الرافدين يضع شرطاً جديداً لقرض البناء

النهرين لـ (الزمان): إطلاق تمويل المشاريع الصغيرة للمواطنين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

استأنف مصرف النهرين الاسلامي التابع لوزارة المالية إطلاق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد توقف دام ستة اشهر، على ان يقدم طالب التمويل دراسة جدوى بالمشروع. وقال مدير المصرف عبد الحسين المنذري لـ(الزمان) أمس ان (المصرف قرر اطلاق مشاريع القروض الصغيرة والمتوسطة بعد توقف دام ستة اشهر بعد ان اجرى مراجعة شاملة للموضوع)، موضحًا ان (المصرف وضع ضوابط وتعليمات جديدة لمنح التمويل من اجل تفادي الاخطاء التي حصلت في الماضي).واضاف ان (قيمة التمويل تبلغ سبعة ملايين ونصف المليون دينار على ان يتم إطلاق التمويلات الاخرى التي تصل الى مئة مليون في المستقبل)، لافتًا الى ان (الضوابط الجديدة اشترطت على المتقدم للتمويل تقديم دراسة جدوى بمشروعه قبل الموافقة على تمويله والحصول على هوية غرفة تجارة بغداد اذا كان المشروع تجارياً وهوية اتحاد الصناعات العراقي اذا كان المشروع صناعياً) . واضاف المنذري ان (تعليمات مرابحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة السابقة لم يطرأ عليها تغيير وتتضمن ان يكون طالب التمويل عراقيًا لايقل عمره عن 18 سنة ولايزيد عن 65 سنة. وان لايكون حاصلاً على تمويل آخر من مؤسسة مالية اخرى. وتكون مدة التمويل لحد ثلاث سنوات. وان يكون لدى المقترض اجازة مزاولة مهنة) ، مضيفًا ان (التعليمات تتضمن ايضًا تقديم طالب التمويل مبلغ 15 بالمئة من قيمة القرض بمثابة هامش للجدية من قيمة المواد المراد شراؤها اذا كانت قيمتها تزيد على سبعة ملايين ونصف المليون دينار على ان يكون الحد الاعلى للتمويل مئة مليون دينار على ان يتم تقديم سند عقار اذا كان مبلغ التمويل يزيد على 30 مليون دينار ويكون العقار خاليًا من الحجز أوالرهن مع كفالة موظف مدني).

الى ذلك اكد مصرف الرافدين ان صرف قرض البناء البالغ خمسين مليون دينار لكل مواطن يمتلك قطعة أرض سكنية لا تقل مساحتها عن50 مترا مربعا تكون عبر انجازه بناء جزء من ارضه واستكمال الاساس في مراحل بناء هيكل الارض التابعة له .وقال بيان للمصرف امس ان (القرض يصرف بثلاث دفعات الأولى25 مليون دينار عند اكمال الرباط والثــــــــانية 15 مليون دينار عند اكمال التسقيف و الثالثة 10 ملايين عند تسليم المفتاح)، واوضح البيان ان (القرض يسدد بأقساط شهرية متساوية وبطريقة القسط المتناقص مع الفوائد).وأعلن المصرف عن قيامه بأعمال وتأهيل عدد من فروعه في بغداد والمحافظات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين.وقال بيان امس ان (المصرف وضع خطة لتطوير فروعه في بغداد والمحافظات وإظهارها بالشكل اللائق)، واضاف ان (الفروع التي شملها التاهيل والصيانة تمثلت بفروع الوحدة والمشتل والمنصور والفلوجة والزوية وكمرك الحصوة والعلوية وحي العربي والاندلس والامان و الخلفاء والتاخي وكرادة مريم وحيفا وباب المعظم وباب الشرقي والوزيرية والرسالة وجامعة بغداد والاعظمية ودور الضباط اضافة الى إنشاء بناية جديدة لفرع الحمزة في محافظة الديوانية)، واوضح البيان ان ( تلك الفروع تمت صيانتها وتجهيزها وتأهيل أبنيتها بما يتلاءم وطبيعة عملها واظهارها بالشكل اللائق لمواكبة تقدمها نحو خدمة المواطنين ),وتابع انه (تم الانتهاء أيضا من إنشاء بناية فرع الحسينية ببغداد وكذلك الإعلان عن إنشاء عشر بنايات في عدد من المحافظات وافتتاحهما قريبا).