برلماني يطالب إستبدال المدراء لتذبذب نسب نجاح المتوسطة

التربية تعيد العمل بنظام المراكز الإمتحانية للإبتدائية

بغداد- تمارا عبد الرزاق

اعادت وزارة التربية العمل بنظام سابق يتعلق بالمراكز الامتحانية للدراسة الابتدائية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد إدارات المراكز من الملاك الابتدائي فيما طالبت محافظة الانبار الوزارة باعادة تدقيق وتصحيح الدفاتر لطلبة الثالث متوسط. وقال المتحدث باسم الوزارة ابراهيم سبتي لـ(الزمان) امس انه (تمت العودة إلى النظام المعمول به سابقا الخاص بالمراكز الامتحانية للدراسة الابتدائية)، واضاف ان (اللجنة الدائمة للتقويم والامتحانات قررت تعليق العمل بمضمون الكتاب الخاص بكون مدراء المراكز الامتحانية في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية من ملاك التعليم الثانوي حصرا).

تحديد ادارات

واوضح سبتي انه (سيتم تحديد إدارات المراكز الامتحانية من الملاك الابتدائي وكما هو معمول به سابقا)، مشيرا الى ان (القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد اقبال ومن دافع الحرص والثقة العالية بالملاكات التربوية في الوزارة بالمراحل كافة). وبشأن مطالبات محافظة الانبار بأعادة تدقيق وتصحيح الدفاتر لطلبة الثالث متوسط اكد سبتي ان (هذا الموضوع من صلاحية المديرية العامة للامتحانات في الوزارة)، الى ذلك طالب عضو مجلس محافظة الانبار راجح بركات اقبال بإعادة تدقيق وتصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة الثالث المتوسط بالمحافظة. وقال بركات في تصريح امس (نطالب باستدعاء مدير عام تربية المحافظة نافع حسين والملاك المتقدم الى مجلس المحافظة لمعرفة سبب تدني نسبة النجاح للصف الثالث المتوسط ومحاسبة المقصرين)، وندعو( اقبال بإعادة تدقيق وتصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة الثالث المتوسط بالأنبار)، مشيرا الى انه (من غير المعقول أن تكون اقل نسبة نجاح هي لأبناء المحافظة)، فيما طالب رئيس كتلة كفاءات البرلمانية النائب هيثم الجبوري إقبال باستبدال مدراء التربية في المحافظات التي تقل نسبة نجاح طلبة الدراسة المتوسطة فيها عن 50 بالمئة. وقال الجبوري في بيان امس (نطالب اقبال باستبدال المدراء العامين لمديريات تربية المحافظات التي تقل نسبة نجاحها عن 50 بالمئة للدراسة المتوسطة ونتمنى منه عدم المجاملة على حساب الاجيال المقبلة لتدارك العملية التربوية والتعليمية قبل فوات الاوان)، وأضاف أن (هذا المؤشر دليل على ضعف إداراتهم وعدم متابعتهم لسير التدريسات)، داعيا الى (إعادة النظر في آليات الإشراف التربوي والاختصاص كما ان النتائج المعلنة لهذا العام اثبتت الخطأ الجسيم بنقل الصلاحيات المتعلقة بالملف التربوي للمحافظات وسنعمل على اعادة النظر بذلك)، وعدت لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى الوزارة بإضافة درجات على المعدل النهائي لطلبة المناطق المحررة لظــــروفهم الاستثنائية. وقالت نائب رئيس اللجنة نجاة الطائي لــ ( الزمان ) امس إن (طلبة المناطق المحررة في المحافظة في وضع مأساوي للغاية من ناحية الخدمات الاساسية وعدم توفر الكهرباء ناهيك عن ان اغلبهم يقطع طرق موت حقيقية للوصول الى المراكز الامتحانية ورغم ذلك يواصلون الاستمرار في الدراسة)، وطالبت الطائي الوزارة (باعتماد اسلوب درجات الدعم لطلبة المناطق المحررة حصرا من خلال اضافة 5- 10 درجات على المعدل النهائي لانهم في ظروف استثنائية تختلف عن بقية المناطق المستقرة). داعية الى (ضرورة دعم الطلبة في المناطق المحررة لانهم يمثلون مشروع حياة لتغير واقع مرير تمر به مناطقهم منذ ثلاث سنوات متتالية)، الى ذلك أعلنت المديرية العامة لتربية المحافظة عن نجاح تجربة المختبر الالكتروني المتنقل باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة. وقال مدير قسم الشؤون الفنية ثائر علي حسين لــ (الزمان) امس ان (ثانوية الجواهري للمتميزين أنجزت في وقت سابق وبجهود شخصية من قبل الملاكات التدريسية وبدعم من تربية المحافظة أقامة المختبر الالكتروني للتعليم الشامل للمواد العملية والانسانية حيث ان المشروع تضمن استخدام أجهزة الموبايل والحاسوب مع الداتاشو وإيجاد طريقة حديثة لدمج هذه الوسائل لغرض عرض الدروس المنهجية في المختبر).

بيئة مرنة

من جانبه قال المدرس المساعد عبد الرحمن جسام محمد اختصاص حاسوب في ثانوية الجواهري للمتميزين لـ(الزمان) ان (الكمبيوتر مستخدم في العديد من مدارسنا مع الداتا شو ولكن نظام ويندوز في الكمبيوتر لا يوفر برامج وبيئة مرنة ومجانية للتعليم اما نظام اندرويد المفتوح المصدر المستخدم في الموبايلات الحديثة يوفر برمجيات تعليمية جاهزة ممكن إخضاعها للتقويم وأيضا يوفر إمكانيات لا تحصى وبيئة مجانية وصبورة ذكية ممكن أن تعـــــرض في أي مكان حتى لو كان المكان هو خيمة ). واضاف محمد ان (جميع المدرسين والطلبة يجيدون استخدام الموبايل مما يوفر أمكانية التواصل معهم ولا يتطلب الأمر وقتا لتدريبهم وان اهتمام الطالب بالموبايل والأجهزة الحديثة يمكن استثمارها بسهولة في التعلم من اجل التعليم التفاعلي وتوفير بيئة تعليمية لرياض الأطفال والمدارس الابتدائية ،أي بإمكاننا توفير مختبر واحد لجميع المواد في كل مدرسة).

واوضح ان (مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تم تجاوزها بعد أن توفرت داتا شو قابلة للشحن تعمل لمدة ثلاث ساعات دون الحاجة الى التيار الكهربائي وهي منتج من شركة . ال . جي. الكورية)، مشيرا الى ان (هذا المشروع يحظى بتفاعل متميز من قبل الملاكات التدريسية والطلبة ونطمح الى شمول جميع المواد الدراسية في المنهج التعليمي خدمة للطلبة ) .