مدير جديد لفريق الإتصال الوزاري الكندي

تمديد البعثة الدولية في العراق عامًا آخر

نيويورك – مرسي ابو طوق

طلب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس الامن الدولي الموافقة على تمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) لمدة عام. واوضح في تقرير وجهه إلى أعضاء المجلس أنه تلقى في 19 حزيران الماضي رسالة من وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري أعرب فيها الأخير عن رغبة بلاده في أن يتم تمديد ولاية البعثة لسنة واحدة حتى نهاية حزيران 2018.وهنأ غوتيريش في تقريره شعب العراق على تحرير كما أعرب عن القلق (إزاء التقارير التي تشير إلى انتشار الجماعات المسلحة المحلية من دون رقابة حكومية مناسبة). من جهة اخرى، عيّنت وزارة الدفاع الكندية العميد ستيف ويلان مديرا جديدا لفريق الإتصال الوزاري الكندي في العراق خلفًا للعميد ديفيد أندرسون الذي شغل هذا المنصب في آذار 2016.وأوضح بيان للوزارة أن ويلان سوف يقدم المشورة الإستراتيجية والمساعدة لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والبيشمركة ، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي ومركز العمليات الوطني لرئيس الوزراء من أجل مزيد من التواصل مع جهود التحالف الدولي وقوات الأمن العراقية لهزيمة داعش.ولفت البيان الى أن قيادة فريق الإتصال الوزاري والإلتزامات الأخرى من القوات المسلحة الكندية لاتزال تؤدي دورا مهمًا إلى جانب شركاء التحالف الدولي من خلال دعم قوات الأمن العراقية والقيام بعمليات جوية وتقديم الدعم العسكري الإستراتيجي لحكومة العراق.