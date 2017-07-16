الانواء تتوقع طقسا بين صحو ومغبر

البصرة الاكثر حرارة من بين دول العالم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي ان يشهد العراق خلال لليومين المقبلين اجواء مشمسة حارة، ودرجات الحرارة تصل الى 49 مئوية ببعض المناطق اعلى من المعدل بـ20 درجة و الصغرى 29مئوية اعلى من المعدل بـ 3 درجات ومدينة البصرة الاعلى درجة للحرارة من بين مدن العالم . واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس ( استمرار أجواء العراق تحت تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحوا وحاراً مع تصاعد غبار في الجنوبية والوسطى ، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 49 مئوية, واضاف أن ( درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 49 والصغرى 29درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا في الساعة تنشط خلال النهار الى 30-40كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات). واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يتعمق على اجواء العراق ليكون الطقس يوم غد الثلاثاء في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا في الساعة ).وتابع ان (طقس الاربعاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق مع عدم حدوث تغير في طقس الخميس المقبل بالمناطق كافة عن اليوم السابق عدا انخفاض قليل في درجات الحرارة).ويؤكد خبراء الصحة والبيئة ان (في السنوات الاخيرة ازدادت العواصف الترابية ونتج عن هذا ظهور أعراض تهيج الجهازين التنفسي العلوي والسفلي لدى الكثير، وازدحمت غرف الإسعاف في المستشفيات بالمراجعين بسبب زيادة أعراض أمراض الصدر المزمنة والحساسية), واضافوا انه (وخلال العواصف الترابية يتشبع الهواء بذرات الغبار التي تتعرض لها جميع الكائنات بصورة مباشرة سواء عن طريق الاستنشاق أو التلامس المباشر وعلى الرغم من ازدياد وتكرار حدوث العواصف الترابية على مستوى العالم إلا أن هذا الموضوع لم يدرس علميًا وبشكل كبير في السابق)، واوضح الخبراء ان (في السنوات الأخيرة ظهرت عدد من الأبحاث التي تناولت هذا الجانب وذلك بسبب زيادة العواصف الترابية في العالم كله بسبب التصحر والجفاف لدرجة أن العواصف الترابية من الصحراء الكبرى تعبر المحيط الأطلسي وتصل إلى السواحل الشرقية الأمريكية و وتنتج أعراض الجهاز التنفسي عند استنشاق ذرات غبار، وهذا يعتمد كثيرًا على حجم الذرات المستنشقة حيث إن الذرات الأصغر يكون تأثيرها أكبر في الجهاز التنفسي لأنها يمكن أن تتخطى أجهزة الفرز والتصفية الطبيعية في الجهاز التنفسي في الأنف وتصل إلى عمق الجهاز التنفسي والقصبات الهوائية الداخلية والحويصلات. وتقسم ذرات الهواء حسب حجمها وتقاس بالميكرون والميكرون يعادل 1 مليون من المتر).وتابع ان ( أكثر الأبحاث بالجزيئات التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون لأن الهواء يمكن أن يحملها لمسافات بعيدة جدًا ). وشهدت امس ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، والتي حدث وقت صلاة الظهر. وقال المنبئ الجوي في الهيئة صادق عطية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انه (عند هذه اللحظة اختفى ظل الكعبة المشرفة حيث تكون الشمس عمودية تماما فوقها ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماماً),واضاف انه (بإمكان أي شخص تحديد اتجاه القبلة دون بوصلة وللتأكد من الظاهرة ان يقف مستقيماً ويلاحظ الظل أو يضع عوداً مستقيماً على الارض ويلاحظ الظل فهو يعكس أتجاه القبلة تماماً).مشيرا الى ان (ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنويا، الأولى 29 آيار، والأخرى يوم 16 تموز من كل عام).فيما سجلت محافظة البصرة الاولى عالميا اعلى درجات الحرارة بالعالم حسب احدى المحطات العالمية .وقالت محطة بلا سير فيلي الامريكية في بيان امس ان (منطقة الحسين في محافظة البصرة سجلت الاولى باعلى درجات الحرارة في العالم حيث سجلت 2- 50 درجة مئوية تشاركها منطقة المطرية في دولة الكويت بنفس الدرجة ومن ثم مدينة الناصرية بدرجة 5- 49درجة تليها عبدان الايرانية بدرجة 3- 49 درجة مئوية ).