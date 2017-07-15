بغداد عاصمة للإعلام العربي والعراق عضو في المكتب التنفيذي الجديد

العمليات المشتركة توجز من البنتاغون نصر الموصل

بغداد – محمد الصالحي

عقدت خلية الاعلام الحربي مؤتمرا صحفيا في المركز الاعلامي لوزارة الدفاع الامريكية البنتاغون بخطوة غير مسبوقة من قبل البنتاغون. وبرز دور الاعلام واضحا في مساندة القوات الامنية في حربها ضد الارهاب حيث اشادت قيادة العمليات المشتركة ، بدور الاعلام في تحقيق النصر على داعـــــــش في الموصل وذكر بيـــــــان مقتضـــــــب للخلــــــية تلقته ( الزمان) أمس ان (هذه اول مرة تسمح البنتاغون ان يخصص وقت مؤتمرها الصحفي اليومي لدولة اخرى ولموضوع واحد هو الانتصار العراقي في الموصل ). ومن جانبه قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول من واشنطن امس ان (العمليات العسكرية ستستمر لتحرير تلعفر وغرب الانبار). مشيرا الى ان (تحرير الموصل نصر ليس للعراق فقط وانما لجميع دول العالم). وقال رئيس المحكمةالاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود في تصريح امس إن (القضاء الدستوري العراقي يعبر عن تقديره العالي للقوات المسلحة العراقية وقائدها العام بمناسبة انتصاراتها في معركة تحرير الموصل).وتابع أن (التضحيات التي قدمها الشهداء والجرحي تدل على تمسك العراقيين بعراقهم). مشيداً (ببطولات القوات المسلحة بكل مكوناتها كونها قد سطرت اروع الملاحم في معارك الفداء).وأشار إلى، (الدور الكبير الذي اداه الاعلام الوطني في المعركة).

حجم تضحيات

مبيناً أن (الاحصائية التي تم الكشف عنها مؤخراً عن عدد شهداء وجرحى الاعلاميين من مراسلين ومصورين تدل على حجم تضحياتهم).ومن جانبها اشادت قيادة العمليات المشتركة بدور وسائل الاعلام في تحقيق النصرعلى داعش في الموصل , مشيرة الى ان ما قدمته وسائل الاعلام من جهدا ودماء طرز رايات النصر المؤزر.وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (قيادة العمليات المشتركة تتقدم بخالص آيات التقدير والامتنان والشكر والعرفان لشركاء النصر الأبطال وسائل الإعلام المهنية الصادقة المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية والقائمين عليها والعاملين فيها والأسرة الصحفية والإعلامية العراقية منها والعربية والعالمية).واضافت ان (دماء رجالها الأبطال اختلطت بدماء شهداء قواتنا الأمنية وهم يسعون صادقين لتوثيق انتصارات إخوانهم في ساحات العز والكرامة ولم يكلوا من نقل حقائق النصر العراقي المبين).وختم البيان ( ألف تحية لهم على ما قدموه وسيقدموه من جهد طرز رايات النصر المؤزر لحين إكمال طريق الايثار والبطولة). الى ذلك قرر مجلس وزراء الإعلام العرب عدَ بغداد عاصمة للإعلام العربي ، كما اختير العراق عضواً في المكتب التنفيذي الجديد للمجلس . وقرر الوزراء خلال الدورة 48 للمجلس المنعقدة في القاهرة برئاسة تونس عدَ بغداد عاصمة للإعلام العربي للعام 2017- 2018 كما قرروا تشكيل مكتب تنفيذي جديد للمجلس للعامين المقبلين برئاسة السعودية والسودان نائبا، وعضوية مصر والإمارات والأردن والصومال والعراق وموريتانيا، بعد فشل قطر في الوصول إلى عضوية المكتب التنفيذي.ويتولى المكتب التنفيذي متابعة تنفيذ قرارات الدورة 48 للمجلس وكان المكتب التنفيذي للمجلس العرب قد عقد اول أمس الثلاثاء أعمال دورته السابعة برئاسة مصر وعضوية الإمارات والسعودية والأردن وموريتانيا وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق، للتحضير للدورة الـ 48 لوزراء الإعلام. وعلى هامش الاجتماع الوزاري ، ألتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالوزراء امس بمقر رئاسة الجمهورية وتناول خلال اللقاء القضايا العربية والدولية، بينها الانتصارات التي حققتها القوات الامنية العراقية في مدينة الموصل والتي اسفرت عن تحريرها بشكل كامل من الارهاب. واشاد خلال اللقاء بالنصر العراقي على داعش. وشهدت الجلسة امس سجالا بسبب قناة الجزيرة، بعد ان قال وزير الإعلام السعودي عواد العواد خلال كلمته إن (قطر تشق الصف العربي، وقناة الجزيرة القطرية هي قناة للشر والفتنة وليست للرأي والرأي الآخر، فهي تدعم الإرهاب والتطرف).وأضاف أن (قناة الجزيرة قناة للتطبيل لقطر وللهجوم على الآخرين)، مطالبا قطر بأن (تكف عن دعم الإرهاب وتمويله).وعندما، طلب رئيس وفد قطر في الاجتماع سيف بن مقدم البوعينين مندوب قطر في الجامعة الرد ، رفض رئيس الجلسة وزير الاعلام التونسي ذلك وقال (هناك ترتيب لكلمات رؤساء الوفود) ، لكن المندوب القطري رد قائلًا(عندما تُهاجم بلادي يجب أن أرد)، ليرفض رئيس الاجتماع اعطاءه فرصة أخرى للحديث، ويعطي الكلمة لوزير الإعلام السوداني.وهاجم وزير الاعلام البحريني على محمد الرميحي (الجزيرة). متهما إياها بأنها تثير الفتنه بين الدول العربية، وتتطاول على الجميع وخاصة السعودية والإمارات وبلاده.ورد مندوب قطر اخيرًا قائلا ان (قناة الجزيرة تقول الحقيقة دائما والعالم العربي يخاف من الحقيقة).وأضاف(لا أريد أن أدخل في مهاترات خلال الاجتماع، والحقيقة مثل الشمس).وفي المقابل هاجم قنوات البحرين وقال إنها تدعو للإرهاب.