أنا أنتمي إليَّ .. فقدت إنتمائي للوطن

في السابع عشر من تموز من العام الماضي تحديداً عند الساعة الثانية عشرة ضهراً بتوقيت ساعة القشلة بينما كنتُ في طريقي الى المنزل بعد يوم عمل شاق صادفتني طفلة بشعرٍ بنُي مجعد نظراتها حادة لاتتماشى? مع براءتها .. بدتْ لي وكأنها في السابع من عمرها تحمل في يديها الصغيرتين الخشنتين تلك علبة لبان …” تحملها وتجوب شوارع بغداد مُتعبة ،، تبحث عن لقمة عيش ٍ لاتسد الرمق حتى !

كانتْ تلحُ عليّ أن ابتاع منها لبان واحدا على ألاقل والحقيقة لم يكن معي (خردة) على حد قول العراقين تنصلت من الشراء بحجج واهية !!

كم كنتُ قاسية حينها كان يعزُّ عليّ أن أعطيها أكثر من حق قطعة اللبان تلك وكانت اقصى أمنياتها أن تبتاعني ذلك .. لم اجد عبارة تداري قساوة المشهد .. بعد أن عجزت مني .. سألتني بتهكم ما الوطن ؟

سيدتي ..؟

أسترسلتُ بحديثي المنمق.. الوطن الوطن هو الارض ..هو الشعب وربما الدولة !!

الوطن هو السنة والشعية والصابئة والمسيح هو العرب والتركمان والاكراد ..’

الوطن .. الوطن ..

أعدتُ سؤالها على مضض ؟

أجيبيني صغيرتي أنتِ ماالوطن ؟

أجابت وهي تعبث بخصلات شعرها والدموع تقتص من عينيها العسليتين وتنظر بعيداً لتداري حزنها بصمت قطعة خبز

ماذا قلتِ قطعة خبز !!

نعم سيدتي قطعة خبز

ومنْ منا لا يملك قطعة خبز

أجابت أنا .. انا لا املك قطعة خبز

لذا أنا أنتمي اليَّ ..فقدتُ أنتمائي للوطن ،”

يقين السامرائي