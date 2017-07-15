إجتماع تشاوري لقوى كردية في السليمانية

الديمقراطي لـ (الزمان): المؤتمر يناقش الأوضاع الإقتصادية وإستفتاء الإقليم

بغداد – شيماء عادل

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان المؤتمر القومي الكردي المنعقد في السليمانية يناقش الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية بالاضافة الى موضوع استفتاء اقليم كردستان . وقال النائب عن الحزب اسلام حسين لـ (الزمان) امس ان (الاحزاب الكردية في الدول المجاورة منها ايران وتركيا وسوريا ارسلت ممثلين عنها للمشاركة في المؤتمر حيث تم عقد اجتماع تشاوري مع الاحزاب الكردية في الاقليم للتباحث في مواضيع عدة تخص الاكراد بشكل عام واكراد الاقليم بشكل خاص)، مشيرا الى انه (ستتم مناقشة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية الخاصة بالاقليم اضافة الى موضوع الاستفتاء المزمع اجراؤه في ايلول المقبل)، مبينا ان (هذا الاجتماع لا يعد الاول وانما في عام 2013 تم عقد اجتماع استمر اياما عدة ولكن بسبب الظروف والضغط على المشاركين لم يتوصلوا الى النتيجة المطلوبة)، واوضح حسين ان (الاحزاب الكردية المشاركة في الاجتماع مؤيدة للاستفتاء وموضوع الاستقلال ولا يوجد اي اعتراض منهم وانما يناقشون كيفية اجرائه فضلا عن دراسة بعض المواضيع الاخرى التي تخص الاجراءات الخاصة بتنفيذه)، واضاف (على الرغم من اهمية تلك الاجتماعات بالنسبة للاحزاب الكردية لكن لا اعتقد سيكون لها تـأثير كبير في تغيير الوضع في الاقليم كونه اجتماعا تشاوريا فقط)، وإنطلقت أعمال الاجتماع التشاوري للمؤتمرالقومي الكردي في السليمانية بمشاركة ممثلين للأحزاب الكردستانية في تركيا وإيران وسوريا والعراق بهدف تقويم أوضاع الاكراد في الشرق الأوسط والعالم. وقال مصدر في تصريح امس ان (الإجتماع التشاوري للمؤتمر انعقد بمشاركة ممثلين عن أغلبية الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية في كردستان وتركيا وإيران والعراق وسوريا)، وأضاف أنه (من المقرر أن يبحث المؤتمر الأوضاع السياسية والإجتماعية للاكراد في الشرق الأوسط والعالم)، لافتا الى ان (عقده يهدف الى التوصل لإستراتيجيات قومية لمواجهة التغييرات والتحديات في المنطقة). من جهة اخرى أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني عن مقـــــتل وإصابة 30 جنديا تركيا قرب الحدود خلال هجوم مسلح على سيارتين عسكريتين للجيش التركي. وقال بيان امس إن (قوات الدفاع الشعبي شنت هجوما مسلحا على سيارتين عسكريتين في منطقة جلي وجولميرك على الشريط الحدودي العراقي التركي)، مشيرا الى ان (الهجوم أسفر عن مقتل 16 جنديا تركيا وإصابة 14 آخرين بجروح).