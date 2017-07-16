الرصافة تتلف مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك

فريق طبي ينقذ حياة طفل برفع سدادة قسطرة من القلب

بغداد – قصي منذر

نجح فريق طبي في جراحة القلب بمستشفى ابن النفيس التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة من انقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 7 اعوام , فيما اتلفت الدائرة نحو 8 اطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري. وقال مدير المستشفى علي محيي الشمري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا برئاسة اختصاص جراحة القلب امجد عبد الرضا نجح باجراء عملية طارئة لرفع سدادة القسطرة المتحركة من القلب التي شكلت خطراً كبيرا على الطفل وكادت تودي بحياته). من جانبه قال عبد الرضا ان (العملية تضمنت استخراج السدادة من الصمام الابهري بصعوبة عبر فتحة الاذين دون الاضرار بالصمام). مبينا ان (حالة الطفل كانت في غاية الخطورة لولا التدخل العاجل لرفع السدادة فضلا عن غلق الفتحة بين الاذينين وتوسيع الشريان الرئوي). فيما اعلن مستشفى ابن الهيثم للعيون التابع للدائرة ذاتها عن اجراء فريق طبي اجنبي عمليات عدة مجانا للعيون. وقال مدير المستشفى عمار فؤاد عيسى ان (فريقا طبيا هنديا مستقدما بمشاركة الملاكات الطبية المتخصصة في المستشفى باشر باجراء عمليات خاصة لزرع القرنية بشكل مجاني على نفقة وزارة الصحة والبيئة). واضاف ان (الدائرة تحرص على تأمين المستلزمات كافة لضمان نجاح عمل الوفد بمــــــــا فيها الادوية والمعدات الطبية بالاضافة الى الملاكات الطبيــــــــــــة المساعدة). ووضحا ان (برنامج التحول التدريجي من الاخلاء الى الاستقدام الطبي يسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة لموازنة الدولة انعكس بالتالي على تقليل حجم الانفاق فضلا عن تدريب الملاكات الطبية والصحية المحلية واكتسابها الخبرة المطلوبة لاجراء تلك العـــــــــمليات من خلال مرافقتها للفرق الطبية الأجنبية). جرحى الحشد وارسلت الدائرة فريقا طبيا الى الموصل لمعالجة جرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية. وقال مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي إن (الدائرة أرسلت فريقا طبيا لمساندة الحشد والقوات الأمنية في تقديم الخدمات الطبية إلى المقاتلين), مشيرا الى إن (الفريق تكون من مختلف الاختصاصات الطبية فضلا عن الملاكات الصحية والتمريضية من اجل تقديم الخدمات الطبــــــــــية والصحية إلى قواتنا في المعارك). وتابع الساعدي ان (الدائرة سبق وان قامت بإرسال العديد من المفارز والفرق الطبية إلى جبهات القتال وكذلك سيارات الإسعاف التي تم تجهيزها بكافة التجهيزات الطبية والصحية). كما ناقش الساعدي مع عضو مجلس محافظة بغداد ايمان الشيخ الواقع الصحي وفتح دراسات مسائية لمعهد المهن الصحية . وقال الساعدي خلال اللقاء ان (الهدف من فتح الدراسات المسائية هو لتحسين الخدمة التمريضية والصحية وكذلك لسد احتياجات المؤسسات فضلا عن فتح المجال أمام الطلبة المتقدمين للدراسات المسائية في المعهد للذين تجاوزت اعمارهم الحد المقرر في الدراسات الصباحية). مبينا ان (المعهد وضع ضوابط القبول في الدراســــــــــات المسائية وهي إن لايكــــــــون معدل المتقدم اقل من 55 بالمئة ولا يزيد عمره عن 35 عاما وان تكون حصة الإناث في القبول ثلثي العـــــــــدد المقرر للحاصلين على شهادة الإعدادية للفرع العلمي أو ما يعادلها). على صعيد متصل اتلفت الدائرة نحو 8 اطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري. ونقل البيان عن الساعدي القول ان (فرق الرقابة الصحية التابعة للدارة قامت بأتلاف نحو 8 اطنان من المواد الصلبة و87 لترا من المواد السائلة). مواد غذائية لافتا الى انه (تم سحب 506 من المواد الغذائية المحلية والمستوردة لغرض فحصها مختبريا لبيان سلامتها للاستهلاك البشري لاسيما وان 12 من هذه النماذج كانت غير صالحة).منوها الى ان (شعبة الرقابة قامت باجراء 177حملة صحية خلال المدة المذكورة بالاضافة الى قيام الفرق بزيارة 13944 محلا و569 معملا). وتابع ان (عدد البطاقات الصحية التي تم منحها الى العاملين خلال المدة المذكورة بلغت 1068 بطاقة).