باحثة تدعو إلى قوانين وأنظمة تحد من العنف ضد الأطفال

المطالبة بإيجاد تشريع خاص بمحاكم الأسرة لحماية أفرادها

بغداد – ساهرة رشيد

دعت باحثة اجتماعية الى وضع وتفعيل وتعديل قوانين وأنظمة تحد من ظاهرة العنف ضد الاطفال مثل إيجاد تشريع خاص بالأسرة كمحاكم الأسرة تهدف إلى حماية الأسرة ،

مشددة على ضرورة ان تعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على تعزيز الثقافة الاجتماعية الرافضة والنابذة للعنف الأسري بشكل عام. واوضحت رشا إسماعيل إبراهيم في بحث حمل عنوان (العنف الأسري ضد الأطفال…. أشكاله- أسبابه- آثاره)، ان(العنف يعد ظاهرة مهددة لأمن الأطفال وسلامتهم، إذ انه سلوك خفي غير معلن أو مصرح به، إذ يتهعرض الأطفال الى ممارسات مؤذية تنتهك حقوقهم النفسية أو الجسدية وحتى الجنسية، والعنف سلوك قديم وظاهرة تاريخية، ولكنها انتشرت مؤخراً بشكل كبير بسبب الانفتاح والتوعية التي جعلت من هذه الظاهرة تخرج من صمتها لإلغاء ما يحصل من أذى للأطفال ولضمان حمايتهم، ويتسبب بمشاكل عديدة للأطفال الذين يتعرضون له أو يعانون من تبعاته، ويستمر عادة تأثيره عادة إلى مراحل مختلفة من حياة الطفل، فيؤثر في بنية الطفل وتكوينه ومسالكه وانطــــــــــباعاته وتفاعلاته)، مشيرة الى أن مثل هذا العنف (يحفظ أحياناً كثيرة في ذاكرة الطفل ليبقى راسخاً في ذهنه مدى الحياة، فيسبب بذلك مشاكل عديدة تتعدى مرحلة الطفولة إلى مراحل متقدمة من العمر، ومن ذلك ما يعانيه الطفل المعنف من اكتئاب وأزمات نفسية).

اسباب العنف

ويطرق البحث الصادر عن دار ثقافة الأطفال إحدى تشكيلات وزارة الثقافة الى أهم الأسباب والمصادر التي تولد العنف الأسري, ويتناول أحد أهم ميادين الاهتمام النفسي والاجتماعي والمتمثل بالطفل, ويفتح البحث مجالاً لمشاريع علمية على صعيد الجامعات العراقية، وعلى صعيد المجتمع العراقي، ومراكز البحوث العلمية، ليكون مرشد لصاحب القرار في كيفية التعامل مع ظاهرة العنف الأسري والحد من آثارها في ثقافة الطفل.وبينت الباحثة بأن (الطفل يتعرض في بعض الأسر إلى مختلف أشكال العنف البدني أو النفسي، على جميع المستويات سواء من الترهيب النفسي إلى الشتم ولإهانة والانتقاص من قيمته الإنسانية إلى الأذى البدني، ويدخل في هذا الإطار أيضاً الضرب والاعتداء الجنسي)، لافتة الى ان (سلوك الوالدين العنيف قد يتخذ شكلاً واحداً أو قد يتغير ويتبدل مع الوقت، إذ قد يؤدي إلى ازدياد احتمال ظهور العنف ضد الطفل بأشكاله المختلفة).

وأضافت ابراهيم أن (العنف الأسري سلوك غير سوي يترك في كثير من الأحيان أثاراً مؤلمة على الأفراد يصعب علاجها في وقت قصير، ومن ثم فإنه يضر بأمن الأفراد وأمان المجتمع)، موضحة ان(من أكثر النظريات شيوعاً في تفسير ظاهرة العنف الأسري النظرية تلك التي تفترض أن الأشخاص يتعلمون العنف بالطريقة نفسها التي يتعلمون بها أنماط السلوك الأخرى، وأن عملية التعلم هذه تبدأ من الأسرة، فبعض الآباء يشجعون أبناءهم على التصرف بعنف مع الآخرين في بعض المواقف، ويطالبونهم بألا يكونوا ضحايا العنف)، مشيرة الى ان هذا الامر(واضح في بيتنا ومجتمعنا، فعندما يجد الطفل أن الوسيلة الوحيدة التي يحل بها والده مشاكله مع الزوجة أو الجيران هي العنف، فإنه يلجأ إلى تقليد ذلك).

ورأت الباحثة ان الحد من العنف يتضمن محاور عدة يمكن ان تكون أساسًا ينبغي العمل فيها جميعاً في وقت واحد لأن كلًا منها يكمل الأخر، بحيث في النهاية تدعيم العنف ضد الطفل بشكل خاص وهي كالآتي(التركيز على شخصية الطفل: وهذا المحور بعيد المدى وهو إيجاد رجل يحافظ على المرأة والطفل في المستقبل من خلال التركيز على التربية السليمة للأطفال سواء داخل الأسرة أو في المؤسسات التعليمية، وأن تكون المعاملة الوالدية متسمة بالاتزان وتفعيل الحوار والنقاش بين أفراد الأسرة الواحدة لتعمم الحالة على كامل المجتمع)،

مضيفة ان المحور الثاني يتمثل في(القيام بعمل برامج توعوية للمجتمع من أجل رفع سوية الوعي لدى المجتمع بأضرار والمشاكل الناجمة عن العنف وبشكل دوري، ولابد أن يكون المجتمع مستعداً لإقامة مراكز العلاج لمواجهة هذه الحالات، وإعطاء العلاج المبكر والمتابعة وهنا يأتي دور الطبيب النفسي والأخصائي الاجتماعي والنفسي).

تعزيز ثقافة

والمحور الثالث تمثل بـ (دعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الثقافة الاجتماعية الرافضة والنابذة للعنف الأسري بشكل عام، والعنف الأسري ضد الأبناء بشكل خاص بهدف نشر القيم والمبادئ البناءة التربوية والنفسية لتنشئة أطفال متمتعين بخصائص الصحة النفسية)، مضيفة انه( للحد والوقاية من العنف الأسري ينبغي وضع وتفعيل وتعديل قوانين وأنظمة تحد من الظاهرة مثل إيجاد تشريع خاص بالأسرة كمحاكم الأسرة تهدف إلى حماية الأسرة، الخلية الأولى في المجتمع من العنف الحاصل بين أفرادها.والعمل على إقرار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الأسري ضد الأطفال) . واشارت ابراهيم الى اهمية (التركيز على دور الإعلام في نشر أساليب التربية الصحيحة وتجاوز مرحلة العنف في التعامل مع الأطفال ضمن محيط الأسرة والمؤسسات التربوية والتعليمية).

موضحة ان المحور السادس يتمثل في (القيام بدراسات ميدانية بشكل دائم لهذه الظاهرة قصد معرفة حجمها، ودرجة انتشارها، وإيجاد الحلول للحد من ممارسة العنف في الأسرة من أجل بناء مجتمع صحي وسليم كون الأطفال هم عماد المستقبل).