزنجلي والشفاء من باب جديدو باب البيض وباب الطوب). وتابع يار الله ان ( قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير 31 بالمئة من ايمن الموصل وقتلت نحو 10 الاف ارهابي). وأكمل يار الله (اقف اجلالا واكباراً لما قدمه الحشد الشعبي من ملاحم وبطولات وانتصارات كان لها الفضل الكبير في تحرير الجانب الأيمن للموصل). مشيرا إلى أن (الحشد تمكن من قطع خطوط الامداد لداعش بين العراق وسوريا).

معارك شرسة

وأضاف أن (الحشد خاض معركة شرسة مختلفة التضاريس كانت السبب الرئيسي في تأمين الحدود والسيطرة عليها). ونفى رئيس خلية الصقور ومدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية أبو علي البصري مقتل زعيم تنظيم داعش المدعو أبو بكر البغدادي، مؤكدا انه مايزال داخل الأراضي لكنه خارج مدينة الرقة. وقال البصري في تصريح أمس ان (زعيم التنظيم الارهابي المجرم البغدادي مازال مختبئاً في سوريا خارج مدينة الرقة).وأضاف أنه (وبحسب خلايا الرصد والمعلومات الدقيقة عن تحركاته، ولإننا معنيون أكثر من غيرنا -من أجهزة استخبارات دولية وعربية- بملاحقة ومطاردة ورصد جميع تحركات زعيم داعش وأتباعه، فإن خلية الصقور تنفي خبر قتله ولا صحة للمعلومات والتقارير التي تم نشرها والترويج لها مؤخراً).وكانت وسائل إعلام محلية وأجنبية نشرت مؤخرا انباء تفيد بإصابة ومقتل البغدادي بينها المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي بهذا الصدد . وتابع البصري ان (الواقع كشف بعد تحرير الموصل عن أن قدرات التنظيم لا تهدد العراق ودول المنطقة فقط، بل أن مخططاته وتدريباته كانت تنوي الوصول لمناطق كثيرة في العالم). وحذر من (مخططات التنظيم باستهداف بعض المدن العالمية قريباً). مشيرا إلى أن (التنظيم قام بإرسال خلايا نائمة من سوريا عبر تركيا لتتوزع في أنحاء العالم لتثير الرعب والفوضى، مستغلين الاموال التي يدفعها رجال دين متطرفون وتجار لديهم أهداف سياسية واقتصادية لدعم التنظيم ماليا).ولفت البصري إلى أن (داعش قد ترتكب حماقات هنا أو هناك محليا و دوليا في محاولات اعلامية بائسة لإثبات وجودهم الهش الآخذ بالزوال). مؤكداً أن (خلية الصقور واعية لما يخطط له التنظيم للقيام باعتداءات ارهابية في بغداد والمحافظات العراقية، واستهداف بعض المراكز والتجمعات الحيوية في مدن عالمية). وفي الانبار قال مصدر امس ان (طيران التحالف الدولي قصف ثلاثة عناصر من داعش في منطقة الوطأ الصحراوية شرقي مدينة راوه ما اسفر عن مقتلهم بالحال). وأضاف أن (الإرهابيين كانوا يقومون بتفخيخ الطرق المؤيدة الى مدينة راوه لعرقلة تقدم القوات الأمنية عند انطلاق عمليات تحرير المناطق الغربية).