ديارات المسيحيين من أهل بغداد – طارق حرب

في سلسلة تراثيات بغدادية كانت لنا كلمات عن ديارات – أديرة- بغداد للمسيحيين من اهل بغداد في العهد العباسي اي منذ بناء المنصور لبغداد عام 145 هج وطبيعي ان ذلك يشمل الديارات الموجودة في بغداد قبل هذا التاريخ وذلك لأن الدين المسيحي كان منتشرا في بغداد والعراق قبل دخول المسلمين الى العراق وقبل بناء بغدادّ بقرون حيث لم تخل كتب المؤرخين المسلمين من ذكر هذه الديارات ومنها

دير الاخوات ويقع في الجانب الغربي اي في كرخ بغداد ويقع في قطيعة النصارى اذ يذكر ان المنصور اقتطع ارضا للمسيحيين وكان الدير عائدا لليعاقبة

ودير اشموني الذي يقع في قطر بل وهي قرية شمال الكاظمية الحالية وكان اهل بغداد يستقلون الزوارق للذهاب الى هناك في عيده حيث المناخ الجميل والاكل والشرب والافراح والمغني جحظة البرمكي المتوفي عام 324 هج والذي كان مليح الشعر حاذقا يصف احد هذه الاعياد حيث يقول شربوا بالارطال وشربت وطاب لنا الوقت وهذا ما يروى عن رقص الشاعر أبي العتاهية واشموني اسم سيدة قتلوها مع ابنائها السبعة بسبب رفضها جحود الدين المسيحي

ودير بستان القس وهو في القسم الغربي من بغداد بالقرب من باب الشام وتذكر بعض المصادر ان المنصور ساله وغيره عن بغداد قبل بنائها

ودير البقال والذي عرف بدير الجاثليق واالذي كان في الجهة الغربية لبغداد وهو يختلف عن دير اخر بنفس الاسم جنوب تكريت الذي دفن فيه مصعب بن الزبير بعد اندحاره امام جيش الامويين والدير البغدادي هذا قرب باب الحديد وكان اول امره بيعه ولما علا شأن بغداد ازداد امر هذا الدير وكان مار طيثماوس قد اختار السكنى في هذا الدير زمن الخليفة المأمون لذلك سمي دير الجاثليق نسبة اليه وتوسع هذا الدير حيث كانت السيدة زبيدة تكرم الجاثليق وكان احتفال عيد السعانين في هذا الدير عظيما لذلك طغى اسم الجاثليق على الاسم السابق كليلشوع او دير البقال وتعرض الدير الى حادث نهب عام 271 هج فأنتقل الجاثليق الى الجانب الاخر مو بغداد وكانت في الدير مدرسة وقد تم ذكر هذا الدير في كثير من الشعر.

ودير الثعالب وموقعة في باب الحديد من غرب بغداد وكان اهل بغداد يقصدونه للتنزه لقربه من بساتين وشجر ونخل وموضعه في منطقة الحارثية الحالية وقد ذكر فيه الكثير من الشعر وخاصة وقت الاحتفال بعيده.

ودير الجلجوث وهو في قرية قطر بل قرب دير اشموني وديردرتا وكان في اول الامر بيعة اجتمع حولها الرهبان فتحولت الى دير.

ودير دزرجان وهي قرية كبيرة تحت بغداد في الجانب الغربي ذكره ابو الفرج الاصبهاني صاحب كتاب الاغاني.

ودير ساير في الجانب الغربي لبغداد في منطقة كثيرة البساتين والحانات والخمارين ومعمورة بأهل الطرب والشرب.

ودير العــــذارى على شاطئ بغداد قريب من ناحية الدجيل الحالية والعذارى مناسبة عيد لدى الكنيسة الشرقية حادثة قتلهن من شابور الفارسي.

ودير مار فثيون وهو من اهم ديارات النساطرة في بغداد وقيل ان المنصور نزل في هذا الدير قبل بناء بغداد ويقع قرب قصر الخلد اي جنوب بغداد في المنطقة الخضراء حاليا ومما يورده البعض ان هذا الدير زمن الفرس وقيل ان المثنى بن حارثة الشيباني سكن فيه عام 13 هج .

ودير مُديان اي دير القديس او الشهيد من ديارات النساطرة وكان على نهر كرخايا وحوله بساتين وعمارة واعتاد احد ابناء الرشيد الشرب وسماع الجواري فيه.

اما ديارت الجانب الشرقي من بغداد الرصافة فهي كثيرة لكنها اقل عددا وشهرة من ديارات الجانب الغربي فدير درمالس كان في منطقة الصليخ الحالية كبيرة البساتين والاشجار قريب و باب محلة الشماسية وقيل انه انهدم بسبب الفيضان وقيل عند دخول هولاكو لبغداد، ودير الروم وكاو يوجد فيه القسي والرهبان ضمن حاشية الجاثليق.

ودير الزودرود وقريب من باب الازج اي باب الشيخ الحالي في ارض فواكه واعناب، ودير سمـــــــالو بباب محلة الشماسية الحالية واحلى ساعاته عيد الفصح بموقع جميل وساحة واسعة وذكر هذا الدير في الشعر.

ودير قوطا وموقعه في الجانب الشرقي لشمال بغداد قريب من دجلة يقابله في الجانب الاخر قطر بل وهنالك ديارات اخرى في الجانب الشرقي منها دير العاصية وفيه عيد الصوم الكبير ودير باشهرا ودير الزريقين ودير القابوث ودير ققي ودير مار دانيال .