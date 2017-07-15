الموصل والرئيس القادم – شامل حمد الله

يقول الامريكيون انهم يعملون على عراق موحد فيدرالي، فهل هذا يعني مضمونا غير المضمون الحالي للعراق؟

الائتلافات البرلمانية التي تشكلت منها حكومة على رأسها رئيس وزراء من التحالف الوطني الشيعي ورئيس جمهورية كردي و برلمان برئيس سني، شهدت مشادة تدخل فيها اية الله السيستاني ليكون نوري المالكي خارج السلطة التنفيذية، ومهما قيل من حقائق قليلة و تخيلات لا موجب لها حول القصة، فأن عضوا في الدعوة الاسلامية هو حيدر العبادي، ذهب وذهب معه عدد من ممثلي الكيانات الشيعية ليوقع فؤاد معصوم على مرسوم التكليف، وليصار الى جعل المالكي نائبا له. وكلنا نعرف ان في العراق سنناً تعامل لا تشابه العالم السريع الدقيق في حسم الاشياء، منها اعلان نتائج الانتخابات و اعلان نتائج الامتحانات وحسم القضايا لصالح الفرد. الموصل و داعش وداعش و الانبار، و سامراء و داعش، وداعش و ديالى، ملفات عسكرية دخلت على خطوطها ايران و الولايات المتحدة سياسيا و امنيا و عسكريا، ولما ينته الملف وستفتح ملحقات قبل اعمار ما تم هدمه. لكن الامريكيين الذين يضغطون على بقاء عراق، لا يصرحون بكيفية حفظ العراق، والعراقيين انفسهم يقبلون ضغط الامريكان لصالحهم وينفرون اذا شخصوا اي الامريكيين للعراقين اسباب عدم بقاء العراق الموحد، ويعده العراقيون تدخلا في الشأن الداخلي! خلال ازمة الموصل تم عقد مؤتمرات للبراءة و توجيه الاتهام للغير عن النتيجة التي بموجبها ذهب ثلث الارض الوطنية وقتل وشرد الالوف من العراقيين بعضهم يستجدي او في المخيمات! بل ان البعض انتقد الاداء الرئاسي لمعصوم، وكذلك للجبوري، واذيعت قصص صحفية لعودة المالكي للرئاسة، و تشكيل العبادي لاحقا لحزب اخر يكون من المقبول سياسيا ان يجمع مناصرين من مكونات اخرى لدورة اخرى. فهل هذا الذي يحقق شعار العراق الفيدرالي الموحد؟ الجواب كلا الاستفتاء الكردي ليس دلالا قوميا من اخ اصغر على اخ اكبر، و المواطنة ليست بالشكل الذي يعيشه الشارع بحيث تكون سمعة القوميات او حتى رموزها السياسية مادة يتكلم عن تهديدها برلمانيون و مناصرون بالرأي لهذا الفصيل او ذاك. مهما كانت ازمة الموصل، فلقد اختفت او نامت لوقت معلوم نتائج التحقيق فيها، والذي جعلها تموت هكذا او تختفي او تنام، سيكون بمقدوره ان يلتف ثانية وبسياسة ليدفع بأحداث جديدة تلهي العقول و العيون عن مرحلة الماضي.

التبادل في مواقع القوة سيظهر من جديد، و الاحزاب التي كانت مقبولة قبل نزف الدم الذي تطور بعد 2006 الى شكل حرب معلنة جعلت كثيرين يلبسون الزي العسكري، ستكون لها ردات فعل، فليس المكون السني قليل الحيلة السياسية، وليس كل المكون الشيعي يرضى بعد اليوم ان يسلم القياد لاحتمالية مغامرات ! فهل هذه الحال تتناغم و العراق الموحد الفيدرالي؟ الكرد يعرفون الى اين ستؤدي هذه السيرة و المسيرة، فذهاب الموصل و خرابها و عودتها، وتصريحات كبار الموقع يومها او من ينوب عنهم من صغار المواقع اثبت لهم ان العقل في الازمات، اقصد العقل العربي للفئة التي تتحكم هو عقل يصاب بالغضب الذكي الي يحقق نتائج لا تصب في صالح شعار المواطنة الذي غابت عن الكرد منذ العام1961 على اقل تقدير ومنعا للغوص في سجل التهميش والتخوين الذي تعودته السلطة العراقية ضد الحركة الكردية عبر اعلامها الرسمي! ان عدم وجود شراكة سنية كردية شيعية وايضا مسيحية لن يكون معها العراق الا كمريض يكذب على نفسه ويضطر طبيبه لمجاراته الى حين اعلان الوفاة. اما اذا كان المقصود من عافية العراق هو تمتع فئة بماله و قراره هم واولادهم و حواشيهم، فذلك ليس العراق الموحد الفيدرالي. هنا لابد من القبول بأحدى طريقين تشكيلات جديدة تناغم مضمون الشعار او البقاء على سنة الاولين وفي كلتيهما لن يكون الكرد ممن يضيعون الفرصة التي تأخرت او يصمتون امام تخديرات حمائم العملية السياسية، هذا اذا ثبت ان ثمة حمائم اصلا.