هجرة ديالى تعلن شمول نازحي كنعان ومندلي بمساعداتها الإنسانية

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ترفد خانقين بمحوّلات كهربائية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت قائممقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى ، عن رفدها بعددا من المحولات الكهربائية من قبل منظمه دولية تعنى بشؤون الخدمات.

وقال قائممقام القضاء محمد ملا حسن لــ (الزمان) امس انه ( وقع عقدا لاستلام خمسة محولات كهربائية مع عدد كبير من الاعمدة والاسلاك ومختلف اللوازم الكهربائية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة YAO الشريك التنفيذي للمفوضية) . واضاف حسن ، ان ( المحولات الكهربائية التي تم استلامها وزعت من قبل مديرية توزيع كهرباء خانقين على مناطق القضاء وحسب الاحتياج لها وذلك لقلة تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية في الوقت الحاضر) . واكد حسن ، عن ( وصول وجبات اخرى من المحولات والاسلاك الكهربائية في المستقبل القريب الى القضاء بدعم من المنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اجل سد حاجة القضاء من الطاقة الكهربائية) .

واعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ابتهال الدايني ، عن شمول نازحي ناحيتي كنعان ومندلي بمساعداتها الانسانية الواردة من وزارة الهجرة والمهجرين. وقالت الدايني لــ ( الزمان ) امس ان ( كوادرها الميدانية وزعت سلة غذائية وسلة ملابس على العوائل النازحة الى ناحيتي كنعان ومندلي ضمن قضائي بعقوبة وبلدروز ).

واضافت الدايني ، ان (المساعدات الإنسانية التي تم توزيعها شملت 419 عائلة نازحه ، بواقع 100 عائله نازحه في ناحية مندلي و319 عائله نازحه في كنعان ، من اجل التخفيف عن معاناتهم نتيجة النزوح التي استـــــــمرت لمدة طويله) .

واكدت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ، ان ( كوادرها الميدانية مستمرة في توزيع المساعدات الانسانية بين عموم العوائل النازحة والعائدة في جميع مناطق المحافظة من الذين لم يستلموا مساعدات للعام الحالي 2017) .