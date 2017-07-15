72جسراً بحاجة إلى إعادة تأهيل و90 بالمئة حجم الأضرار

نينوى: إطلاق خطة من مئة يوم لإعمار الساحل الأيمن

الموصل – سامر الياس سعيد

قالت محافظة نينوى امس أن حجم الضرر الذي لحق بالجانب الأيمن من الموصل من جراء العمليات العسكرية بلغ 90 بالمئة وفي الجانب الأيســـــــــر بلغ نحو 70بالمئة ، فيما أفادت وزارة الإعمار والإسكان بتـــــضرر 72 جسرا في المحافظة. وقال مدير بلدية نينوى عبد الستار الحبو في تصريح أن (حجم الأضرار التي لحقت بالجانب الأيسر يصل الى 70بالمئة، فيما بلغت الأضرار في الجانب الايمن 90 بالمئة)، مؤكدًا (العزم على إعادة الحياة الى الجانب الأيمن مثلما فعلنا في الأيسر من خلال خطة أعدتها إدارة المحافظة بهذا الشأن). بدورها، قالت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، عن تضرر عشرات الجسور في محافظة نينوى جراء الحرب على عصابات داعش الارهابية.وقالت وزيرة الاعمار آن نافع آوسي خلال زيارتها المحافظة أن (الوزارة تعمل على اكمال مشاريع الجسور المتضررة بفعل العمليات الارهابية والسعي لتوفير التمويل اللازم لاعادة اعمارها خاصة)، كاشفة عن(تضرر 72 جسرا في المحافظة وهو ما يتطلب جهودا كبيرة وتعاونا مستمرا بين الوزارة والحكومة المحلية لاعادة اعمارها باسرع وقت).واضافت ان (ملاكات الوزارة الهندسية والفنية ،بالتعاون مع الحكومة المحلية، بذلت جهودا كبيرة منذ انطلاق عمليات قادمون يانينوى من اجل اعادة مشاريع الماء والمجاري الى العمل وتأهيل الشوارع ورفع الانقاض والمخلفات الحربية في الجانب الايسر وستعمل الوزارة بالهمة نفسها في الجانب الايمن من اجل اعادة الاستقرار للمحافظة تدريجيا).واضافت إن (زيارتي الى نينوى جاءت لمناقشة وضع خطط لإعمار الساحل الأيمن بعد الدمار الكبير الذي لحق به بسبب تنظيم داعش الارهابي، ولدينا خطة عاجلة لاعمار الموصل القديمة وأخرى بعيدة المدى لاعمار المدينة بشكل مميز بالتنسيق مع مجلس المحافظة). وأضافت أن (ملاكات الوزارة نجحت في اعادة الكثير من البنى التحتية في الساحل الايسر ولكن الدمار اكبر في الايمن ولدينا خطط لاعادة اعمار الجسور وستكون البادية من الجسر العتيق).وتفقدت أوسي خلال الزيارة عددا من مشاريع الجسور المتضررة ومنها جسور السكر والجديد والمثنى والزهور للاطلاع على حجم الدمار فيها وسبل اعادة اعمارها كما زارت عددا من الدوائر البلدية لمتابعة واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. من جهته، قال محافظ نينوى نوفل العاكوب في تصريح إنه ناقش مع اوسي (آليات اعمار الساحل الايمن والبنى التحتية وخطط الوزارة لاعادة الحياة للمشاريع خاصة الماء والكهرباء والطرق والجسور)، موضحًا ان (المحافظة اطلقت خـــطة على مدى 100 يوم لاعادة اعمار الساحل الايمن ورفع الانقاض منه وتشغيل مشاريع المياه).