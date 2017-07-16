الكرخ تستعرض إنجازاتها في مساندة المقاتلين في الجبهات

النزاهة تطالب بفرض عقوبات على المفسدين والأرهابيين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

البصرة – الزمان

طالب رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري خلال احتفالية اسبوع النصر بأنزال اقسى العقوبات ضد الفاسدين والارهابيين, فيما استعرضت دائرة صحة بغداد الكرخ الانجازات المقدمة للمقاتلين في جبهات القتال واعفاء ذوي الجرحى والشهداء من اجور الخدمات الطبية.

وشدد الياسري خلال الاحتفالية في بيان تلقته (الزمان) امس على (انزال أقسى العقوبات على المجرمين سواء كانوا إرهابيين أم مفسدين تعدوا على المال العام), منتقدا (إقرار قانون العفو العام). واضاف الياسري ان (الهيئة عملت على عدم إقراره في مجلس النواب بل طعنت به بعد إقراره).

فساد اداري

لافتاً إلى أن (الفساد الإداري والمالي سبب رئيس في تردي الخدمات وتوقف عمليات التنمية وكذلك في سقوط المناطق تحت سيطرة داعش).

مبينا ان (محاربة الفساد لا تقل شرفاً عن محاربة الإرهاب),.

مثمنا (الدور الكبير الذي يقوم به منتسبو القوات الامنية في حفظ الأمن وتحرير المناطق والدور الذي يضطلع به منتسبو الأجهزة الرقابية في حفظ المال العام).

وناشد الياسري الجهات المعنية (للوقوف صفاً واحداً لمساندة الأجهزة المعنية بمحاربة الفساد),.

داعياً وسائل الإعلام إلى (معاضدة الأجهزة الرقابية كافة كما اصطفـت وعاضدت القوات الامنية في الحرب على داعش). فيما استعرضت دائرة صحة الكرخ الانجازات الصحية المقدمة للمقاتلين في الجبهات خلال اسبوع النصر. وطالب مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس (بفتح تحقيق مع الجهات التي وقفت ومولت داعش من خلال تجهيزهم بالادوية و العلاجات والكهرباء والمياه خلال المدة الماضية وذلك احقاقا للعدالة و دماء الشهداء حتى لا تتكرر مثل تلك الحالات بعناوين اخرى), مستعرضا (الانجازات التي قدمتها مؤسسات الدائرة من حملات التبرع بالدم وارسال سيارات الاسعاف وافتتاح الجناح الخاص بعلاج جرحى القوات الامنية والحشد الشعبي واعفاء عوائل الشهداء والجرحى من استيفاء اجور الخدمة الطبية).

مضيفا (وكذلك اسناد القطعات الامامية في جبهات القتال بالمفارز الطبية), واثنى الحجامي على (القوات الامنية من الجيش والشرطة وقوات الحشد وهنأهم بتلك الانتصارات التي ابهرت العالم اجمع). من جهته قال مدير اعلام الدائرة احمد الحيدري ان (الدائرة سباقة في تقديم الخدمات الطبية للقوات الامنية والحشد من خلال افتتاح الجناح الخاص لعلاج جرحى العمليات العسكرية بالاضافة الى اجراء حملات تبرع بالدم بنحو 300 حملة تبرع). بدوره اوضح مدير مدينة الامامين الكاظمين الطبية عبد الرحمن المحمداوي ان (المدينة افتتحت جناحا خاصا لعلاج جرحى القوات الامنية كما اجرت نحو 90 حملة للتبرع بالدم سنويا واستقبلت في يوم واحد 300 جريح ومثل ذلك يمثل تحديا حيث يحتاج لفتح اكثر من 20 صالة عمليات). فيما اشاد قائممقام الكاظمية يوسف السعدي خلال الاحتفالية بدور (الدائرة وما قدمته من خدمات طبية وعلاجية لجرحى العمليات العسكرية).

من جهة اخرى كشف مجلس محافظة البصرة عن وصول عدد نزلاء السجون بتهم تجارة وتعاطي المخدرات إلى 2500 سجين، فيما دعا الحكومة بفتح مراكز علاج الإدمان.

نزلاء سجون

وقال عضو المجلس نشأت المنصوري في تصريح أمس ان (عدد نزلاء السجون بتهمة تعاطي المخدرات بلغ 2000 شخص غالبيتهم من الشباب، فيما بلغ عدد التجار والمروجين 500 سجين).

لافتا إلى أن (متعاطي المخدرات لا يعاملون على أنهم مجرمون إنما ضحايا).وأضاف ان (البصرة تعد مركز تسويق ومحطة ترانزيت، حيث يتم جلب المخدرات عن طريق مهربين، لكي يتم نقلها إلى مناطق أخرى). مطالبا في الوقت ذاته، الحكومة (بفتح مراكز صحية لمعالجة المتعاطين). ونفى المنصوري علمه بشأن الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنه من داخل سجن البصرة، ويظهر فيه تجمع مئات النزلاء في مساحة ض?قة جدا. وفي بغداد قال مصدر امس ان (عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل سيارة مدنية انفجرت أثناء مرورها في منطقة الثعالبة أسفر عن مقتل سائقها في الحال).