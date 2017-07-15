أصحاب الرسالة

العلوم والفلسفة والادب والفنون وجدت من اجل اسعاد البشرية وسلاحا بيد الانسان لدحر قوى الظلام والرجعية وقهر قوى الطبيعة العدائية واخضاعها لسلطانة، في كل حقبة زمنية هناك قوى عدائية ظلامية تضع العصي في عجلات التطور والتقدم ويجب على المبدع ان يتصدى لها بكل ما اوتي من عبقرية، في خمسينيات القرن الماضي اطلق الفنان المبجل عبادي العماري “ثورة الفصلية”ضد قوى الظلام والرجعية ، الفصلية قصاص خسيس كان سائدا في النظام القبلي انذاك لحل النزاعات القبلية تذهب ضحيته المرأة دونما ذنب ، غنى اغنيته الشهيرة (فصلية) الذي اوصل اقصاء واضطهاد المرأة على مرورالسنين السالفة ،زاحمت الدستور القبلي وتلاشت هذه الفقرة وكبحت مع مرور الزمن ، وانضم عبادي الى لائحة الثوار وانضمت ثورته الى اخواتها الثورات العراقية ،كذلك الشاعر الانكليزي الفذ ويليام بليك الذي القى قصيدته “منظف المدخنة”التي زاحمت الدستور البرطاني انذاك ،وكانت ردة الفعل ان يشرع قانون يحمي الاطفال ويخصص لهم راتبا لحين بلوغ سن الرشد ،العالم والفيلسوف والشاعر والفنان الخ جميعهم اصحاب رسالة وان لم تكن رسالتهم في خدمة الانسان لم تف بالغرض ولاتعتبر رسالة (ان تكون فيلسوفا هو ان تمارس الفلسفة في الواقع, وخارج الكتب الفلسفية, لان الفعل النضالي في الواقع هو الذي يحدد الفلسفة) في مهرجان المربد الاخير القى الشاعر الكبير كاظم الحجاج قصيدة كانت رسالة بمعنى الكلمة جسدت مرارة الواقع ونقلت اضطهاد واقصاء الناس وفضح وازدراء قوى الشر والظلام كان الشاعر مربدا بحد ذاته ،وكل من انتقد قصيدته من غير الجانب الفني في الادب من النقاد والشعراء وهذا بمنأى عن الانسانية ويعتبر رجعيا ظلاميا ميليشياويا.

ثائر علوان