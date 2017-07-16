حق الدفاع – فريد حسن

نحن معشر الصحفيين والاعلاميين لنا مشاغلنا الكثيرة وارتباطاتنا ونسير

وفق برنامج يومي نضمنها مفكرتنا اليومية كي لاننسى موعدا لحضور مؤتمر أو ندوة أو فعالية للمؤسسات والاتحادات والنقابات والاحزاب وجميع الفعاليات .وبما ان لمكاتب الصحف والقنوات الاعلامية التزامات الا انها جميعا تصطدم باللامبالاة من بعض الجهات المنظمة للفعاليات ومنها عدم ضبط الوقت وعدم الالتزام بالموعد المقرر زمنيا وعدم ادراك بان الصحفي له ارتباطات اخرى لحضور فعالية اخرى اضافة الى فقدان البرنامج وعدم تهيئة مكان خاص للصحفيين اضافة الى انعدام تجهيز القاعات بالمستلزمات التي يحتاجها الصحفي من قبيل الانترنيت لسرعة ايصال الخبر الى مؤسسته الاعلامية أضف الى ذلك عدم وجود نشريات او ملصقات أو كراريس لتوضيح اهداف المؤتمر والمعلومات التي يمكن ان يستفيد منه الصحفي لتضمينه في تقريره الذي لابد ان يكون وافياً لجميع المعلومات ومستوفيا ليستفيد منه المتلقي او القاريء . انها معاناة وهنالك من المتحدثين الرسميين فمنهم من يمتنع عن اعطاء معلومات دقيقة او يتهرب من بعض الاسئلة مما يؤثر سلبا على عملنا الصحفي . نورد هذه المعلومات من أجل ان نمد الجسور مع الجميع ومن أجل مصلحة الفريقين الصحفي والمؤسساتي ومن حقنا الدفاع عن انفسنا لان التصريح الصحفي زادنا ووقود حركتنا الصحفية والاعلامية .