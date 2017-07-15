دولة القانون تحمّل البرلمان مسؤولية إستمرار تغيّب الأعضاء

خبير لـ (الزمان): يحق للمحكمة تأجيل الدعوى للحصول على معلومات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

حذر التحالف الكردستاني من تعطيل القوانين الحساسة خلال الفصل التشريعي الحالي التي ستؤدي الى كارثة لا تقل خطورة عن داعش، فيما حمل ائتلاف دولة القانون البرلمان مسؤولية استمرار النواب التغيب عن الجلسات والتقصير بفرض عقوبات رادعة تحد من الموضوع. وقال النائب عن التحالف جمال احمد لـ (الزمان) امس عند (اقتراب موعد الانتخابات وانتهاء الدورة البرلمانية ينشغل النواب بموضوع الترشيح مما يؤدي الى خلل في الحضور في الجلسات الحالية)داعيا البرلمان الى (اتخاذ اجراءات قانونية بشأن المتغيبين من خلال قطع المستحقات وفرض غرامة او انهاء عضوية النائب) مشيرا الى ان (البرلمان ماض بدورته التشريعية ومن ثم تصريف الاعمال تكون بعد انتهاء المدة المحددة).

قوانين مهمة

واكد احمد ان (هناك قوانين مهمة يجب ان تأخذ مسارها الى التشريع كقوانين الاحزاب وحصر السلاح بيد الحكومة والمصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة ، وعلى الكتل ان تكون داعمة لتلك التشريعات الحساسة لانها ستخدم العراق ما بعد مرحلة داعش اما التريث بها سيولد كارثة للبلد ولن تكون اقل خطورة من داعش). من جانبه قال النائب عن الائتلاف جاسم محمد جعفر لـ(الزمان) امس ان (جلسة البرلمان الماضية شهدت حضور عدد قليل من النواب بسبب امتناع الاخرين عن الحضور للتهيؤ للانتخابات)، واضاف (رئاسة المجلس فشلت بفرض سيطرتها على الاعضاء من حيث فرض غرامات على المتغيبين او اتخاذ عقوبات رادعة ضدهم)، وبشأن تعطيل القوانين المهمة اكد جاسم ان (هناك اختلافا داخل الكتل السياسية ولم يتوصلوا بعد الى مرحلة التصويت على القوانين المهمة) متوقعا ان (المدة المتبقية لا تكفي للتصويت على تلك القوانين) وتابع جعفر ان (الظواهر الانتخابية والذهاب الى المحافظات لإجراء اللقاءت السياسية والاجتماعية قللت من حضور الاعضاء وستعوق الفصل التشريعي الحالي).وكان القيادي في دولة القانون النائب عباس البياتي اكد أن البرلمان بدأ بدخول مرحلة تصريف اعمال بسبب عدم اكتمال النصاب مطالبا هيئة الرئاسة باتخاذ ثلاثة اجراءات لمعالجة ذلك.وقال البياتي في تصريح امس إن (مجلس النواب بدأ يدخل مرحلة تصريف اعمال) مشيرا الى أن (جلسات المجلس بدأت تعرج نتيجة عدم اكتمال النصاب على تصويت القوانين وعدم التوافق عليها وجميعها تؤجل) متوقعا ان (يتبخر نصف اعضاء المجلس بعد شهر) مطالبا بـ (اتخاذ اجراءات رادعة ضد النواب المتغيبين لاستمرار عمل البرلمان وتحديد اولوية للقوانين وانجازها وكذلك تقديم قوانين لها علاقة بالمواطن). من جهة اخرى دعت النائبة عن الائتلاف ذاته عالية نصيف البرلمان الى الاسراع بتحديد موعد للاستجوابات لانهاء الضغوط والمساومات.وقالت نصيف في تصريح امس إن (تاخير مواعيد الاستجواب تعرض النائب المستجوب الى الضغوط و الاغراءات وكذلك المساومات) واضاف ان (هناك الكثير من الاغراءات مورست من بعض النواب لثنيي عن استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي)على حد تعبيرها.

مبالغ خيالية

واوضحت نصيف أن (عددا من التجار عرضوا مبالغ خيالية مقابل عدولي عن قضية الاستجواب اضافة الى محاولات مارسها بعض النواب لايقاف الاستجواب وتسويفه) على حد تعبيرها. داعية الى (حسم تلك المواعيد باقرب وقت لانهاء تلك الضغوط).واكد الخبير القانوني جبار الشويلي احقية المحكمة الاتحادية بتأجيل النظر في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة الاتحادية لرغبتها في الحصول على معلومات اضافية او بيانات اضافية. وقال الشويلي لـ (الزمان) امس ان (من صلاحيات المحكمة الاتحادية عند النظر في اية دعوى لا تستطيع حسمها بجلسة او جلستين او حتى اكثر يحق لها التأجيل لحين التوصل الى معلومة معينة او استبيان بأمر معين او الاستماع الى وكلاء الدفوع من كلا الطرفين) مشيرا الى ان (قانون المرافعات المدني النافذ يسمح ان يكون هناك تأجيل للمحاكمة او الجلسة ورفعها الى جلسات اخر مما يؤكد ان تاجيل المحكمة هو للنظر في تلك الدعوى لحين التوصل الى معلومات تعين على اصدار القرار). وكانت المحكمة قد ارجأت للمرة الثانية النظر في دعوى الطعن ببعض مواد موازنة العام الجاري . وقال بيان امس أن (رئيس المحكمة مدحت المحمود اكد ان الدعوى الاولى التي نظرتها المحكمة تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية).

انتداب خبراء

واضاف ان (الخبراء الثلاثة الذين سبق أن انتدبتهم المحكمة قدموا تقريرهم وحدثت طعون عدة على التقرير) لافتا الى ان (المحكمة قررت انتداب خمسة خبراء جدد لتقديم تقريرهم بذلك وتأجيل المرافعة إلى 27 من الشهر الجاري) وأوضح البيان ان (الدعوى الاخرى التي نظرتها المحكمة تتعلق بالطعن بقرار مجلس النواب باستجواب وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته وقررت ردها كون الاجراءات الشكلية مستكملة في الاستجواب أما الامور الموضوعية فأن النظر فيها من اختصاص مجلس النواب) منوها الى ان (رد دعوى بالزام وزير المالية اضافة لوظيفته باطلاق مستحقات اقليم كردستان الواردة في قانون الموازنة من جهة الاختصاص) مبينا أن (المحكمة ردت دعوى للطعن باحكام المادتين 9/ثانياً/ ثالثاً والمادة 4/أ/ب/ج من قانون الموازنة بعد أن تم تغيير موضوعها تغييراً جوهرياً خلال الجلسة فأصبح النظر فيها خارج الاختصاص الوظيفي).