التجارة تعزّز رصيدها من السكر وزيت الطعام في الموصل

بغداد- شيماء عادل

اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة عن تعزيزها رصيد البطاقة التموينية لمادتي السكر وزيت الطعام في الموصل تزامنا مع اعلان تحريرها من عصابات داعش الاجرامية.

وقال مدير عام الشركة قاسم حمود منصور في بيان تلقته (الزمان) امس ان (شركة باشرت بنقل السكر وزيت الطعام الى مخازن الشركة في بازوايا من اجل تعزيز رصيد مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها بين العوائل الموصلية ومخيمات ايواء النازحين حيث تم ارسال 5 شاحنات سكر اي ما يعادل 1250 كيس سكر من مخازن الشركة في محافظة صلاح الدين و14 شاحنة زيت طعام اي 15400 كارتون ما يعادل 280 طنا من فرع محافظة كركوك).

خزين غذائي

واضاف ان (تلك المواد تعد خزينا غذائيا للمحافظة يكفي لمدة 3 أشهر حيث سيتم تجهيزها الى العوائل الموجودة في تلك المناطق التي تم تحريرها من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي من عصابات داعش الإرهابية) واكدت الوزارة مواصلة اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة توزيع البطاقة التموينية جولاتها على فروع التموين للاشراف على عملية التوزيع. ونقل البيان عن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم صابط القول ان (اللجنة الوزارية المشكلة برئاستها وعضوية معاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية زارت فرع تموين محمد رسول الله في بغداد للاشراف ميدانيا على عملية التوزيع لضمان انســـــــــيابية توزيعها ولحث الموظفين على ضرورة تدقيق مستمسكات العوائل المستلمة من قبل وكيل التــــــــــموينية وتسليمه البطاقات المدققة مستمسكاتها).

انطلاق اسبوع

وعلى صعيد اخر نفذت الوزارة حملة للتبرع بالدم ومعرضا للصور الفوتوغرافية على هامش انطلاق اسبوع النصر وابتهاجا بالتحرير . وقال بيان للوزارة امس ان ( الحملة جاءت بالتعاون مع مصـــــــــــرف الدم في وزارة الصحة والبيئة وشارك فيها موظـــــــــــفو دوائــــــــــــر وشركات الوزارة دعما لجرحى القوات الامنية والحشد الشعبي في حربهم وانتصاراتهم ضد تنظيم داعش).

و بحث مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة مع مدراء فروع الشركة في محافظتي نينوى وكركوك مواصلة الجهود والتعاون لتوفير الطحين الى العوائل النازحة الموجودة في مخيمات النازحين بالمحافظتين. وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان سابق انه (تم خلال اللقاء الاطلاع على نسب التجهيز المتحققة في توزيع الطحين لمواطني المحافظتين والتداول فيما يخص الامور الادارية والمواضيع التي تخص العمل).

واضاف بانه (تم توجيه ادارتي الفرعين بضرورة بذل اقصى الجهود لمساعدة تلك العوائل وتبسيط اجراءات تجهيزهم بالمفردات التموينية وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك). فيما اكدت دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة بحثها مع اقسام النقل في شركات الوزارة اليات ومعوقات اسطولها الناقل . ونقل البيان عن (صابط القول انه (جرى ذلك خلال الاجتماع بأدارات اقسام النقل وبحضور معاوني مدير عام الرقابة والتخطيط ومدير قسم النقل المركزي في الدائرة طرح المقترحات والحلول لتطوير وتحسين عمل اسطول النقل اضافة الى عرض كل شركة مناقلات اسطولها في نقل الرز من ميناء ام قصر الى بقـــــــــــية المحافظات بالاضافة الى بقية مفردات البطاقة التموينية ) .

واكدت صابط خلال الاجتماع (ضرورة الوجود الميداني لادارات النقل في ميناء ام قصر لتسهيل انجاز نقل وتحميل وتفريغ حمولة الشاحنات لان اي تأخير في ذلك هو هدر للمال العام).

واضافت انه (تم كذلك طرح المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل سواق الشاحنات خلال مسيرهم في نقل تلك الحمولات منها التأخير في اجراءات الدخول في السيطرات والعطلات التي تتعرض لها الشاحنات اثناء النقل والتحميل والتفريغ ).

مطالبة (ادارات اقسام النقل الاستمرار بارسال تقارير يومية عن موقف الشاحنات اليومي بالاضافة الى اعداد دراسة تتضمن المقترحات التي تسهم في تطوير وتحسين عمل الاسطول الناقل للوزارة وتجاوز العقبات بوضع حلول ناجعة تخدم الصالح العام للحفاظ على المال العام).)