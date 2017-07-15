الدكتور عبد القادر زينل لـ (الزمان):اللاعب العراقي مازال بعيداً عن لغة الاحتراف وانا مع المدرب المحلي لكن بشروط

مالمو – علي كاظم

هو أسم لا يحتاج الى تعريف مسهب فهو علم من اعلام الرياضة العراقية عموماً ورياضة الشرطة على وجه الخصوص، تعايش مع كرة القدم انطلاقاً من الملاعب الشعبية مرورا بالأندية والمنتخبات العسكرية والوطنية ولم يتركها حتى الآن فهو عاشق لكرة القدم .. خدم الشرطة لاعبآ ثم مدرباً فرئيساً للنادي ومديراً لالعاب الشرطة ثم اميناً عاماً للاتحاد العربي لالعاب الشرطة، وهذا لم يحصل مع أي شخص أخر في الرياضة العراقية .. ساهم مع حسين سعيد في رفع الحظر عن الملاعب العراقية عندما حصلوا على موافقة رئيس الاتحاد الدولي هافيلانج . وأول فريق لعب رسميا في بغداد منتصف التسعينات نادي برويز الايراني مع الطلبة وترشحنا لنهائيات اسيا في طوكيو وكان انجازا جيدا للاتحاد ، وكنا نأمل من السيد وزير الشباب عندما اشاد ببعض الاسماء الذين ساهموا في الرفع الحظر الجزئي ان يذكر الدكتور عبد القادر كونه اول من ساهم برفع الحظر في منتصف التسعينات

الزمان التقت بالدكتور عبد القادر زينل وكان هذا الحوار معه

{ جيلنا السابق يعرف من هو الدكتور عبد القادر زينل وبطولاته وانجازاته وتاريخه المرصع بالذهب لكن الجيل الحديث لايعرف عنك الا الشي القليل بسبب ابتعادك عن العراق . اتمنى أن تحدثنا عن سيرتك الذاتية

– بدأت حياتي الرياضية منذ الصغر في منطقة الاعظمية حيث مسقط راسي وكما هو معروف ان الاعظمية امتازت بأنشطتها الرياضية المتعددة وأبطالها العديدين في كافة الألعاب وذلك لحبهم للرياضة وكنت من ذلك الجيل الرياضي الذهبي الذي مارسنا فيه مختلف الألعاب الا ان استقرينا على كرة القدم التي بدأتها في مدرسة المُنذرية الابتدائية وبعدها متوسطة المثنى وثانوية الاعظمية وقد تم اختياري لمنتخب تربية الرصافة ومثلت العراق مع زملائي في الدورة العربية المدرسية الي جرت في دمشق عام 66 -69وفِي نفس الوقت لعبت لنادي الأولمبي وبعدها لفرق الشرطة النجدة وكلية الشرطة والقوة السيارة

التحقت عام 69 – 70 الى كلية الشرطة وقد تم تكريمي من قبل رئيس الجمهورية آنذاك المرحوم احمد حسن البكر لإحرازي الرياضي الاول،،

{ محطتك التدريبية أين كانت ومن ثم كان انطلاقك الى عالم البطولات والشهرة

– اول محطة تدريبية كان فريق شرطة النجدة وقد حققت في نفس الموسم الموسم بطولة دوري الدرجة الاولى وصعدنا الى مصاف فرق الدوري الممتاز وبعدها تم اختياري لتدريب منتخب الشباب العسكري بكرة القدم كأول مشاركة لفريق من القوات المسلحة في بطولة الجهمهورية تضم لاعبين من الجيش والشرطة التي ينظمها الاتحاد العراقي لكرة القدم وقد حققت فيها نجاحا تدريبيا اخر عندما فزنا ولأول مشاركة في بطولة الجمهورية التي كرمت فيها واللاعبين من قبل رئاسة أركان الجيش ومديرية العاب الجيش اما على المستوى العربي فقد احرزت بطولة الشرطة العربية الاولى التي جرت في دمشق عام 77 ولي الشرف الكبير والاعتزاز اني ساهمت مع زملائي في تأهيل منتخب العراق ولأول مرة الىً كاس العالم في المكسيك عام 1986.

{ ذكرياتك مع البطولات التي كنت فيها مع منتخب العراق خاصة بطولة مارليون . حدثنا عنها

– ذكرياتي مع كرة القدم والبطولات تاريخ أعتز به مع كل الفرق التي أشرفت على تدريبها أمتزجت دموع الفرح والحزن مع كل صفارة حكم تعلن انتهاء مباراة . أما بطولة مرليون هي اول بطولة استعداد للمنافسة مع فرق مجموعتنا لبطولة كاس العالم واعتبرها المحطة الرئيسيّة لبلوغنا ووصولنا لكأس العالم خاصة بعد حصولنا على بطولتها بمشاركة فرق قوية جدا لها مكانتها ككوريا وفرق من البرازيل وهولندا وكندا وافريقيا لذلك اعتبرناها محطتنا الاساسية والمهمة في وصولنا لكأس العالم !

{ قمت بتشيد ملعب نادي الشرطة ومازال البعض يطلق عليه ملعب عبد القادر زينل . واليوم ناديك الأثير بلا ملعب . ماذا تقول في ذلك

– تجربة تشييد ملعب الشرطة بجهود ذاتية وبدون اي تمويل ودعم مالي تعتبر تجربة فريدة من نوعها لانها اول مبادرة في تاريخ الرياضة العراقية قديما وحديثا والتي تستحق أكثر من وقفة ! شخصيا انا فخور بهذا الإنجاز الكبير الذي حققناه بسواعد الشرفاء والمخلصين من أبناء النادي ومحبيهم خدمتآ للعراق ورياضته لان عراقنا يستحق الكثير وينتظر من ناكري الذات ما هو أكثر ،،،،لولا محبة منتسبي النادي لي وعلاقتنا التربوية لما تحقق ذلك فقد اثبتوا أصالتهم وانا فخور بهم وكنت استمد عزيمتي منهم وهذه حقيقة ، فتحياتي وتقديري لهم ومن المؤسف والمؤلم بعد تلك الجهود المضنية ببناء هذا الملعب التاريخي الذي كان مفخرة للشرطة وجمهورها الوفي!!! والان أضحت الشرطة بدون ملعب رغم الأموال الطائلة ؟! كنت اتمنى لو توفر لنا عُشر المبلغ ما موجود آلان في خزائن النادي لعملنا المستحيل ! جيلنا كان يتميز بنكران الذات والالتزام بشرف المهنة والعمل الدؤب بدون مقابل والمراقب كان ضميرنا

{ جوابك السابق يجرني الى سؤال اخر هل تمت دعوتك عندما تم وضع الحجر الأساس للملعب الجديد على أنقاض ملعبك الأثير

– نعم تمت دعوتي من قبل مسؤولين نادي الشرطة واعتذرت منهم مع الشكر بمبادرتهم. وقلت لهم كنت أطمح ان يتم تطوير الملعب الذي بنيناه وإضافة مدرجات جديدة تستوعب جماهير كثيرة لا أن يهدم ملعبآ اصبح رمزا لكل رياضيي ومنتسبي الشرطة . وهنا يجب أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمهندس الاستشاري ” هاشم عجينة ” الذي لم يتقاض دينارا واحدا على أتعابه حتى أنه قال لوزير الشباب السابق كريم الملا عندما شكره على جهوده في بناء الملعب طلبت من الدكتور عبد القادر أن أبني له مشتملا في حديقة بيته لكنه رفض وقال لي ساعدني في بناء ملعب للشرطة لأننا احوج له من بناء مشتمل في حديقة بيتي

{ هل تتابع الدوري العراقي وكيف تقيم التنظيم في أجراء المباريات

– الدوري غير منظم وكثيرا ما نصاب بالحرج عندما نكلف من قبل القنوات الفضائية القطرية بتحليل مباريات الدوري العراقي بسبب كثرة التأجيلات التي مازالت حتى الان !! اضافة الى ان هناك مباريات عديدة مؤجلة وهوية بطل الدوري لازالت مجهولة ! وعلى سبيل المثال فريق القوة الجوية له خمس مباريات مؤجلة ! والدوري المفروض على وشك الانتهاء أسوة ببقية الدول . أذا أردنا أن نسير بخطوات صحيحة في العمل فنحتاج الى تخطيط سليم يبدأ قبل بداية الدوري وكل الاندية والمعنيين يعرفون جدول المباريات لكن مع الأسف هذا التخطيط غير موجود عندنا التخبط في العمل

{ أنت من أوائل المدربين الذي حصل على شهادة الدكتوراه بكرة القدم من ألمانيا . كيف ترى حصول البعض على شهادات بكرة القدم عن طريق الإنترنيت وهل يستطيع مثل هؤلاء قيادة الفرق والاندية

– في البداية أقول لك أن اغلب الكوادر العراقية السابقة هم من خريجي ألمانيا لان فيها افضل الجامعات الرياضية في العالم . صحيح كل مدرب لديه طموح في النجاح ونيل الشهادات لكن ليس بهذا الأسلوب عن طريق الانتريت ومن دول بائسة علميا في مجال الرياضة وكرة القدم بالذات وهذا يؤدي بعد فترة الى تدهور الرياضة الى أدنى مستوى عندما يتقلد هؤلاء المناصب وهم غير قادرين على تحقيق أي نجاح في المستقبل

{ لو طلب منك وزير الداخلية الحالي قيادة إدارة نادي الشرطة في المرحلة المقبلة ماذا يكون جوابك

– نعم عرضت علي عدة عروض ولازلت أأكد على وضع إمكانياتي وخبرتي المتواضعة لخدمة بلدي العزيز .

{ رأيك بطريقة الاحتراف بالنسبة لللاعبين العراقيين

– بصراحة اللاعبون العراقيون ليس لديهم أستيعاب لعملية الاحتراف الذي دخل علينا مبكرا بطريقة الخطأ . كان يجب أن يسبقه توجيه إعلامي وإقامة ندوات رياضية تُعرف معنى الاحتراف حتى يفهم اللاعب معنى الاحتراف الصحيح ويعرف حقوقه وواجباته قبل أن يوقع عقد الاحتراف الذي هو منظومة رياضية متكاملة . وانا شخصيا رأيت بعض اللاعبين العراقيين في قطر يجهلون معنى الاحتراف بشكله العميق

{ هل أنت مع بقاء المدرب المحلي في الإشراف على المنتخبات الوطنية

– أنا مع المدرب المحلي لأنه ثروة وطنية .. أتمنى من المدرب المحلي أن يطور نفسه ويواكب التطور التدريبي الذي يحدث في العالم وأذا تولى الإشراف على تدريب المنتخب عليه أن يستعين بمستشارين ذو خبرة ويستفيد من أرائهم لا أن يعتبر نفسه هو الأصح فقط . فأنا محاضر دولي وأسيوي وأشرفت على الكثير من الدورات وكلامي جاء من تجارب عشتها وعرفت ماذا يحتاج المدرب العراقي

{ رأيك بالأسماء التالية

المرحوم عادل بشير .. افضل شخصية رياضية عملت معه لمست منه العدالة في العمل وأيضا شخصيته القوية المتميزة

الاستاذ مؤيد البدري .. شخصية رياضية ومقدم برامج ناجح عملنا سوية في الاتحاد اتمنى له الشفاء العاجل

الكابتن هشام عطا عجاج .. هشام صديقي وابن منطقتي الأعظمية كان لاعبا مميزا في الجوية والمنتخب وعملنا سويا في الاتحاد والعديد من اللجان وحضور المؤتمرات

الكابتن باسل مهدي .. تربطني معه علاقة صداقة منذ الطفولة أنسان خلوق ومؤدب جدا كان احد ابرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم العراقية. ومشهور في الرمية الجانبية وذكرت أسمه في أكثر من مرة اثناء تحليلي للمباريات وقلت أن رميته الجانبية الطويلة كانت تشكل خطرا على فريق الخصم . وعمل معي في تدريب نادي الشرطة

{ بعد كل هذا المشوار الطويل مع كرة القدم ماذا أعطتك كرة القدم وماذا أخذت منها

– أعطتني حب الجمهور الذي يعني الشي الكثير بالنسبة لي وأعطيتها عمري وزهرة شبابي مع العلم أني لم أتقاض أي مبلغ من أي فريق دربته .. وايضا يجب أن يعرف الجمهور أن طريقي لم يكن مفروشا بالورد بل عانيت وواجهت الكثير من العراقيل والمعوقات التي زادتني اصرار وعزيمة على التحدي والنجاح

{ أغنية يم داركم للمطرب حميد منصور لمن تهديها

– أهديها لاهلي ولأصدقائي وأحبتي . هذه الاغنية تذكرني بالعراق وبغداد ودجلة والفرات . تذكرني بملعب الشرطة والشعب والكشافة تذكرني بكل شي جميل عشته في بغداد

{ جمهور الشرطة الذي يتغنى دائما بالكابتن عبد القادر ماذا تقول له

– جمهور الشرطة في القلب دائما وأبدا كنت أستمد منهم القوة والعزيمة وهم يقفون وراء نجاحات وانتصارات نادي الشرطة فمني لهم كل الحب والاحترام والتقدير

{ كلمة حرة لك قل فيها ما تشاء

– أتمنى أن يعم الامن والامان والسلام لوطني الحبيب وتعود بغداد ترتدي ثوب الفرح وأتمنى للرياضة العراقية وبالخصوص كرة القدم التطور والتقدم ومواكبة باقي البلدان . وكذلك أشكرك واشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء متمنيا لكم المزيد من الإبداع.