الهيئة تصرف رواتب العسكريين للشهر الجاري

مصدر حكومي لـ (الزمان): عائلة الزعيم تتقاضى حقوقه التقاعدية منذ عامين

بغداد – محمد الصالحي

اكد مصدر مطلع في مجلس الوزراء ان عائلة الزعيم عبد الكريم قاسم تتسلم بالفعل كافة حقوقه كونه شهيدًا بناءً على قرار حكومي صدر منذ عامين. وقال المصدر لـ (الزمان) أمس ان (المجلس اقر منذ عامين جميع حقوق رئيس الوزراء الزعيم عبد الكريم قاسم المترتبة له بوصفه شهيدًا)، مشيرا الى ان (اسرة الفقيد تتمتع الآن بكافة حقوق الشهداء منذ تاريخ صدور القرار المذكور).

وكان نشطاء قد دعوا الحكومة الى اقرار حقوق قاسم كشهيد وانصاف عائلته لمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز عام 1958 التي اطاحت بالحكم الملكي واعلان الجمهورية العراقية، فيما قالت وسائل اعلام ان قراراً صدر أخيرًا بشمول عائلة قاسم بحقوق ذوي الشهداء. وطالبت عائلة قاسم في آذار 2015 الحكومة بإنصافه خلال استقبال نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي في حينه لها .وشددت عائلة الزعيم خلال اللقاء على إسترداد الحقوق المعنوية للزعيم، مشيرة الى ان (معظم طلباتها تختص بإنصاف الزعيم بوصفه رمزاً وطنياً مضحياً كان مع الفقراء وشهدت مدة حكمه تطوراً ملحوظاً على مختلف الصعد). وأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء في مطلع العام 2015 عن موافقة المجلس على تعديل الراتب التقاعدي لقاسم.

الى ذلك باشرت هيئة التقاعد الوطنية بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين دفعة تموز 2017.

وقال مدير عام الهيئة احمد عبد الجليل لـ(الزمان) امس ان (الهيئة باشرت بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لدفعة تموز 2017 مع صرف فروقات رواتب أسر الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وفق أحكام القانون 57 لسنة 2016).

بطاقات ذكية

وأضاف (بإمكان المتقاعدين حاملي البطاقة الذكية كي كارد ومتقاعدي الصرف اليدوي مراجعة مراكز الصرف لاستلام رواتبهم).

مشيرا الى انه (تم تعديل رواتب أسر الشهداء من أبطال الجيش والشرطة والحشد الشعبي وفق القانون رقم 57 لسنة 2016 مع صرف فروقات الرواتب من تاريخ نفاذ القانون), مؤكدا انه (تم التعديل على دفعة تموز). واعلن مصرف الرشيد عن مباشرته بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين لشهر تموز. وقال المصرف في بيان امس إن (المصرف باشر بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة تموز 2017).

واضاف ان (ذلك يشمل حاملي البطاقة الذكية كي كارد ومتقاعدي الصرف اليدوي).

من جهة اخرى نعى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الشخصية الوطنية الكاتب والاكاديمي صادق البلادي الذي توفي مؤخرا اثر أزمة صحية طارئة. وقال بيان للمكتب تلقته(الزمان) امس ان المكتب إذ يعتبر ان وفاة البلادي (وهو في ذروة الحيوية والعطاء الثقافي تمثل خسارة مؤلمة لأسرته ورفاقه، اشاد بمواقف الكاتب والصحفي الراحل في مقارعة النظام الدكتاتوري السابق والدفاع عن حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية).

وتقدم البيان بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الراحل وذويه ومحبيه بهذا المصاب المفجع. من جهة اخرى، استقبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وفدا ضم نخبة من رواد الموسيقى الكردية ونقادًا وخبراء فنيين وإعلاميين بارزين في إقليم كردستان.

ونقل بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس تأكيده خلال اللقاء (أهمية إعادة الحيوية للتواصل والتفاعل بين كافة الفنانين العراقيين لا سيما الرواد)، معتبرا إن (الفنانين رسل للعطاء والتقدم والجمال والوحدة والسلام بطبيعتهم).

ودعا معصوم إلى (زيادة العروض الموسيقية والفنية المتبادلة فضلا عن تكريم الفنانين وتعزيز تبادل الأفكار واللقاءات بين الموسيقيين وعموم المبدعين العراقيين).

وضم الوفد الموسيقار دلير إبراهيم محمد والموسيقار أنور قره داغي والموسيقار خالد سركار والموسيقار آراس إبراهيم والفنان نيازي ملا محمود رئيس نقابة فناني كردستان والباحث الموسيقي عادل نوري والكاتب والصحفي مصطفى صالح كريم والشاعر والكاتب جوهر كرمانج المستشار الثقافي للرئيس السابق جلال الطالباني والكاتب والصحفي لطيف فاتح فرج.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار فوزي الأتروشي ومدير عام دار الثقافة والنشر الكردية آوات حسن.