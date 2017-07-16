المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ترفد خانقين بمحوّلات كهربائية

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هجرة ديالى تعلن شمول نازحي كنعان  ومندلي بمساعداتها الإنسانية

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ترفد خانقين بمحوّلات كهربائية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت قائممقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى ، عن رفدها بعددا من المحولات الكهربائية من قبل منظمه دولية تعنى بشؤون الخدمات.

وقال قائممقام القضاء محمد ملا حسن لــ (الزمان) امس انه ( وقع عقدا لاستلام خمسة محولات كهربائية مع عدد كبير من الاعمدة والاسلاك ومختلف اللوازم الكهربائية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين  ومنظمة  YAO الشريك التنفيذي للمفوضية) . واضاف حسن ، ان ( المحولات  الكهربائية التي تم استلامها وزعت من قبل مديرية توزيع كهرباء خانقين على مناطق  القضاء وحسب الاحتياج  لها وذلك لقلة تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية في الوقت الحاضر) . واكد حسن ، عن  ( وصول وجبات اخرى من المحولات والاسلاك الكهربائية  في المستقبل القريب الى القضاء بدعم من المنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اجل سد حاجة القضاء من الطاقة الكهربائية) .

واعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ابتهال الدايني ، عن شمول نازحي ناحيتي  كنعان  ومندلي بمساعداتها الانسانية الواردة من وزارة الهجرة والمهجرين. وقالت الدايني  لــ ( الزمان ) امس ان (  كوادرها الميدانية وزعت سلة غذائية وسلة ملابس على العوائل النازحة الى ناحيتي  كنعان  ومندلي ضمن قضائي بعقوبة  وبلدروز  ).

واضافت الدايني ، ان (المساعدات الإنسانية التي تم توزيعها شملت 419 عائلة نازحه  ، بواقع 100 عائله نازحه في ناحية مندلي  و319 عائله نازحه في كنعان  ، من اجل التخفيف عن معاناتهم نتيجة النزوح التي استـــــــمرت لمدة طويله) .

واكدت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ، ان (  كوادرها الميدانية مستمرة في توزيع المساعدات الانسانية بين عموم العوائل النازحة والعائدة في جميع مناطق المحافظة من الذين لم يستلموا مساعدات للعام الحالي 2017) .

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