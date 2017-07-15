الشيوعي في ذي قار يحتفل بثورة ١٤ تموز

ذي قار – باسم الركابي

أربيل – فريد حسن

احتفلت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة ذي قار في مدينة الناصرية مركز المحافظة بمناسبة الذكرى 59 لثورة 14 تموز.وقال سكرتير اللجنة سرحان مسير في تصريح امس ان (الاحتفالية تأتي بالتزامن مع انتصارات القوات الامنية على المجموعات الارهابية وتحرير مدينة الموصل), واضاف ان ( احياء ذكرى ثورة 14 تموز هي رسالة واضحة من الجماهير للمطالبة في تحسين الواقع الاجتماعي والمعاشي وإعادة النظر بالعملية السياسية الحالية), واوضح مسير ان ( من اهم المطالب التي يطرحها الحزب الشيوعي في ذكرى احتفالاته بهذه المناسبة هي إعادة النظر في قانون مفوضية الانتخابات وتغيير ادارتها بما يضمن الشفافية للعمل السياسي المستقبلي بالإضافة الى حصر السلاح بيد الدولة والتوزيع العادل لثروات البلاد لتحقيق العدالة الاجتماعية), وعلى الصعيد نفسه نظم الحزب في محافظة الديوانية وعدد من المدنيين والوطنيين مسيرة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الـ 14 تموز التي اسقطت النظام الملكي في العراق وأسســـــــت الجمهورية عــــــــام .1958

الى ذلك احيت اللجنة المركزية للحزب اربعينية محمد الذي توفي في اربيل بعد صراع ضد المرض وعن عمر ناهز (93) عاما.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (الاحتفالية التي اقيمت في محافظة اربيل حضرها عدد كثير من ملاكات الحزب وجمع غفير من المواطنين وممثلو الاحزاب الكردستانية والاتحادات والنقابات المهنية ووفود من الاحزاب الكردستانية وممثل عن رئاسة وحكومة اقليم كردستان وممثلو القنصليات العربية والاجنبية المعتمدة في الاقليم).

واضاف ان (سكرتير الحزب السابق حميد موسى القى كلمة في الاحتفالية اشاد فيها بدور الفقيد محمد الذي سخر حياته في سبيل الحزب وانه من المخلصين للحزب وقدم كل ما باستطاعته من اجل تحقيق اهداف الجماهير الكادحة), واوضح البيان ان (السيدة بخشان زنكنة القت كلمة نيابة عن عائلة محمد ذكرت فيها مناقب الفقيد وعلاقته بعائلته واصدقائه ورفاقه واشادت بحكمته وثقافته ومتابعته للكتب السياسية والادبية باستمرار).

ودعت (رفاقه الى مواصلة مسيرته بكل ما حملت من نقاء وصفاء ونزاهة), وتابع البيان انه (تم عرض فيلم عن حياة الفقيد محمد وعن مراحل مسيرته النضالية في صفوف الحزب الشيوعي).

مسقط رأس

يذكر ان محمد ووري الثرى في الاول من حزيران الماضي في مسقط رأسه بقرية كرده رش. انتظم محمد في العمل والمعترك السياسي عام 1940-1941 وفي بواكير حياته انتمى الى صفوف جمعية (هيوا) وتعني (الامل) وذلك في ايار 1941ثم التحق فيما بعد بصفوف حزب شورش (الثورة) والتي بدأت تطرح المفاهيم الماركسية كرد فعل على تردي الاوضاع العامة,وفي عام 1942 اصبح عضوا في جمعية الشعب التي كانت تصدر صحيفة بأسم بليسه (الشرارة). وفي عام 1945 انتمى الى الحزب الشيوعي العراقي وسكن في دار المطبعة العائدة للحزب مع والدته في بغداد في محلة القاطرخانه قرب العبخانة, اودع سجن بغداد المركزي ثم نقل الى سجن نقرة السلمان الصحراوي ثم الى سجن الكوت المركزي وقد صدر الحكم عليه بالسجن لمدة (15) سنة. وفي عام 1964 رشحه رفاقه ليتبوأ مسؤولية سكرتير الحزب غير انه لم يصوت لنفسه. ان حياة عزيز السياسية زاخرة بالعمل النضالي من اجل الجماهير في العراق وتم اعادة انتخابه في المؤتمرات الحزبية لغاية 1993 وفي المؤتمر الخامس للحزب تنحى عن المسؤولية ومنذ ذلك الحين وحتى وفاته كان يعد نفسه جزءا من الحزب.