العلاّق: البنك المركزي يدعم الدولة بـ 20 ترليون دينار

المالية النيابية تشرع بتعديل قوانين وإطلاق سلف للموظفين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، على ضرورة مراجعة أغلب القوانين المشرعة بعد عام 2003.وقالت التميمي في بيان امس ان (أغلب القوانين التي شرعت بعد عام 2003 بحاجة الى تعديل من أجل إضافة وحذف بعض الفقرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء الموظف وتحسين حالته المعيشية), وأضافت ان (اللجنة المالية النيابية تعد من أهم اللجان الفاعلة في البرلمان لما لها من دور رقابي وتشريعي وعلى مختلف المستويات).

وأوضحت التميمي (انها ستعمل ومن موقعها التشريعي في مجلس النواب على مراجعة وتعديل عدد من القوانين لتحقيق العدالة والنهوض بواقع الموظف من خلال إطلاق السلف المصرفية للموظفين).

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي محسن العلاق، عن ان البنك دعم خزينة الدولة خلال الفترة الماضية بـ 20 تريليون دينار.وقال العلاق في بيان امس ان في كلمته التي ألقاها باحتفالية البنك بتحرير مدينة الموصل من داعش ان (من حقنا أن نفتخر ونعتز كدولة بأننا فككنا اكبر منظومة من الخراب والدمار والقتل والخرافة رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة كالتحديات الاقتصادية والمالية ومن حقنا ان نفتخر ونعتز بأعلاميينا الذين واكبوا القوات الامنية لدحر الارهاب ومنهم من جرح او من لبى الشهادة فتحية لهم وهم ينقلون وقائع المعركة لحظة بلحظة), واضاف ان (البنك وخلال هذه الفترة العصبية التي تزامنت مع تحديات مالية كبيرة كانخفاض اسعار النفط وانخفاض كبير في الواردات النفطية للبلاد بنسبة وصلت الى 70بالمئة ، فمن حقه أن يفتخر ويعتز بأنه هو الذي سد هذه الفجوة والنقص الكبير خلال تلك الفترة العصيبة والمهمة والتي لولها لتشكلت تحديات كبيرة كادت ان تؤدي بالوضع المالي والاقتصادي وبالتالي بالاجتماعي والامني), وأوضح العلاق ان (البنك المركزي استطاع ان يدعم خزينة الدولة خلال الفترة الماضية بما يقارب 20 تريليون دينار وبنفس الوقت كان يدافع يوميا ويقاتل من اجل حماية العملة الوطنية والحفاض على سعر الصرف وقد نجح في ذلك فهو لم يشأ ان يعكس اي ضعف في واقع العراق كي لا يربك الواقع الاقتصادي فضلا عن خروجه بمبادرات لدعم الاقتصاد الوطني ومنها مبادرات الاقراض للقطاعات الاقتصادية المختلفة بمبلغ يزيد على 6 تريليونات دينار بهدف مساندة ودعم هذه القطاعات وأن يظهر قوته في هذه المرحلة لكي لا يصاب هذا البلد بالضعف).

مشددا على أن( المرحلة الحالية والمقبلة ستكون للاعمار والتقدم ورص الصفوف لكل اطياف الشعب العراقي لبناء عراق واحد خال من الارهاب)، واشار البيان الى ان ( الاحتفال تضمن تكريم عدد من ذوي الشهداء من موظفي البنك الذين استشهد خلال مقارعتهم لداعش الارهابي).