نازحون عراقيون في غازي عينتاب لـ (الزمان):إستغنينا عن شراء الملابس فالطعام هو المهم وأبناؤنا يدرسون المنهج التركي

غازي عينتاب – آمال جبار

يضم مخيم الاصلاحية رقم 2 الذي يبعد عن محافظة غازي عينتاب التركية ساعة ونصف الساعة بالسيارة 15 الف نازح عراقي وسوري، من بينهم 6500 عراقي.(الزمان) زارت هذا المخيم للتعرف عن كثب على معاناة ساكنيه الذين تحولوا اليه بعد ان كانوا يسكنون بيوتًا مشيدة حيث يفضل العراقيون السكن في منازل واسعة ذات حدائق جميلة وهاهم اليوم في خيم مغلقة ومقوسة ذات اعمدة حديدية، وهاهم يتحولون من معيشة يمكن القول عنها انها هنية واستقلالية الى العيش في مخيمات يختلط فيها النساء بالرجال .

عن حجم المعاناة، قال ابو اياد احد النازحين في مخيم الاصلاحية 2 لـ(الزمان) أمس ان(خيمة العائلة الواحدة يبلغ طولها 16مترًا وعرضها 7.5 من المتر ، مقسمة الى قسمين ولها بابان احدهم من الامام والثاني من الخلف. الصيف حار، لكن برد الشتاء ظالم لا يرحم المحتاج . واضاف ابو اياد ( في كل خيمة مدفأة زيتية واحدة لتدفئة الاسرة). ولكن الخروج للحمامات والاطفال كيف يكون ؟؟؟

ارض منبسطة تسطع الشمس بها صيفاً ، وتتراكم الثلوج شتاءً فيما يواجه النازحون ريحًا صرصرًا .

كيف تخرج الام طفلها من الخيمة الدافئة الى الحمام في الهواء البارد والثلج المتراكم واحتياج الطفل للحمام بفترات قصيرة جداً؟

يعطى لكل فرد بطاقة للتسوق بقيمة 85 ليرة تركية يوفرها الجانب التركي وفي سبيل المثال فإن عائلة ابو اياد التي تتتكون من 7 افراد تتسلم 595 ليرة تركية لتوفير كميات بسيطة من الطعام .

شراء ملابس

وعن كيفية سد الحاجة للملابس ومدى توافر الخدمات الطبية داخل المخيم ، قال ابو اياد (استغنينا عن شراء الملابس ، اما بشأن الخدمات الطبية، فيتوافر في المخيم الفحص الطبي والمعاينة فقط ، اما العلاج فنشتريه على حسابنا الخاص).

وبشأن التعليم وطبيعة المدارس في المخيم ؟ افاد بوجود مدارس تركية تقوم بتدريس المنهاج التركي ولكن بدون منح شهادة ! واكد وجود اعداد كبيرة من الطلبة بمختلف الفئات العمرية. وعن عملية الدخول للمخيم وطبيعة الحركة فيه ، اوضح ان(المخيم كبير جدا وواسع ولكن ليس فيه سوى باب واحد يسمح من خلاله بالدخول الى المخيم والخروج منه بنظام لكن يحدث تجمع كبير حين الخروج للعمل او مراجعة النازحين لمركز المدينة واحيانا يمنع الخروج من دون سابق انذار ما يؤدي الى الانقطاع عن العمل او قضاء المشاوير ومن بينها التاخر في مراجعة القنصلية وغير ذلك .

سألته ( بما انك تعمل فلماذا لا تخرج من المخيم وتجد لنفسك بيتًا مستقلًا بوسط المدينة ؟ فاجاب ابو اياد (اخاف الخوض في معترك المدينة فأنا اليوم اعمل وربما اكون غدا بدون عمل فكيف سأدبر الحال ومطلوب مني تسديد بدل ايجار وفواتير ومصاريف كثيرة).

وعندما اردت ان اختصر معاناته بسؤاله بماذا تتركز، اجاب(الحرية المسلوبة).