ثلاثة حرائق كبيرة في بغداد بسبب تماس كهربائي والخسائر المالية كبيرة

بغداد – محمد الصالحي

تسبب حريق كبير داخل معارض للأثاث في السيدية ببغداد بخسارة مالية تقدر بنحو نصف مليون دولار ، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق نشب في فندق بشارع السعدون وسط بغداد بسبب تماس كهربائي. وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (الحريق الذي نشب داخل معارض للأثاث في منطقة السيدية الجمعة اسفر عن مصرع شخص وخسارة مادية تقدر بنصف مليون دولار). وتابع ان ( الحريق نشب جراء تماس كهربائي ادى الى احتراق معظم الاثاث المستورد في المعرض). مشيرا الى ان (أكثر من 10 فرق إطفاء وصلت إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق). وتشهد بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى اندلاع حرائق لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، وتعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي. الى ذلك قال مصدر اخر ان (حريقا اندلع في فندق بشارع السعدون في بغداد بسبب تماس كهربائي).وأضاف أن (فرق الدفاع المدني وصلت الى المكان). لافتا الى أنها (تحاول الصعود الى الطوابق العليا من الفندق لإخماد الحريق). وقال مصدر لـ (الزمان) أمس ان (فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اخر في منطقة الكرادة). الى ذلك اعلنت قائممقامية قضاء بعقوبة في ديالى، عن استمرار التحقيق في الحرائق التي تعرضت لها بساتينها ، مؤكدة انها ستكشف عن اسبابها والجهات التي تقف وراءها.

وقال قائممقام القضاء عبد الله الحيالي لــ (الزمان) أمس أن (الحرائق الأخيرة التي تعرضت لها بساتين بعقوبة اواخر الاسبوع الماضي ابتلعت أكثر من60 دونما من البساتين) ، مشيرا إلى (استمرار التحقيق لكشف أسباب الحرائق والجهات التي تقف وراءها).

واضاف الحيالي، إن (الدلائل تؤكد أن الحرائق مفتعلة وليست حوادث عرضية والهدف منها تحويل جنس البساتين إلى أراض سكنية وبيعها بأسعار عالية بسبب غياب القوانين الرادعة لعمليات تجريف البساتين). واوضح الحيالي، أن ( البساتين أصبحت غير مجدية ماديا بسبب منافسة الاستيراد العشوائي للفواكه ومنافسة المنتوج الأجنبي للمحلي، ما سبب إحباطا شديدا وأضرارا اقتصادية جسيمة طالت المزارعين). واكد قائممقام بعقوبة ، أن (المحافظة شكلت لجانا تحقيقية لكشف أسباب وملابسات حوادث الحروق التي التهمت مساحات شاسعة من الحزام الأخضر لبعقوبة ، ما ينذر بتبعات بيئية سلبية على بعقوبة من حيث المناخ ودرجات الحرارة) .