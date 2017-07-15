الزراعة تدعو إلى إيقاف إستيراد المنتجات لدعم المحاصيل المحلية

بغداد – شيماء عادل

دعت وزارة الزراعة الجهات المختصة إلى إيقاف عمليات استيراد المنتجات الزراعية بطرق غير رسمية, والتكاتف والتعاون لحماية ودعم المحاصيل الزراعية والمنتج الوطني.

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقته (الزمان ) امس (ندعو الجهات المختصة إلى إيقاف عمليات استيراد المنتجات الزراعية بطرق غير رسمية, والتكاتف والتعاون لحماية ودعم المحاصيل الزراعية والمنتج الوطني وان هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق فئات المجتمع كافة من مواطنين ورجال دين من مختلف الأطياف, والمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في تطور المنتج الزراعي المحلي ونمو المحاصيل الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والذي يسهم بشكل رئيسي في تحقيق كل من الأمن الاقتصادي والوطني والصحي والبيئي).

منتجات زراعية

واضاف إن (الخروقات الحاصلة في استيراد المنتجات الزراعية ليست من مهام ولا مسؤولية الوزارة ولا يمكنها القيام بالمحاسبة لان القانون لا يجيز لها ذلك, وإنما يقع ذلك على عاتق السلطات التشريعية والتنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية والأمن الوطني والكمارك في مراقبة ومحاسبة المتسببين في هذه الخروقات وعمليات الاستيراد بطرق غير قانونية).

ودعا القيسي ( القطاع الخاص والمستثمرين إلى الدخول في الجوانب التصنيعية للمنتجات الزراعية من خلال الاستفادة من المحاصيل الفائضة عن الحاجة اليومية, عن طريق عمليات التصنيع او الحفظ في المخازن المبردة وتسويقها عند الحاجة, وذلك من اجل توفير قيمة غذائية واقتصادية إضافية للمنتج المحلي والاقتصاد الوطني).

وتابع البيان ان ( مديرية زراعة محافظة بابل اعدت الخطة الصيفية لمحاصيل الخضر وبساتين النخيل ضمن نطاق عمل شعبة زراعة قضاء المحاويل التابع للمحافظة ،فيما تم اقرار الجرع السمادية لها وحسب الخطة الصيفية المقررة ). واضاف البيان ان (اقرار الجرع السمادية للمحاصيل الصيفية والبساتين جاء من اجل تحسين الانتاج الزراعي، حيث بلغت الجرعة السمادية لمحصول الذرة الصفراء 60 كيلو غراما من سماد الداب للدونم الواحد و95 كيلو غراما من سماد اليوريا ،اما جرعة سماد الداب للخضروات الصيفية بلغت 30 كيلو غراما و65 غراما من سماد اليوريا للدونم الواحد )، واوضح ان ( الجرعة السمادية للبساتين بلغت 60 كيلو غراما من سماد الداب و75 من سماد اليوريا), وتابع البيان ان ( وحدة الذرة الصفراء في شعبة زراعة قضاء المسيب التابع للمحافظة تسلم عينات محصول الذرة الصفراء من الفلاحين – بذور التوفير الذاتي – الدفعة الرابعة ،حيث بلغ عدد عينات الدفعة 50 عينه والوحدة مستمرة باستلام العينات من الفلاحين .فيما استمرت وحدة المكننة بانجاز معاملات الاعفاء الضريبي للسيارات الزراعية وتسهيل معاملة المزارعين لغرض تجهيز الساحبات بالوقود حيث تم انجاز 174 معاملة لغرض الاعفاء الضريبي خلال شهر ايارالماضي وحزيران الجاري). وكانت الوزارة اعلنت في وقت سابق عن منعها استيراد محصولي الطماطة والرقي بحجة وفرتها في الاسواق المحلية ،فضلا عن حماية المنتج المحلي وتشجيع المزارعين على الزراعة. وقال بيان سابق ان ( القرار جاء من باب حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج وان وفرة المحاصيل هي دليل على سلامة الخطط الزراعية التي أقرتها الوزارة إضافة إلى الدعم المقدم للمحاصيل والأسمدة).

شح المنتوج

واضاف ان (مجلس الوزراء خول الوزير فلاح حسن زيدان صلاحية فتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج المحلي ،فيما اهاب بالجهات ذات العلاقة ومنها المنافذ الحدودية الالتزام بهذا القرار من اجل دعم وحماية المنتج المحلي ), واوضح البيان ان (الوزارة منعت في وقت سابق استيراد عدد من المحاصيل الزراعية الى العراق، وما زال المنع مستمرا حتى الان كما انتهجت هذه السياسة لمراقبة السوق ومنع استيراد المحاصيل التي يمكن الاستغناء عنها عند وفرة المحصول المحلي البديل).