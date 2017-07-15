الجبوري يشدّد على دور رجال الدين بمحاربة الفكر المتطرّف ورئيس الجمهورية:

العراق يتطّلع للإستفادة من تجربة فرنسا في المصالحة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اهتمام العراق بالاستفادة من تجربة فرنسا في موضوع المصالحة الوطنية مشيرا الى ضروة انجاح هذا المشروع الوطني وأهميته في ترسيخ الاستقرار في البلاد .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم تسلم أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد لدى العراق بورنو أوبيير), مشيدا بـ (تهنئة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحرير مدينة الموصل من داعش واعلانه عزم بلاده على مواصلة الدعم للعراق ,

كما ثمن مساندة فرنسا خلال المدة الماضية لاسيما في الحرب على الارهاب واعرابها عن الاستعداد للمشاركة في نهوض الاقتصاد فيما يخص مجال الصناعة وحماية البيئة فضلا عن مواصلة الدعم الانساني والعسكري),.

وشدد معصوم على (عراقة علاقات الصداقة التي تربط البلدين وضرورة تمتينها).

موضحاً أن (العراق يتطلع الى تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما في ذلك اعادة النازحين واعادة الاعمار), مؤكدا ان (العراق يتطلع للاستفادة من تجربة فرنسا في موضوع المصالحة الوطنية),

لافتا الى ضرورة (انجاح هذا المشروع الوطني وأهميته في ترسيخ الاســـــــــــتقرار في البلاد ). من جانبه أكد أوبيير (ارتياح بلاده لتحرير الموصل ودعمها لانتصار العراق على الارهاب),

مشيرا الى ان (بلاده مصممة على تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك مع العراق وحرصها على مواصلة دعم أمنه واستقراره وكذلك المُساهَمة في إعادة إعماره وتطوره).فيما التقى رئيس البرلمان سليم الجبوري السفير النيوزلندي لدى العراق جيمس مونرو وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين.

تعزيز علاقات

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بالاضافة الى المستجدات على الساحتين المحلية والدولية), واكد الجبوري (مواصلة الدعم الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب والتنسيق مع القوات الامنية للقضاء على بؤره والعمل على مرحلة ما بعد داعش).

من جهة اخرى شدد الجبوري على اهمية دور العلماء ورجال الدين في محاربة الفكر المتطرف الذي لا يمت للاسلام بصلة . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجبوري خلال استقبال وفد من المجمع الفقهي القول ان (مرحلة ما بعد داعش تتطلب تضافر الجهود من اجل اعمار المناطق المحررة واعادة النازحين),

مشددا على (اهمية دور العلماء ورجال الدين في محاربة الافكار المتطرفة التي لا تمت للدين الاسلامي الحنيف بصلة).

مشيرا الى كون (الخطاب الديني المعتدل الذي يتبناه المجمع الفقهي عامل اساسي في نبذ الفرقة ودافعاً من اجل الحفاظ على وحدة البلد تجاه التحديات التي تحاول العبث بأمنه واستقراره).

من جانبهم قدم الوفد التهنئة الى الجبوري (بمناسبة النصر الذي تحقق في الموصل).

مشيدين بـ(جهوده في اقرار القوانين التي تصب في خدمة المجتمع). على صعيد اخر بحث رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم مع شيخ الأزهر أحمد الطيب مواجهة الفكر المتطرف .

دور الازهر

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هميم بحث مع الطيب في القاهرة الاستفادة من دور الازهر في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي للإسلام).

واشاد هميم بـ(دعم الطيب لبناء العراق وجهودِه في نشْر السلام الإنساني),

مؤكدا (حرص العراق على توثيق العلاقات مع الأزهر والاستفادة من خبراته).

من جانبه هنأ الطيب (الشعب العراقي بتحرير الموصل من سيطرة داعش), مشيرا الى ان (الأزهر مؤسسة تعليمية دعوية تعنى بخدمة المسلمين في العالم وتعمل على لَم شمل العرب والمسلمين لترسيخ السلام وثقافة الحوارعلى المستويات كافة).

واكد الطيب (استعداد الأزهر لتقديم الدعم للأشقاء العراقيين عبر الِمنح الدراسية التي يمكن تـــــــــــديمها لطلاب العراق وابتعاث المدرسين والوعاظ وتدريب الأئـــــــمة ضمن برنامج مكَثَّف يتضمن مواجهة الفكر المنحرف).