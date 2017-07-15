ظاهرة التحرّش بالفتيات

رفض الخطأ

ايها المسؤولون في الدولة العراقية متى تتوقف ظاهرة التحرش الجنسي بكل اشكاله بالنساء في العراق .. مظهر مدان يجب أن لا يمر بدون حساب وتشديد العقوبات القانونية بحق مرتكبي هذه الجريمة المخدشة اجتماعياً.. نعم باتت هذه الظاهرة المؤلمة تحاصر النساء في كل مكان هنا وهنا وفي جميع الاتجاهات التي لا يمكن السكوت عنها وهذا الموروث المؤلم الذي توارثته الاجيال جيل بعد جيل سنة بعد سنة عقد بعد عقد ومستمرون .. في هذه الاعمال المخالفة لحقوق الانسان اجتماعياً ولوجودها في مختلف الثقافات ومدى شناعتها تلك الافعال التي تتعرض النساء يومياً بها في العمل وفي الكليات وفي القرب من مدارس الفتيات وفي الشوارع والاحياء السكنية من قبل هؤلاء ناقصي العقل من الرجال الجنس الذكوري وبأستمرار متكررة المواقف يومياً وفي السيارات ومشاكسة النساء اللواتي يقودون السيارات من بعض الرجال الجهلاء المستهترين متناسين بأن امهاتهم واخواتهم وزوجاتهم وبناتهم ايضاً يتعرض لهذه المواقف المنافية للاخلاق والمخالفة للشرائع الدينية والسماوية ولحقوق الانسان .. حيث اصبح التحرش بالنساء في المجتمع بين صمت النساء والفتيات وضعف القوانين العراقية والتي يراد التشديد بها والتصديق لاقوال النساء لأن القانون العراقي يريد شهوداً بالله عليكم من من يأتي للشهادة والآن نمر بموقف حرج لكل من يقف بوجههم يأتي بعشيرته نافياً صحة ادعائه بل يكتفي بشكوى المرأة حصراً واتخاذ القرار العادل من قبل السيد القضاء العراقي لايقاف هذه التحرشات المنافية للاخلاق العامة والسلوك السيء في المجتمع نأمل من المنظمات النسوية وحقوق الانسان ورابطة المرأة العراقية والحراك المدني السعي لاتخاذ بعض القوانين المشددة بذلك .. كنت مقيماً في امريكا لم الاحظ هذه التحرشات مجرد قيام الرجل في النظر للمرأة المستمرة والتي تشعر بمضايقتها تصرخ في الشارع الى رجل الشرطة بأن هذا الرجل ضايقها في النظر المخدش والمستمر اليها ويتم اعتقاله وايداعه السجن .. هذا ما شاهدته في امريكا .. حدث لي موقف كنت ذاهبا مع عائلة ومعي ابن اختي زوج ابنتي في الصيف الماضي في ولاية بنسلفانيا الاميركية وكنت معهم للراحة ذهب للسباحة في البحار ووجدت بعض الفتيات والنساء عراة واخذت انظر اليهن واذا بأبن شقيقتي قال يا خالي لا تستمر بالنظر اليهن لانهن يطلبن الشرطة اليك .. هذا ما شاهدته في امريكا .. هذه الدول الاوربية وفي العراق دولة ماشاء الله يدعون التدين ولهذا الصمت الطويل منذ سنوات يجب ان لا يستمر الصمت وبالكلام المخدش والنظر غير الطبيعي ووو… على منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والقانون العراقي الاكتفاء بشكوى النساء دون الشهود لا حاجة للشهود والنساء صادقات في اقوالهم لا داعي للشهود على القانون العراقي تعديل ذلك .. وايقاف التعرض للنساء للمضايقات والتحرش في وسائط النقل ومواقع لعمل في الدوائر والكليات والشوارع العامة .. نعم ان غالبية النساء تعرضن للتحرشات وانهن يخشين تبليغ اجهزة الشرطة القريبة من المكان خشية تعرضهن بحيث يجعل الضحيات التزام الصمت والسكوت وعلى جميع ممن يقومون بهذه الاساليب غير اللائقة في اي مكان في الدائرة / المعمل/ المصنع / الكلية/ المدرس مع الطالبة التي يساومها والا شبح الرسوب مصيرها ووو…

شكوى المرأة

وهناك القانون العراقي لايعترف بشكوى المرأة لحالة التحرش الا اذا كان لديها شهود يقتضي تعديل هذه المادة في القانون وعدم الحاجة الى الشهود والنساء مصدقات … وهنا يلعب الدور للتحرش بالفتيات في الشوارع ووسائط النقل والمتنزهات لضعف الوازع الديني وتأخر سن الزواج وحتى المتزوجين يضايقون النساء العدد الكبير منهم وايضاً البطالة وتعاطي المخدرات والخمور والتربية البيتية واصدقاء السوء والانترنت والموبايلات تشجع على هذه الظاهرة لعدم استخدامها بالشكل الصحيح واللا اخلاقي من قبل الشباب وحسب رأيي الذي يتحدث بالنساء انه مريض نفسياً واخلاقياً وخارج عن القانون والمجتمع ومستهتر يجب وضع حداً له هو السجن والتأديب وايضاً عدم احتشام النساء والفتيات والكشف عن جسمها والملابس الخلاعة غير المقبولة اجتماعياً ..الحشمة .. الحشمة .. الحشمة . يافتيات ونساء العصر والوقاحة لبعض الفتيات وفي مثل هذه الانواع من الفتيات يكون التحرش جريمة مشتركة بين الجاني والضحية لأن الضحية باتت تسمح لهم للمتحرشين باستفزاز البنات دون ابلاغ اهلها لتقديم الدعاوي الى تعرضت اليه وحتى ان كان التحرش جسيماً والمجتمع عليه دور رفض هذه الممارسات وكل منظمات النسوية ورابطة المرأة العراقية متابعة ذلك وللحرية حدود وليس الحرية المطلقة غير واعية والمخلة بالحياة العامة والمجتمع .. نعم ان القانون العراقي (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والمواد 400 و401 و402 تحت عنوان الجرائم المخلة بالحياء وعقوبتها مدة لاتزيد عن سنة او غرامة مالية وحتى التحرش بالكلام هو تحرش لانه مخل بالحياء لاينسجم وطبيعة المجتمع .. يقتضي تعديل القانون الذي يطلب الاعتراف بشكوى المرأة الا اذا كان لديها شهود ومن يحط نفسه في الشهادة والعشائر تتخذ اجراءات عشائرية ضد الشهود ..

نصف قرن

وهذه القوانين لها اكثر من نصف قرن يرجى مراجعة هذه المادة وفقراتها القانونية ولا حاجة للشهود لينال المتحرش جزاءه العادل من قبل المحاكم العاقية . واخيراً العراق دولة ذات قانون وشعب وشعب عظيم يرفض الخطأ يراد اعادة النظر في تعديل القانون للاسباب اعلاه وعلى الفور لوضع حد لكل من اعتبر ولينال جزاءه العادل .. لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه . اللهم اجعلني مظلوماً وليس ظالماً وفق الله الجميع لخدمة العراق والشعب .

صائب بشي – بغداد